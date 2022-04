KKL: Grossorchestrale Wirkung beim dreitägigen Frühlings-Festival

Lucerne Festival Grossorchestrale Wirkung beim dreitägigen Frühlings-Festival im KKL Die Residenz des Lucerne Festival Orchestra war kein Sparprogramm – auch weil andere in die Lücke springen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 11.04.2022, 16.18 Uhr

Verwandlungskünstlerin mit dem Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly: Marie-Nicole Lemieux. Bild: Priska Ketterer/LF (Luzern, 10. April 2022)

Was für eine sprudelnde Fontäne! Der Schwung, mit dem Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra am Sonntag Mendelssohns «Italienische Sinfonie» hochschiessen liessen, bestätigte den Eindruck der vorangehenden Konzerte (siehe separaten Artikel). Das aus Solisten, Kammer- und namhaften Orchestermusikern zusammengesetzte Orchester präsentierte sich an seinem ersten «Frühlings-Festival» in Hochform.

Auch der Fokus auf Felix Mendelssohn und die mit ihm verbundenen Komponisten bestätigte sich als kluge Wahl. Anders als Mozart, der in coronabedingt kleinerer Besetzung im letzten Sommer mit im Zentrum stand, liessen die Programme dieses Jahr grossorchestrale Wirkungen zu, wie man sie von diesem Orchester erwartet.

Leichtigkeit mit Klang- und Schlagkraft

Das galt am Sonntag ohnehin für Hector Berlioz’ Orchesterlieder «Les nuits d’ été», die allerdings ebenso sehr die kammermusikalische Verfeinerung verlangen, die ebenfalls zur DNA des Orchesters gehört. Marie-Nicole Lemieux deutete sie mit ihrer wundersam wandelbaren Altstimme ins Geheimnisvolle wie ins Triumphale aus. Und das Orchester trug sie hoch im fieberhaften Rausch und spann sie ein in zauberhafte, auch mal irreal gläserne und schimmernde Klänge.

Die Pointe des Programms war, dass es dem französischen Fluidum dieser Lieder handfeste italienische Operndramatik entgegensetzte. Rossinis Ouvertüre zum «Barbiere di Sevilla» war die Überraschung des Programms: Chailly setzte kraftvoll federnd die musikalischen Theatercoups, machte aber auch die Mechanik des «Crescendo Rossiniano» bis in feinste Details hörbar: Im Belcanto der Violinen, im pulsierenden Gesang der Oboe, im Ton der Klarinette, der sich erwartungsvoll auf die motorische Steigerung hin spannte.

Zu hören war dabei auch, wie sich das Orchester unter Chailly und mit ihm entwickelt hat. Musste sich das Orchester noch vor ein paar Jahren um die Leichtigkeit bemühen, die Mendelssohns Musik auch verlangt, so war sie hier in der «Italienischen Sinfonie» wie selbstverständlich da. Und das, obwohl Chailly in den dramatischen Steigerungen des ersten Satzes die Leichtigkeit mit Klang- und Schlagkraft verband. Die Energie, mit der er das Tarantella-Finale zu einem bedrängenden Teufelsritt steigerte, machte den Abschluss dieses Frühlings-Festivals auch zu einem persönlichen Triumph für den Chefdirigenten.

Lucerne Eastern Circle mit Passion und Jazz

So wirkte dieses dreitägige Frühlings-Festival in der Ausführung nicht als Sparprogramm. Das Lucerne Festival Orchestra bestätigte sich als internationale Spitzenformation. Und dass eine solche in Luzern drei Konzerte gibt, hat selbst im KKL Seltenheitswert. Zu vergleichen wäre das höchstens mit der für nächste Woche geplanten – und abgesagten – Residenz von Teodor Currentzis mit ebenfalls drei Konzerten.

Ein Sparprogramm bleibt das Frühlings-Festival aber insofern, als es vom ehemaligen Lucerne Festival zu Ostern nur die Sinfoniekonzerte bewahrt. Am hochkarätigen (vor)österlichen Konzertangebot ändert das nichts, weil Luzerner Kräfte und andere Veranstalter in die Lücke springen. So führt der Lucerne Chamber Circle einen ursprünglich dreiteilig geplanten «Lucerne Eastern Circle» mit zwei Konzerten durch. Am Karfreitag erklingt Bachs Johannes-Passion mit einer Besetzung der Spitzenklasse (RIAS Kammerchor Berlin und Kammerorchester Basel unter der Leitung von Christoph Prégardien). Und dass am Ostersonntag ein «Tribute to Aretha Franklin» den Übergang zur Osterfreude vollzieht, wirkt wie der Kerngedanke zu einem neuen Osterfestival.

Hinweis:

Bachs Johannes-Passion mit Christoph Prégardien: Karfreitag, 15. April, 18.30.

A Tribute to Aretha Franklin: Ostersonntag, 17. April, 18.30, beide im Konzertsaal KKL.

