Gedenkausstellung Ruedi Schill und 50 Jahre Galerie Apropos: Warmer Blick auf das Spiel eines Lebens Monika Günther gedenkt in der Galerie Apropos dem im Juli 2020 verstorbenen Ruedi Schill. Im Rahmenprogramm erinnern sich viele Kunstschaffende mit. Susanne Holz 25.06.2021, 19.01 Uhr

Wie nur packt man ein ganzes Leben und eine Gedenkausstellung in einen Text? Eigentlich ja zwei Leben, die zusammen auch irgendwie wieder eines sind – das ist das Schöne daran. Denn Monika Günther hat sie organisiert und eingerichtet, die Gedenkausstellung «Ich bin mal kurz weg» zu Ehren ihres am 31. Juli des letzten Jahres verstorbenen Lebens- und Performance-Partners Ruedi Schill.

Gedenkausstellung Ruedi Schill im APROPOS, von seiner Partnerin Monika Günther organisiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. Juni 2021)

Monika Günther (77) und Ruedi Schill. Kennen lernten sich die beiden Performance-Kunstschaffenden in Deutschland, anlässlich von Auftritten. Anfang der Neunziger habe man sich «fürchterlich verliebt», erzählt Monika Günther. Sich fürchterlich zu verlieben ist meistens das Beste, was einem passieren kann. Und so zog Monika Günther 1995 in die Schweiz zu Ruedi Schill.

Die beiden performten und lebten fortan gemeinsam. Ruedi Schill hatte 1971 in Luzern die Galerie Apropos gegründet, in seinen bisherigen Garagen.

«Meine Autos brauchen keine Heizung.»

So habe er dazu gesagt, erinnert sich Monika Günther. Wie ein ganzes Leben in einen Artikel packen? Am besten so spontan und experimentell, wie es Ruedi Schills Schaffen zu eigen war.

Abendbeschäftigung Malen und Musik machen

In der Gedenkausstellung kann man in das Leben des am 18. Juni 1941 als jüngstes Kind in eine Druckereifamilie hineingeborenen Ruedi Schill eintauchen. Man sieht das Porträt seines Vaters an der Wand, eines schönen Mannes in jungen Jahren. Und das seiner Mutter, einer schönen Frau mit lieben Augen, in älteren Jahren. Und Ruedi selbst, als Zehnjährigen, auf einem Gruppenbild mit der gesamten Belegschaft der elterlichen Druckerei.

Eine Wand weiter sieht man ein Foto, das der Luzerner Fotograf Georg Anderhub wohl 2011 in Giswil machte: Monika Günther und Ruedi Schill gründeten 1998 das wiederkehrende Festival für Performance in Giswil. An einer weiteren Wand hängen fein säuberlich von Ruedi Schill gemalte Aquarelle. «Malen, Musik machen, das war seine Abendbeschäftigung», erzählt Monika Günther. Und natürlich sind in der Ausstellung auch Musikinstrumente von Ruedi Schill zu sehen, eine Querflöte, ein Keyboard, ein Schwyzerörgeli. Im Rahmenprogramm wird am 10. Juli Urban Mäder Akkordeon spielen und «dabei an Ruedi denken», sagt Monika Günther. Sie freue sich sehr darauf.

«Ich bin mal kurz weg» Gedenkausstellung Ruedi Schill Im Apropos, Sentimattstrasse 6, Luzern: Bis 31. Juli.

Geöffnet Do 17-19 Uhr sowie Fr/Sa 16-18 Uhr. Rahmenprogramm:



3. Juli, 17 Uhr: Performances von ehemaligen Studierenden. 10. Juli, 17 Uhr: Urban Mäder (Akkordeon). 17. Juli., 17 Uhr: Performances Bucher/Häller/Klingler/Göss. 24. Juli, 17 Uhr, Performance Bartolomé Ferrando. 31. Juli, 17 Uhr, Elena Szirmai improvisiert auf Ruedi Schills Piano.

Die ganze Ausstellung erstreckt sich über die Zeitspanne von Geburts- und Todestag im Juni und Juli. Sie ist mit breitem Rahmenprogramm und prozessual konzipiert – das heisst, Bilder, Texte und Objekte werden immer wieder ausgetauscht.

Wie ein ganzes Leben in eine Ausstellung packen? Indem man das Leben aufblitzen lässt, in den gezeigten Malkästen des Künstlers, in einem Vogel, der einen Zettel im Mund trägt, auf dem steht:

«Ruedi, ich liebe dich.»

In Fotografien des Künstlers von Grenzsteinen, in kleinen Büchlein mit Titeln wie «Eine kleine Landschaftsgeschichte». In wie beiläufig katalogisierten Erinnerungen an die vielen Performances, die das Paar ab 2004 auch über Europa hinaus in die ganze Welt führten: nach Kanada, Mexiko, Thailand, Vietnam, Japan. «Die letzte Überseetour führte uns 2016 nach China», blickt Monika Günther zurück, die Ruedi Schill vor seinem Tod versprochen hat, das Apropos alleine weiterzuführen. «Das hilft mir auch über die Trauer hinweg.»