Klassik-Konzerte Das läuft in Zentralschweizer Klassik-Konzerten über die Festtage Zwischen hochkarätigen Konzerten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gibts Klassik-Konzerte auch an den freien Tagen zwischen den Feiertagen - zum Beispiel am Kammermusikfestival Klang Meggen. Urs Mattenberger 21.12.2022, 16.05 Uhr

Prickendes Neujahrs-Pathos mit dem Luzerner Sinfonieorchester: Sopranistin Olga Peretyatko.

Klassische Musik bietet für jedes Fest passende Stile. Das reicht aktuell vom Barock-Jubel im Weihnachtskonzert des Bach Ensembles Luzern (KKL, 23. Dezember, 18.00) bis zu gut gelaunten Konzerten zum Jahreswechsel (vgl. Kasten).

Die freien Tage zwischen den Feiertagen füllt das Kammermusikfestival Klang Meggen. Da fühlen sich – in den Konzerten und Dinners – auch Daheimgebliebene auf Schloss Meggenhorn wie in den Ferien. Und das Programm mischt, wie der Ort, das Familiäre mit einem fürstlichen Auftritt. Ein solcher ist in der quasi orchestralen Besetzung das Eröffnungskonzert mit dem Schweizer Oktett (Mo, 26. Dezember, 17.45). Dessen «Böhmischer Abend» passt zu den Naturimpressionen am See, unter anderem mit dem meditativen, langsamen Satz aus Dvořáks «Neuer Welt» und Smetanas «Moldau».

Festlaune mit zwei Gesichtern Konzerte zum Jahreswechsel Der Jahreswechsel hat zwei Gesichter. Eines ist die Festlaune, wie sie Symphonic Brass Lucerne mit Orgel in der Jesuitenkirche (Sa, 31. Dezember, 18.30) oder die experimentierfreudige Blasmusik Federspiel in Baar bieten (So, 1. Januar, 17.00, Gemeindesaal). Aber auch Pathos gehört dazu, und so kann man im KKL mit grosser Oper ins neue Jahr wechseln: Im Silvesterkonzert begleitet das Zürcher Kammerorchester, nach dem Auftakt mit Bach, den Bariton Benjamin Appl in Arien von Mozart (Sa, 31. Dezember, 17.00). Für Prickeln wie für Gefühlspathos sorgt die Sopranistin Olga Peretyatko mit Arien von Rossini und Verdi im Neujahrskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters, das zudem in Tschaikowskys «Winterträume» entführt (So/Mo, 1./2. Januar, 17.00/11.00). Zwei Gesichter hat auch «The Sound of Quentin Tarantino», mit dem das 21st Century Orchestra das Jahr ausklingen lässt: Weil die Musik zu den Filmen des Kulturregisseurs ebenso sinfonisch wie von Popsongs geprägt ist, wirken in diesem Best-of drei Gesangssolisten mit (Sa, 31. Dezember, 21.30). (mat)

Eine grosse Gala mit und ohne Klarinette

Das Bläserquintett Swiss5 um den Klarinettisten und künstlerischen Leiter Fabio Di Càsola spielt sich durch die Geschichte des Bläserquintetts von Franz Danzi über Romantik bis zu Ligeti (Di, 27. Dezember, 11.00). «Libertad» versammelt Freigeister wie Haydn, Mozart («Dissonanzen»-Quartett) und Piazzolla (Modulor Quartett; Di, 27. Dezember, 17.45).

TangoSeasons zweimal im Original Vivaldi erlebt Frühling in Buenos Aires Hits sind sie in ihren Stilen beide, Vivaldis sprühende «Jahreszeiten»-Konzerte und ihr Pendant im Tango Nuevo, Astor Piazzollas «Estaciones Porteñas». Als solche werden sie auch gern kombiniert, aber jetzt begegnen und beeinflussen sich beide Werke im Original auf neue Weise: Die Cappella Gabetta spielt eine Auswahl aus beiden Sammlungen auf Barockinstrumenten, für die Leidenschaften und die Melancholie aus Buenos Aires kommt das Originalinstrument des Tangos hinzu (Bandoneon: Mario S. Pietrodarchi). (mat) Fr. 30. Dezember, 19.30, Konzertsaal, KKL; www.kkl-luzern.ch.

Dem Anspruch einer «Gala» doppelt gerecht wird der Mittwoch: Fabio Di Càsola tritt hier mit dem bekannten Gringolts Quartett auf und präsentiert neben dem Klarinettenquintett von Carl Maria von Weber eine «Entdeckung» (28. Dezember, 17.45). In Klaviertrios von Haydn und Schubert (Es-Dur) kann man im Guarneri Trio ehemaligen Dozenten der Musikhochschule Luzern begegnen (Marek Jerie, Cello; Ivan Klánský, Klavier; Do, 29. Dezember, 17.45). Ein «Gassenhauer» ist das Schlusskonzert mit dem gleichnamigen Klarinetten-Trio von Beethoven und Werken von Mendelssohn und Weber, wobei sich Di Càsola, Wen-Sinn Yang (Cello) und Benjamin Engeli (Klavier) in solistischen Rollen abwechseln.

Klang Meggen 26. bis 30. Dezember, Schloss Meggenhorn; www.klang-meggen.ch.

,