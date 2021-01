Kultur Ausstellung in der Peterskapelle Luzern: Gefangen in sehr grosser Furcht Bei Brigitt Bürgi ist die Angst gelb. Ihre Performance vom Oktober wird nun in einer Ausstellung dokumentiert. Susanne Holz 13.01.2021, 17.00 Uhr

Gelb ist die Angst: Ausstellung von Brigitt Bürgi und Peter Fischer in der Peterskapelle in Luzern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2021)

Wider Erwarten fühlt man sich behütet. Man bekommt keine Panik, eingehüllt in diesen gelben Outdoorstoff, der einen von oben bis unten umgibt und irgendwo ein kleines Guckloch hat – aber das müsste man erst suchen. Nein, man fühlt sich wie ein Embryo im Mutterleib – vielmehr, man denkt: So muss es sich im Mutterleib anfühlen. Man sieht das Draussen nicht und nimmt die Töne der Welt nur sehr gedämpft wahr. Dafür raschelt der gelbe Stoff, in dem man sich befindet wie in einer lichten Blase, sehr vertraut. Und riecht zudem wie die Luftmatratze aus der Kindheit.

Am 23. Oktober 2020 waren 18 Personen in solch gelben Outdoorstoff eingehüllt. Rund um die Peterskapelle waren sie Teil der von Brigitt Bürgi und Lilian Frei realisierten Performance «Angstkörper in Gelb». Sie sahen nichts, aber sie wurden gesehen. Und sie liessen die Passanten rätseln: Was bedeuten wohl diese kauernden, kriechenden, gehenden oder sich an die Kirchenwand lehnenden Gestalten in Gelb? Der Titel der rund einstündigen Performance, die an einem Regentag stattfand, weist darauf hin, dass hier die Angst das Thema ist.

Ein Verlust an Menschlichkeit

Im Lockdown im Frühjahr seien die Strassen und Plätze plötzlich leer gewesen, erzählt Brigitt Bürgi von ihrer Inspiration zu dieser Performance, die nun in einer Ausstellung in der Peterskapelle dokumentiert wird. «Ich hatte damals das Gefühl, dass die Angst der Menschen immer grösser wird, dass da ein Angstkörper wächst, der uns mehr und mehr Platz wegnimmt.» Und warum ist dieser Angstkörper für die Künstlerin gelb?

«Weil Gelb etwas sichtbar macht», erklärt Brigitt Bürgi. «Zudem: Gelb ist verführerisch, genauso wie auch Angst verführerisch sein kann.» Die Künstlerin findet Angst vielschichtig:

«Verführung, Unsicherheit, Grenzenlosigkeit, das alles sind Komponenten der Angst.»

Angst halte gefangen, umfange einen aber auch – womit man wieder beim Bild vom Embryo im Mutterleib wäre. Bürgi: «Man gibt Verantwortung ab. Die Angst übernimmt das Regime.»

Künstlerin Brigitt Bürgi in der Peterskapelle in Luzern.

Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2021)

Man fragt die Künstlerin, ob sich die Angst der Menschen während der Pandemie verändert habe. Bürgi kommt zum Schluss: «Manche reagieren mit Trotz auf Angst, manche mit Zorn. Andere haben nur noch Angst. Die Angst führt zu einem Verlust an Menschlichkeit.»

Ein weiteres Mal ist die Performance übrigens am 28. Januar in Zürich zu sehen. Auf einem Stationenweg entlang Kunsthaus, Opernhaus, Helmhaus, Labyrinth/Kasernenareal, Löwenbräu, Schiffbau. Ansage via Facebook und Instagram.

Brigitt Bürgi. Angstkörper in Gelb. Eine Ausstellung in der Peterskapelle Luzern. Mit Foto- und Videoimpressionen der Performance vom 23. Oktober 2020 rund um die Peterskapelle. Bis 24. Januar, täglich von 8 bis 18.30 Uhr. Die Künstlerin ist am 20. Januar von 15–18 Uhr und am 24. Januar von 15–17 Uhr anwesend. Mehr Informationen: www.peterskapelle.ch