Gegenwind macht stark: Die Sieger des diesjährigen Grafikfestivals «Weltformat» stehen fest

Die Siegerplakate des Newcomer Awards im Rahmen des «Weltformat» Grafikfestivals machen Mut: Uns allen und für die Sache der Frau. Susanne Holz 29.09.2020, 20.26 Uhr

Newcomer Award: Der Hauptpreis 2020 geht an Riccardo Carrara aus London mit einem plakativen und augenzwinkernden Sujet. Der Publikumspreis (rechts) geht dieses Jahr an Patrizia Bürkli und Annie Kahri aus Luzern mit ihrem Statement zur Frauenbewegung.

877 visuelle Interpretationen des Themas «Still Going Strong» erreichten 2020 die Jury des «Weltformat» Newcomer Awards – eingesandt wurden sie aus 65 Ländern. 104 Plakate stammen von Schweizer Gestalterinnen und Gestaltern. «Immer noch stark»: Das vorgegebene Thema soll an die Stärke und Relevanz visueller Gestaltung in Zeiten der Unsicherheit denken lassen. Unsicherheit wieso? Natürlich deshalb, weil die Corona-Pandemie seit Monaten Veränderungen, Einschränkungen und ebenso Ängste und Verbote mit sich bringt.

Gewonnen hat den Newcomer Award und somit den Hauptpreis der in London wohnhafte italienische Gestalter Riccardo Carrara. Zu sehen ist auf seinem Plakat ein aufblasbares Werbemännchen in Rot – vor hellblauem Himmel –, das sich dem Wind beugt und trotzdem verkündet: «I’m doing fine.»

Zwei Luzernerinnen gewinnen Publikumspreis

Apropos Newcomer. «Weltformat» Festivalleiter Erich Brechbühl erklärt: «Alle 20 Nominierten mussten jünger als 27 Jahre sein.» Man wolle mit dem Wettbewerb bewusst junge Talente fördern. Das fröhliche Werbemännchen wird wohl schon kommende Woche schweizweit zu sehen sein – 500 Plakate dieses Sujets werden gedruckt und übers Land verteilt ausgehängt.

Wie Julia Sumi, Kommunikationsbeauftragte des Grafikfestivals, mitteilt, befand die Jury zum Entwurf von Riccardo Carrara einstimmig: «Das Plakat greift das Thema auf humorvolle und sehr positive Art auf. Mit einem Augenzwinkern und optimistisch in die Zukunft blickend (...). Das Sujet stellt treffend die stetige Unsicherheit und Instabilität dar, mit der wir uns in den letzten Monaten konfrontiert sahen (...).» Die diesjährige Jury bestand aus João Coelho von der APG|SGA, Larissa Kasper vom Studio Kasper-Florio (St. Gallen), Seraina Rothenberger vom Studio Hammer (Zürich), Renate Salzmann vom Studio Salzmann Gertsch (Bern) und dem Gestalter Martin Woodtli (Zürich).

Doch selbstverständlich gibt es seit 2019 auch noch den Audience Award, also den Publikumspreis. Diesen gewannen 2020 in einem Online-Voting die Luzerner Gestalterinnen Patrizia Bürkli und Annie Kahri. Das Plakat dieser zwei Newcomerinnen ist schlicht violett. Violett, die Farbe der Frauenbewegung – als Symbol der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Erich Brechbühl teilt mit: «Die Jury belohnte hier die klare Aussage. Es ist sofort klar, um was es geht. Um die Frauenbewegung, und darum, dass deren Kampf noch lange nicht zu Ende ist. Die Probleme sind noch nicht gelöst. Darauf weist das Plakat in seiner Monochromie deutlich hin.»

Welche Chancen bergen Ausnahmesituationen

Das diesjährige «Weltformat» Grafikfestival beleuchtet mit seinem übergeordneten Thema «Not (Yet) Cancelled» generell die Auswirkungen von Veränderung und Wandel auf die Gestaltung. Dies tut es noch bis Sonntag, in insgesamt acht Ausstellungen. Dynamik, Umbruch und Bewegung: Wie reagieren Gestalterinnen und Gestalter auf einschneidende Erlebnisse wie die Corona-Pandemie? Welche Herausforderungen, aber auch Chancen bergen Ausnahmesituationen? So die Fragestellung der Veranstalter. «Zeig uns, weshalb Grafik und ihre Sichtbarkeit auch in Zeiten der Unsicherheit so wichtig sind. Zeig uns: Du bist trotz – oder wegen – ausserordentlicher Umstände noch da.» Am besten so positiv wie das rote Männchen.

Die «Weltformat»-Ausstellung mit den 20 für den Newcomer Award nominierten Arbeiten ist noch bis Sonntag, 4. Oktober, auf dem Vorplatz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 36 zu sehen. Infos zu allen acht Ausstellungen unter: www.weltformat-festival.ch