Zhuang Hong-yi stellt in der Luzerner Impulse Gallery aus

Luzerner Impulse Gallery Ein chinesischer Künstler stellt aus: Frei wie die Blüte aus buntem Reispapier Mit Zhuang Hong-yi stellt in der Luzerner Impulse Gallery ein prominenter zeitgenössischer Künstler aus China aus. Er entwirft einen Blütentraum an den Wänden und auf dem Boden. Susanne Holz 07.09.2021, 19.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zhuang Hong-yi und die Freiheit der Blumen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Zhuang Hong-yi empfängt einen in der Luzerner Impulse Gallery, wo er aktuell seine erste grosse Einzelausstellung in der Schweiz hat. Diese Ausstellung sei eine der besten in seiner bisherigen Karriere, findet der 59-Jährige, der seit 1990 in den Niederlanden lebt und sich dort als einer der prominentesten chinesischen Künstler unserer Zeit etablieren konnte. Zhuang Hong-yi tritt einem so dezent wie locker entgegen. In einer ruhigen Fröhlichkeit, die vielleicht mit seinem liebsten Sujet in Zusammenhang steht: den Blumen. Besser gesagt: der Pracht von Blumen.

Zhuang Hong-yi und die Freiheit der Blumen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Zhuang Hong-yi erklärt, seine Inspiration aus den typischen niederländischen Blumenfeldern zu ziehen. Dabei fotografiere er die Natur nie, er trage sie in seinem Kopf. «Das steigert die Kreativität.» Apropos Kreativität: Dieser Künstler malt seine Blumen nicht – er faltet sie. Und zwar aus Reispapier. Indem er dieses Papier zuerst bemalt und anschliessend biegt und faltet, setzt Zhuang Hong-yi Hunderte zarter Knospen dicht an dicht zu diversen Gemälden zusammen. Der Künstler betont: «So viele Kunstschaffende beschäftigen sich mit Blumen. Das fordert einen heraus.»

Was alles ist Schönheit?

Der 59-Jährige bewegt sich leichtfüssig durch den grossen, hohen und edlen Raum der Impulse Gallery. An den Wänden ziehen seine Werke mit ihrer samtenen Dichte in den Bann. Bedingt durch die vielfache Faltung, ändern diese Werke ihr Aussehen und ihre Farbe – je nach Perspektive. Die Dreidimensionalität der Papierblumen fasziniert. «Blossom», Blüte, so ist die Ausstellung betitelt. «Sie ist mein Versuch, die romantische Vorstellung von mäandernder Schönheit inmitten fallender Sanftheit darzustellen», sagt Zhuang Hong-yi. Ganz knapp formuliert er wiederum:

«Mein Ziel ist es zudem, zu zeigen, dass Schönheit auch eine gedankliche Leistung ist.»

Und er fügt an: «Trotz aller Herausforderungen und Negativität werden Blüten immer wieder blühen, Jahr für Jahr, und Hoffnung und Farbe spenden, selbst wenn die Zeiten verzweifelt zu sein scheinen – gerade während einer Pandemie wie jetzt.»

Zhuang Hong-yi und die Freiheit der Blumen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Geht man mit dem Künstler zusammen durch den Ausstellungsraum, tritt man weich auf 150000 Blüten aus Reispapier, die unter durchsichtigem Plastik den Boden zieren. Gelegt wurden sie in zwei Tagen Teamarbeit in mehreren Schichten. Der Boden sei eine Malerei und keine Malerei zugleich, analysiert Zhuang Hong-yi. Blumen auf dem Boden – auch ein Symbol für Freiheit in den Augen des 59-Jährigen, der ein Studio in Peking und eines nahe Rotterdam besitzt. Freiheit ist wichtig für den chinesischen Künstler, der diese vor Jahren in den Niederlanden gesucht und gefunden hat.

Erinnerungen schreiben und Blumen lesen

«Lasst die Kunst fliegen», ruft Zhuang aus und wirft einige Papierblüten in die Luft. Eine Wolke aus Rosa und Pink. Zhuang merkt an, dass Pink im kommunistischen China einst verboten war – als Farbton des Kapitalismus. Seine Heimat steckt natürlich trotzdem in all seinen Werken, allein schon aufgrund des Reispapiers, mit welchem jedes Kind in China schon früh umzugehen lernt. Diesen chinesischen Hintergrund kombiniert Zhuang Hong-yi mit seinem niederländischen – mit all den bunten Blüten Hollands.

Zhuang Hong-yi und die Freiheit der Blumen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Claudia Limacher, Inhaberin der Impulse Gallery und Künstlerin in einem, fasst ihre Sicht auf die Ausstellung mit Zhuang Hong-yi in folgende Worte: «Mit ‹Blossom› möchten wir in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler die Magie der Blumen in die Schweiz bringen.» Vom Künstler selbst ist an einer Wand folgendes Zitat zu lesen:

«Mögen wir auch nicht alle in der gleichen Sprache sprechen, so können wir doch alle in Blumen lesen.»

Mit seinen gefalteten Blütenträumen schreibt dieser Künstler übrigens auch Erinnerungen nieder: etwa an die Glasfenster einer Kathedrale in Frankreich. «Grosse Erinnerungen», verwandelt in Blumenfelder.

Ausstellung mit Zhuang Hong-yi in der Impulse Gallery in der Haldenstrasse 19 in Luzern: «Blossom». Bis 30. September 2021. www.impulsegallery.com