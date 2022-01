KKL Klavierspektakel mit Smetana und Helmchen: Ganz anders als der Chef Das Luzerner Sinfonieorchester bietet Klavierspektakel von Liszt und «Vaterlands»-Pathos mit Smetana. Roman Kühne Jetzt kommentieren 13.01.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verrückter Auftakt: Der Pianist Martin Helmchen mit dem Luzerner Sinfonieorchester im KKL-Konzertsaal. Bild: Roger Grütter (Luzern, 12. Januar 2022)

Vaterland – ein Begriff, der eigentlich recht harmlos daherkommt. Zumindest bei uns und heute. 1870 ist das Wort reinster Sprengstoff. Die Grossmacht Österreich hat gerade, 1866, Venedig verloren. Ein Jahr später erstreitet sich Ungarn mehr Rechte. Und in dieser Zeit der Kräfteverschiebungen präsentiert der Komponist Bedřich Smetana «Mein Vaterland». Eine sinfonische Dichtung von epischem Ausmass, ein Lobgesang auf Tschechien, seine Landschaften und Geschichte.

Quasi als Vorspiel und Ahnung der aufkeimenden Verwerfungen spielt das Luzerner Sinfonieorchester am Mittwoch im KKL zuerst Franz Liszts «Totentanz». Das verrückte Stück ist ein schneidender Gegensatz zu Smetanas heldenhaften und ländlichen Tönen. Und der Pianist Martin Helmchen macht das Maximum aus dem wilden Klavierpart. Selbstverständlich bringt er die Klippen musikalisch zusammen, spielt entrückt und leicht die ruhigen Zwischenphasen. Der Mensch auf seinem letzten Gang, vermeintlich entspannt und bereit. Doch der Moment naht, der Tod rast, fetzt hinweg, was ihm im Wege steht.

Vom Klavierspektakel zu grossen Linien

Mit Furor springt Martin Helmchen hier über die Tasten, setzt Akzente, lässt das Pedal liegen. Makaber und irrwitzig hüpft seine Version des «Dies Irae» zwischen den Stimmungen hin und her. Diabolischer Schalk, weise Momente und tobende Lust vereinen sich zu 15 Minuten Atemlosigkeit. Spektakel oder Plakativität – eine Klippe, die Martin Helmchen souverän umschifft.

Pianist Martin Helmchen bei seinem Auftritt im KKL. Bild: Roger Gruetter (Luzern, 12. Januar 2021)

Diese Balance gilt es auch in «Mein Vaterland» von Smetana zu wahren. Muskeln und Fett liegen in dieser Komposition nahe beisammen. Als Gastdirigent steht beim Luzerner Sinfonieorchester der 76-jährige Pinchas Steinberg am Pult. Er hat in seiner ein halbes Jahrhundert dauernden Karriere von Europa bis in die USA alles dirigiert, was Rang und Namen hat. Dieses Selbstbewusstsein bringt er auch ins KKL mit.

Sein Interpretationsmuster steht im klaren Gegensatz zum neuen Chefdirigenten des Luzerner Sinfonieorchesters, Michael Sanderling, der viel in den Details arbeitet. Eine Akribie, die zum Beispiel selbst bei einem Standardwerk wie der 9. Sinfonie von Antonín Dvořák im Dezember Überraschendes zu Tage brachte.

Bei Pinchas Steinberg ist die Dichtung Smetanas wirklich eine vaterländische Verherrlichung. Sein Dirigat folgt den grossen Linien der Musik. Die Stimmungen, der Gesang der Komposition stehen im Fokus. Dies funktioniert teils hervorragend. Der erste Satz, nach einem etwas hölzernen Anfang, entwickelt eine mächtige Vision der ersten böhmischen Fürsten. Vor allem die Reprise, eine wolkige Erinnerung an diese grossen Zeiten, ist eine traumdichte Reise durch das wunderbare Land. Ein Gänsehautmoment, wenn die beiden Klarinettisten zum Pianissimo der Streicher ihr Volkslied setzen. Der zweite Satz, die berühmte «Moldau», läuft elegant und aus einem Guss.

Orchestraler Gesamtklang statt Solisten

Der Gesamtklang des Orchesters ist das Rückgrat der Erzählung, nicht die Farben einzelner Soloinstrumente. Es entsteht eine ganze eigene, nach vorwärts gerichtete Energie. Etwas weniger gut funktioniert dieser Fokus auf den satten Orchesterton in den pathetischen Stellen. Vor allem nach der Pause – warum man Smetanas Dichtung in zwei Teile spaltete, ist nicht ersichtlich – entwickelt die Interpretation nicht ganz den nötigen Sog, ist weniger differenziert. In «Aus Böhmens Hain und Flur» kommt der Fluss ins Stocken oder das mächtige «Tábor» gerät teils gar etwas massig und gleichförmig.

Hinweis: Die nächste Veranstaltung des Luzerner Sinfonieorchesters ist am 14. Januar, 12.30 Uhr im KKL Konzertsaal: Das Trio Gaspard spielt Klaviertrios von Haydn, Juon und Mendelssohn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen