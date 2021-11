Festival «Lucerne Festival Forward»: Zeitgenössische Musik zum Mitsummen Erstmals findet am Wochenende das Forward-Festival mit zeitgenössischer Musik statt. Lucerne Festival geht in der Programmierung durch junge Akademisten neue Wege und reagiert mit ausgeleuchteten Surround-Klängen auch auf die Pandemie. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 15.11.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Musikerinnen und Musiker sind auf der Bühne und auf Balkonen rund ums Publikum in Bewegung.

«Wer weiss, vielleicht werden Sie Seerosen im Konzertsaal hören», schreibt Dramaturg Mark Sattler in einem Blog-Beitrag zum «Lucerne Festival Forward». Der Maler Claude Monet als Reiseführer für das Festival, das anstelle des früheren «Piano» am kommenden Wochenende erstmals stattfindet?

Da spielt das Lucerne Festival Contemporary Orchestra in unterschiedlichen Formationen zeitgenössische Musik. Musik also, der die «gewohnte Rhythmik, Melodik und Harmonik» fehlt, wie Sattler einräumt, und die deshalb viele als «ungegenständlich» empfinden. Und doch soll man darin eintauchen können wie beim Betrachten von Monets Seerosen-Bilder?

Nach Corona ein Neustart nahe am Publikum

Das hängt zusammen mit der Coronapandemie – und damit, dass das Programm von den Musikern selber für diese spezielle Situation zusammengestellt worden ist. Aus dem Netzwerk der Akademisten wurden 17 «Contemporary Leaders» (7 Frauen, 10 Männer) ausgewählt, die aus über 60 eingegangenen «Proposals» eine Auswahl trafen und diese mit passenden Werken ergänzten. Eine Vorgabe war das Raumsetting im Konzertsaal: Das Publikum sitzt im Parkett, die Musiker sind rundherum auf der Bühne und auf Balkonen platziert. Das ergibt Raummusiken, die – so Sattler – «das Publikum umarmen».

Gespielt wird auch auf den Balkonen rund ums Publikum. Bild: Priska Ketterer/Archivbild Lucerne Festival

Das erfordert eine offene, aktive Wahrnehmung wie bei den Bildern von Monet. Am Übergang zur abstrakten Malerei bezogen diese den Betrachter in den Prozess der Bildfindung ein. Und wie sie weisen viele Stücke des Forward-Festivals unscharfe Konturen auf. Sie sind von mikrotonalen Schwebungen und fast statischen Klangentwicklungen geprägt, die zwar «ungegenständlich» sind, aber «nicht wehtun». Die gemeinschaftliche Hörsituation kristallisierte sich rasch als roter Faden heraus. «Wir spürten, dass die Musiker nach der Coronapause einen wirklichen Neustart mit einem engen Kontakt zum Publikum suchten», sagt Contemporary-Leiter Felix Heri.

Ein Gemeinschaftshappening ist schon das Opening auf dem Europaplatz. Die Contemporary-Musiker eröffnen das Festival mit Louis Andriessens «Workers Union», die unter dem Einfluss von Strawinsky, Jazz und Minimal Music Freiheit und Disziplin verbindet. Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass sich nach einem Konzert des City Light Orchestra im KKL sowie nach Workshops und einer Eröffnungsparty des Forward-Festivals unterschiedliche Menschen auf dem Europaplatz kreuzen.

Auf die Spitze getrieben wird die Gemeinschaft von Aufführenden und Publikum in der «One to one»-Performance der Geigerin Winnie Huang, der man im Clubraum ganz allein gegenübersitzt. Eine politisch-ökologische Dimension bekommt der Gemeinschaftsgedanke in den thematisch eng verbundenen Konzerten am Sonntag.

Ausgangspunkt für das erste Konzert ist Michael Pisaros Mitmachprojekt «ricefall»: Die Teilnehmer lassen Reiskörner nach einer Spielanweisung auf verschiedene Materialien fallen und verwandeln den Konzertsaal in eine Regenlandschaft, die die Wahrnehmung von Blinden simuliert, welche sich an Regengeräuschen orientieren. In weiteren Werken des Konzerts kann das Publikum mitsummen, klingen Walgesängen an und öffnet sich blutrot die Echokammer rund um den Konzertsaal.

Science-Fiction zwischen Dunkelheit und Licht

Im Schlusskonzert führt Olga Neuwirths «Construction In Space» das Konzept weiter: Im Science-Fiction-Szenarium von Ray Bradburys «The Long Rain» sind gestrandete Raumfahrer in einer lebensfeindlichen Umwelt einem pausenlos niederprasselnden Regen ausgesetzt. Die Komponistin übersetzt das mit Ensembles und Liveelektronik in einen Surround-Klang, der nicht nur umarmt, sondern gespenstisch bedrängt.

Zurück zum Samstag davor: Im ersten Konzert («Water/Nature») führen Gruppenimprovisationen hin zu Liza Lims «Extinction Events And Dawn», das mit Impressionen von Müllwirbeln und Korallenriffs der Ökokatastrophe in den Ozeanen auf den Grund geht. Im Konzert «From Darkness to light» ist die Dunkelheit Teil einer Klangmeditation von Pauline Oliveiros. «Light» steht für eine Lichtgestaltung, die als zweiter roter Faden allen Konzerten und Werken eine besondere Atmosphäre gibt. Auch das könnte dazu beitragen, dass man bei diesem Festival Seerosen im Konzertsaal richtiggehend hört.

Programm und Vorverkauf: www.lucernefestival.ch