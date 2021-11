Lucerne Blues Festival Rauer Texas-Blues und gelebte Diversität auf der Bühne Einmal ganz anders, hat es das Blues Festival auch dieses Jahr wieder geschafft, den authentischen Sound nach Luzern zu holen. Regina Grüter Jetzt kommentieren 13.11.2021, 13.28 Uhr

Mitreissend: Sängerin Crystal Thomas im Zusammenspiel mit Gitarristin Eve Monsees. Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. November 2021)

Sie sollten die Tischgesellschaften akustisch auf den Freitagabend einstimmen. Aber Eve Monsees aus Austin, Texas, hatte die Gitarre eingestöpselt und legte mit Ehemann Mike Buck am Schlagzeug gleich richtig los. Ein paar Sekunden Eve & Buck und man spürte den Blues in den Gliedern – und in der Seele.

Von Donnerstag bis Samstag kamen je 150 Leute in den Genuss eines Bluesabends, wie es ihn in der Geschichte des Festivals noch nie gegeben hat. Wie sieht es im November mit der internationalen Fliegerei aus, wie mit den Quarantänebestimmungen?, fragten sich die Organisatoren im Juli. Sie haben sich für ein coronakonformes Konzept entschieden: Blues im Sitzen bei einem Dreigangmenü; 150 Leute statt 1500. Daran konnte und wollte man trotz 3-G nicht mehr rütteln.

Rauer Texas-Blues mit ­ ganz viel Soul

Crystal Thomas und Harp-Spieler Michael Milligan.

Der Texas-Blues-Förderer und Bassist Eddie Stout hat eigens für das Festival eine Spezialtruppe zusammengestellt: The East Side Kings Festival Revue (siehe Ausgabe vom 10. November). Eve & Buck sind Teil davon. Eve Monsees bekam ihre erste Gitarre mit zwölf. Die 38-jährige Texanerin beherrscht ihr Instrument virtuos – sie spielt die Slide-Gitarre Bottleneck – und überzeugt auch mit einer starken Stimme. Cool! Mike Buck ist der Fels in der Brandung. Scheinbar regungslos sitzt er mit schwarzer Sonnenbrille am Schlagzeug, unterstützt und setzt Akzente, rein aus den Armen heraus. Als dann die sechsköpfige Band als Ganzes auf der Bühne steht, brauchen sie einen kurzen Moment, um ins gemeinsame Spiel zu finden. Vielleicht alle ausser Eddie Stout, der sich nicht als Bandleader gibt, sondern sich leise vor sich hinlächelnd im Sound seiner Bassgitarre wiegt. Sympathisch. Das Spiel ist nicht perfekt, hat aber von Anfang an ganz viel Soul.

Der raue Texas-Blues erobert den Panoramasaal im Grand Casino Luzern spätestens dann, als Sängerin Crystal Thomas «I got the Blues», in den Raum schmettert.

«Yeah, me too!», möchte man zurückrufen. Der Shuffle Groove ist funky. Thomas kann Soul, sie kann Blues, sie kann Gospel, und vermag es, einen Hauch des Louisiana ihrer Kindheit in den Saal zu bringen. Sie hat sich vom Geheimtipp zum veritablen Star entwickelt. «Let the good times roll» – man könnte es als Motto des Abends bezeichnen. Auf der Bühne wird Diversität gelebt: Jung, Alt, Frau, Mann, Afroamerikaner, weisser Amerikaner, sie machen zusammen Musik: «Let’s come together and have some fun.»

Während einen das intensive Intermezzo von Harp-Spieler Michael Milligan als Sänger in den tiefsten Süden versetzt, geht es mit dem Franck L. Goldwasser with The Transcontinental Blues Ensemble doch eher Richtung Europa: Der in die USA ausgewanderte Goldwasser, auch «Paris Slim» genannt, kehrte wegen Corona nach Paris zurück. Seine europäisch-amerikanische Lucerne-Festival-Band spielt nach dem Vorabend erst zum zweiten Mal zusammen und legt äusserst routiniert los. Zu routiniert? Es groovt, aber der vorwärtstreibende Sound geht weniger unter die Haut.

Die Musik stand ­ immer im Zentrum

Mit Perret: Franck L. Goldwasser und sein Transconinental Blues Ensemble.

«So take us home, Baby», singt der 61-jährige Goldwasser. Blues Music – Vorspeise, Hauptgang – Blues Music – Dessert – Blues Music. Drei Abende lang. EJ Mathews aus Texas, Soul Man Sam aus Memphis, Tennessee, Bonita & The Blues Shacks aus Deutschland. Das Lucerne Blues Festival bringt neue und alte Gesichter nach Luzern, keine Big Stars, aber «Musikerinnen und Musiker, die den Blues mit Leidenschaft verkörpern», wie es Eddie Stout im Gespräch mit dieser Zeitung formuliert hat. Das Festival kann auf eine treue Fangemeinde zählen und geniesst in der internationalen Bluesszene hohes Ansehen – nicht zuletzt bei den Künstlern selbst. Diese fühlen sich wertgeschätzt.

Gewiss, manch einem fehlten das Tanzen und die Glückshormone, die der Körper dabei ausschüttet. So richtig Partystimmung kam nicht auf, konnte nicht, auch wenn Crystal Thomas ein paar wortwörtlich von den Stühlen riss. Und doch stand bei dieser speziellen Ausgabe des Lucerne Blues Festival, in gediegenem Ambiente bei einem feinen Essen, immer die Musik im Zentrum – gegessen wurde zwischen den drei Konzerten. Nach Hause ging man glücklich und vom Blues beseelt.