Kultur Fumetto online: Mehr als eine Notlösung? Kaugummis, die von der Strasse grinsen, Selfies mit Flüchtlingen und Buenos Aires in träumende Striche gegossen. Die Online-Version ­ des Comic-Festivals Fumetto Luzern bietet Stimulation und Kreativität. Ein Ersatz für das Echte ist das dennoch nicht. Roman Kühne 24.03.2021, 05.00 Uhr

Das Schweizer Nachwuchstalent Maurane Mazars erhielt die «Schleuder» 2020/2021 (Schweizer Nachwuchs-Förderpreis) des Fumetto Comic-Festival Luzern. Hier ein Bild aus ihrer Arbeit «Otres». Bild: PD

Stimmen aus dem Hintergrund, klirrende Gläser, Arme und Gesichter, Bier in der Hand, ein blauer, gleichgültiger Hintergrund. Schnell machen die verwackelten Bilder klar: Das Ganze ist nur eine Erinnerung, festgehalten in ruckeligen Handy-Filmchen. Der vielfach preisgekrönte Animationsfilm «The Lonely Orbit» erzählt eine kurze poetische Geschichte über Freundschaften und wie diese ins Netz ausgelagert wurden. Gleichzeitig ist es eine Parabel über unsere Zeit und ganz präzise über das diesjährige Fumetto.

Da vieles aufgrund der aktuellen Beschränkungen vor Ort nicht stattfinden kann, lagert das Comic-Festival gewisse Angebote online aus. So sind auf der Website des Events in Zusammenarbeit mit «Fantoche» verschiedene Animationsfilme einsehbar. Seit 1995 präsentiert das in Baden angesiedelte Festival Trickfilme aus der ganzen Welt. Ein weiteres faszinierendes Feuerwerk in dieser Reihe ist «Selfies». Ein Bilderwahn, der die ganze Absurdität der konstanten Ich-Dokumentation im Stakkato-Rhythmus in unsere Hirne hämmert.

Der Bauchnabel von ­ Buenos Aires

Über die Programmseite des Fumetto kommt man rasch zu den verschiedenen Angeboten. Zwar wird schon nach dem ersten Durchklicken klar, dass diese Online-Flämmchen nicht annähernd mit dem analogen Erlebnis vor Ort mithalten können. Zu vieles fand in letzter Zeit in den eigenen vier Wänden statt. Zu wenig war man selbst an Ausstellungen oder Konzerten präsent. Die Kurationen der Arbeiten, das Umgebungsgemurmel anderer Gäste, der Geruch des Raumes – gar vieles fehlt zum Gesamterlebnis.

Doch es gibt auch Momente, die online intensiver sind, wie die Durchsicht des neuesten Heftes von Maurane Mazars. Die Schweizerin verbrachte mehrere Monate in Buenos Aires. Die Impressionen hat sie in ihrer Publikation «Navel City» (Bauchnabel-Stadt) in Grafiken und Texten verarbeitet. Poetisch und nachdenklich.

Hier ist die Online-Version im Vorteil gegenüber einzelnen, im Ausstellungsraum aufgehängten Blättern. Man verweilt, kehrt zurück, schnuppert quer durch die Seiten, zoomt heran und versinkt in dieser persönlichen Reisewelt. Wer Lust hat, wird über einen Podcast von der Autorin durch die Publikation geführt.

Fehlende Replay-Funktion als Schwäche

Ebenfalls zum Stöbern und Innehalten laden die Bilder des Luzerners Christoph Fischer ein. Seit über zehn Jahren versucht er, seine nächtlichen Träume kurz nach dem Erwachen in Zeichnungen zu giessen: Riesige Insekten, die eine Blumenwiese im Bad überfliegen; eine Frau, die über im Boden eingelassene Kinderköpfe steigt. Seine Skizzen sind real und fremd zugleich. Aktueller «Artist In Digital Residence» – was für ein Wort – ist Pierre Wazem. Schade, ist sein «Live Painting» nur in Echtzeit verfügbar.

Dies ist überhaupt eine Schwäche des Online-Auftritts. Fumetto versucht, dem Programm jeden Tag eine Struktur zu geben. Zwar sind verschiedene Punkte wie die Preisverleihung der Comic-Stipendien oder das Podium «Total Swissness» konstant einsehbar. Für das durchzappende neugierige Publikum wohl interessantere Formate wie das «Live Painting» sind aber jeweils nur zu den entsprechenden Zeiten abrufbar. Auch bei der Wandbemalungsaktion von «Anda» kann man live auf der Reussinsel dabei sein. Im Netz werden später lediglich Fotos präsentiert.

Comic zum ­ Selbermachen

Witzig sind die Angebote für Kinder. Unter «Kunterbunte Comic-Kreaturen» lernt man zum Beispiel, wie man Strichmännchen das Tanzen beibringt. Weiter kann man in zwei Comics zum Ausmalen eigene Geschichten kreieren. Höhepunkte sind jedoch die Kaugummi-Gesichter. Mit wenigen Strichen zeigen die beiden Macherinnen, wie auf dem Boden klebende Ärgernisse zu fröhlich oder grimmig schauenden Beobachtern umgestaltet werden können.

Nach einem Tag im virtuellen Raum des Comic-Festivals zeigt sich: Es braucht Zeit, um sich im Online-Programm des Fumetto zu orientieren. Schnuppern, sich austauschen – unbestritten inspirierender ist es, sich in physischen Ausstellungen durch Comic-Welten zu bewegen, was hoffentlich 2022 wieder möglich sein wird. Und doch hat das Fumetto ideenreich auf die Coronarealität reagiert und Formate geschaffen, die man auch künftig anwenden kann.

Fumetto – Comic-Festival Luzern, Special Edition, noch bis zum 28. März; www.fumetto.ch.