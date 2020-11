Galerie Müller setzt mit Künstler Lorenz Spring einen leuchtenden Kontrast zu Herbst und Corona Der Berner Künstler Lorenz Spring stellt in der Galerie Müller in Luzern einen Kontrapunkt zum herbstlichen Nebel. Im Zentrum stehen Seerosen. Susanne Holz 11.11.2020, 17.06 Uhr

Lorenz Spring, Kunstschaffender aus Bern, inmitten seiner in Ölfarben geschaffenen und gefassten Blütenpracht.

Lorenz Spring: «Man sieht und spürt, ob ein Bild Kraft hat oder nicht, ob es ehrlich ist oder nicht.»

Er suche als Künstler stets den Schmelzpunkt mit dem Bild, erklärt einem an diesem nebligen Herbsttag in Luzern der Berner Kunstschaffende Lorenz Spring. Der 56-Jährige steht inmitten der von ihm geschaffenen Blütenpracht in der Galerie Müller in der Luzerner Haldenstrasse. Beim Blick nach draussen betört der zarte Herbstnebel, der sich über den See gelegt hat. Blickt man in der Galerie rundum, schmilzt einem ein bisschen das Herz, ganz altmodisch formuliert, angesichts der positiven Energie und der intensiven Farbigkeit, die Lorenz Springs gemalten Seerosen und sonstigen Blumen innewohnt.

Lorenz Spring ist vielseitig: Seine Ausstellung «Zeitfluss» im Mai und Juni 2018 in Basel zeigte sowohl üppige Seerosenpracht, festgehalten in Ölfarbe auf Leinwand, als auch Früchte, so sanft und samten in Farbe gefasst, dass das Auge meint, die Andeutung eines Gedichts vor sich zu haben. Der Kontrapunkt zum Wohlfühlmodus: eine atomare Explosion in düsterem Braun oder die Nahansicht von mit Botox gepeinigten Lippen. Im Netz machte sich der Künstler auf die Suche nach Zeitgeist und Tattoos – und wurde vielfach fündig. Ein Werk mit viel Witz, ebenfalls mit Ölfarbe gemalt, zeigt Po und Schenkel einer Schönen – «You`re» ist auf dem einen Schenkel zu lesen, «Welcome» auf dem anderen.

Der ganze Körper malt mit

Doch dies sind nicht die Werke, die derzeit in der Galerie Müller zu sehen sind. Hier blühen vielfach die Seerosen. Heisst die Ausstellung doch «Flower Power II» und knüpft an die erfolgreiche erste Ausstellung des Berners in der Luzerner Galerie an, die 2016 unter dem Titel «Flower Power» lief. Und sowohl Galeristin Renata Müller als auch der Künstler sind der Ansicht: In Corona-Zeiten ist die nun und hier gezeigte Blütenpracht ein positiver Kontrapunkt.

«Nichts widerspiegelt das Leben schöner als eine werdende Blume», formuliert es Lorenz Spring, für den das Malen – sehr passend – ein sinnlicher Prozess ist. «Ich bin beim Malen mit dem ganzen Körper dabei», so der Berner Künstler.

Manchmal sei ihm ein entstehendes Werk ein Schlagzeug, und er, der Künstler, sei der Musiker. Und manchmal wiederum sei es sehr still beim Malen: Dann suche man nach dem «feinsten, subtilsten Moment».Er tauche als Künstler in eine Welt mit offenem Ausgang ein. Geschichten entstünden beim Malen. Zentral sei bei diesem Prozess die Energie: «Man spürt und sieht, ob ein Bild Kraft hat, ob es ehrlich ist oder nicht.»

Der Tanz und das Spiel mit der Farbe

«Mutlose Kunst ist langweilig», sagt Lorenz Spring geradeheraus. Und er wolle mit «seinen» Seerosen auch keinen Monet kopieren, sondern «einen Spring daraus machen». Bei der Arbeit an den Seerosen-Interpretationen habe für ihn die Farbe im Zentrum gestanden, der Tanz und das Spiel mit der Farbe. Doch es ist ein ernstes Spiel, denn: «Jeder Ton muss sitzen.»

So sind die Flower-Power-Bilder von Lorenz Spring zwar frei, aber doch durchkomponiert. Interessant ist auch, dass ihr Hintergrund häufig einer Fotografie entspringt, der Übergang von Foto zu Ölmalerei auf den ersten Blick aber völlig in der Blütenfülle untergeht. Erst auf den zweiten Blick beginnt man das jeweilige Bild zu lesen. Und Lorenz Spring wäre wohl nicht der vielseitige Lorenz Spring, wenn er nicht mitunter auch noch eine Spraydose einsetzen würde – für den Rhythmus. «In der Kunst gibt es keine Abkürzungen», so der Berner.

Hinweis: Lorenz Spring: «Flower Power II». In der Galerie Müller in Luzern, Haldenstrasse 7. Bis zum 29. Dezember 2020. Geöffnet Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 13 bis 17 Uhr. www.galeriemueller.ch