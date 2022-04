Nachgefragt:

Kirchenmusiktage «Formate, die Wort und Musik verbinden» In der Jesuitenkirche Luzern finden vom 9. bis zum 17. April erstmals lückenlos «Kirchenmusiktage» statt, initiiert von der Organistin Suzanne Z’Graggen. Urs Mattenberger 08.04.2022, 16.00 Uhr

Organistin Suzanne Z’Graggen an der Orgel in der Luzerner Hofkirche. Bild: PD

Am Donnerstag leitete Ulrike Grosch mit dem Collegium Vocale zu Franziskanern quasi das neue Osterfestival ein. So könnte man interpretieren, was dieses Jahr zusammenkommt: über die Kirchenmusiktage in der Jesuitenkirche bis zu Konzerten im KKL.

Sind die «Kirchenmusiktage» das neue Osterfestival?

Suzanne Z’Graggen: Als klar war, dass es das Osterfestival nicht mehr geben würde, haben wir beschlossen, unser seit langem bestehendes Angebot an Kirchenmusik vor Ostern auszubauen. Auch weil die Jesuitenkirche vom Lucerne Festival zu Ostern für Veranstaltungen genutzt wurde. Aber von einem Festival kann man nicht sprechen.

Wieso?

Wir führen keine Konzerte durch, sondern Kirchenmusik in verschiedenen Formaten, die Wort und Musik verbinden. Dazu gehören Referate, Gottesdienste und Meditationen. Diese haben wir jetzt – mit Studierenden der Musikhochschule und theologischen Wortbeiträgen – ausgebaut, sodass bis Ostersonntag jeden Tag Anlässe stattfindet.

Worum geht es in den Referaten?

Wir haben den Kreis der Referenten ausgeweitet zur Frage, welche Rolle die Musik aktuell in der Kirche spielen kann. In der ersten Meditation heute um 17.30 Uhr spricht Andreas Marti über seine Erfahrungen als Kirchenmusiker. Die Frage, wie man mit Musik die Menschen ansprechen kann, spiegelt sich im Programm unter anderem mit Pergolesis populärem «Stabat Mater». Im Gottesdienst am Sonntag, wo ein «Stabat Mater» von Nystedt erklingt, knüpft der Komponist Daniel Glaus daran die Frage, wie man mit zeitgenössischer Musik in der Kirche die Menschen erreicht.

Haben Sie Antworten?

Solche suchen wir auch gemeinsam mit Personen der Hochschule für Wirtschaft. Sie führen eine Untersuchung durch zur Frage, wer aus welchen Gründen unsere Veranstaltungen besucht.

Passionen im KKL umrahmen die Kirchenmusiktage. Gibt es einen Austausch, um das stärker zu verbinden?

Wir sind mit Luzerner Chören und Organisten in stetem Kontakt, die Kantorei zum Beispiel singt nach der Matthäuspassion im KKL bei uns. Aber am Karfreitag zum Beispiel, wo bei uns die Markuspassion von Reinhard Keiser erklingt, gibt es viele liturgische Feiern, die nur bedingt koordinierbar sind. (mat)

Kirchenmusiktage: www.hslu.ch