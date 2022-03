Fumetto Das Comic Festival Luzern steht im Zeichen von Heldentum Erstmals seit 2019 findet das Fumetto ab Samstag, 2. April wieder im vollen Umfang statt. Mit sieben Ausstellungen und 42 Satelliten in Luzern. Arno Renggli Jetzt kommentieren 30.03.2022, 19.00 Uhr

Corona hat das Fumetto nicht nur deshalb geprägt, weil es 2020 abgesagt und 2021 auf virtuelle Auftritte reduziert werden musste. Sondern weil es für 2022 zum Leitmotiv der Heldinnen und Helden geführt hat, sichtbar beim Wettbewerbsthema «Superpower» oder bei der «Zorro»-Ausstellung im «Roten Haus» (ewl-Gebäude). Steff Chiovelli, Chef Kommunikation des Fumetto, sagt:

«Corona zwang uns alle irgendwie, im Alltag zu Heldinnen und Helden zu werden.»

Aber natürlich waren Superheldinnen und Superhelden seit je ein zentraler Baustein vieler Comics. Weshalb diese in ihrer Multikulturalität am Fumetto aufscheinen werden, auch mit viel Nostalgie. Zorro übrigens war der Erste der maskierten Helden.

Impression aus «The Curse of Zorro». Bild: PD

Auch eine andere Art von aktuellem Heldentum wird am Fumetto thematisiert: dasjenige von russischen Kulturschaffenden, die es wagen, sich gegen den Krieg auszusprechen. In der Vergangenheit arbeitete das Fumetto regelmässig auch mit Comic-Künstlern aus Russland zusammen. Zum Abschluss des Festivals wird Lars von Törne, Journalist und Moderator des Festivals, mit nicht-russischen Autorinnen und Autoren über ihre Erfahrungen in Russland und über die Kraft des Comics sprechen. Russische sind nicht live dabei, um sie nicht der Gefahr von Repressionen auszusetzen.

Beispiel aus der Wettbewerbsausstellung «Superpower». Bild: PD

Comic-Schaffende zwischen Schockstarre und Hyperproduktion

Die Festivalleitung ist gespannt darauf, welche Publikumsresonanz das wiedergeborene Fumetto auslösen wird. «Wir waren zunächst sehr vorsichtig, auch in der Budgetierung», sagt Steff Chiovelli. «Aber die letzten Wochen haben uns zuversichtlicher gestimmt.»

Nicht nur das Festival, auch die Künstlerinnen und Künstler mussten erst wieder in die Gänge kommen. Zumindest diejenigen, die durch Corona in eine Art Schockstarre geraten sind. «Aber es gab auch diejenigen, die in der Coronazeit quasi hyperproduktiv waren», differenziert Chiovelli. Gerade der Bereich der Kinderbücher, die man ebenfalls zum breiten und vielfältigen Spektrum von Comics zählen kann, habe geboomt. Aktuell gebe es einen Trend, welche das Erzählen tieferschürfender Geschichten ins Zentrum stelle.

«Gerade in Europa kommt eine Comic-Kultur auf, in der Menschen gezeigt werden, welche ihre täglichen Herausforderungen zu meistern haben.»

Heldinnen und Helden des Alltags also, womit der Bogen zum Thema des diesjährigen Fumetto geschlagen wäre. Dass Comics auch bei uns an Stellenwert gewinnen, zeige sich etwa darin, dass Deutschschweizer Städte (wie bisher unter dem Label «Comic-Stipendien der Deutschschweizer Städte») sowie neu auch Pro Helvetia diese Kunstsparte in ihre Förderprogramme aufgenommen haben.

Sieben grosse Ausstellungen sind am Fumetto zu sehen (siehe Box), dazu 42 kleinere Satelliten. Ausgangspunkt kann bereits die Ticketverkaufsstelle am Kornmarkt sein, wo es gleich eine Überraschungsausstellung gibt, deren Inhalt noch nicht verraten wird. Für Comic-Einsteiger empfiehlt Chiovelli die «Zorro»-Schau: «Sie zeigt ein Sammelsurium von Werken ganz unterschiedlicher Zeichner und ist im ewl-Gebäude besonders spannend inszeniert.» Ein Highlight sei auch die Ausstellung mit Stop-Motion-Animationsfilmen von Nathalie Djurberg und Hans Berg im Kunstmuseum. Bei den Satelliten schlägt Chiovelli thematische Bündel vor: wie «Comics Expanded» oder die Familientour.

Die sieben Ausstellungen Bei «The Curse of Zorro» (Rotes Haus, Industriestrasse 6) werden die Anfänge und Entwicklungen der Comic-Superhelden und -heldinnen näher gebracht. Auch die Bezüge zu den realen historischen Personen hinter den Figuren werden sichtbar. In der multimedialen Schau sind Arbeiten überwiegend US-amerikanischer Kunstschaffenden zu sehen. In «Delights of an Undirected Mind» (Kunstmuseum Luzern) entführen uns die schwedische Künstlerin Nathalie Djurberg sowie ihr Landsmann und Komponist Hans Berg in eine düstere und wahnwitzige Welt. In den Stop-Motion-Filmen drängen seltsame Mischwesen aus den dunklen Gängen des Unterbewusstseins in den Fokus unserer Betrachtung. Der «Bolo Klub» (En Bas, Moosstrasse 8) widmet sich der Kinderbuchszene und bringt neun junge Autorinnen und Autoren aus der Deutsch- und Westschweiz zusammen. An den Wochenenden führen die Zeichnenden Workshops für Kinder durch (mit Voranmeldung). Émilie Gleason ist dieses Jahr die «Artist in Residence» (Hotel Schweizerhof). Bekannt wurde die 30-Jährige unter anderem mit ihrer Geschichte «Ted, drôle de coco» («Immer Trubel mit Ted») über einen an Asperger leidenden Protagonisten. Im offenen Atelier im «Schweizerhof» kann man Gleason beim Entstehen neuer Werke über die Schulter schauen. Das Ampel Magazin hat für sein neuestes Heft die Totentanzbilderreihe auf der Luzerner Spreuerbrücke als Inspirationsquelle genommen. In «Der letzte Tanz. Begegnungen und andere Tode.» (B74 Raum für Kunst, Baselstrasse 74) untersuchen die Zeichnenden nicht nur den Abschied vom Leben, sondern auch den Tod von Ideen und Idealen. Die französische Kult-Comic-Reihe «BD-CUL» (Baselstrasse 61b) bewegt sich zwischen B-Klasse-Heftchen-Parodien, experimentellem Konzept-Porn und Science-Fiction-Erotik – schrill, pikant und für erwachsene Augen gemacht. Der internationale Wettbewerb «Superpower» (Kunsthalle, Bourbaki) wurde von der Hamburger Zeichnerin Mia Oberländer illustriert und gestaltet (Originalzeichnungen im Kabinett). Die Preisübergabe findet am Sonntag, 9. April, 13.30, in der Kunsthalle statt. (sw)

Fumetto (2. bis 10. April): Infos zu Ausstellungen, Veranstaltungen und Tickets: www.fumetto.ch.

