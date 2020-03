Interview Interview mit Kulturpreisträger Fabian Römer: «Filmmusik soll der Story dienen» Der Innerschweizer Kulturpreis 2020, dotiert mit 25'000 Franken, geht an den Schwyzer Filmkomponisten Fabian Römer. Arno Renggli 26.03.2020, 18.56 Uhr

Fabian Römer. Bild: Dorothee Falke

Fabian Römer hat bereits für über 250 TV- und Kinofilmen geschrieben. Der 46-Jährige, der in Zürich Musik studierte, lebt mit seiner Familie in München, ist aber regelmässig in der Schweiz tätig. So hat er etwa für den TV-Zweiteiler «Gotthard», für den Kinofilm «Papa Moll» oder für Luzerner «Tatort»-Folgen komponiert.