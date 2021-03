Geschichte Luzerner Verurteilte mussten noch bis ins 18. Jahrhundert auf Strafgaleeren Es ist ein überraschendes und weitestgehend unbekanntes Stück Zentralschweizer Geschichte: Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert wurden in Luzern Hunderte von Verurteilten auf Mittelmeergaleeren geschickt. Wie kam es zu dieser für einen Binnenstaat ungewöhnlichen Strafe? Stefan Welzel 09.03.2021, 05.00 Uhr

Druck einer maltesischen Galeere mit 265 Ruderern. Bild: Joseph Furttenbach: Architectura navalis, Ulm 1629. ETH-Bibliothek Zürich, Rar 9355:2

Uli Kunz aus Wangen im Amt Ruswil muss ein dem Glücksspiel und Alkohol sehr zugewandter Mann gewesen sein. 1587 wurde er gefangen genommen, und zwar wegen «sines liederlichen lebens». Kunz solle seine Zeit nicht «im wirtzhus mit saufen unnd spillen» verbringen. Die Luzerner Obrigkeit beliess es letztendlich bei einem Wein-, Spiel- und Wirtshausverbot, doch drohte sie dem Missetäter, ihn bei weiteren Vergehen «uff ein galeeren» zu schicken.

So geht es aus einem Ver­- hör- und Urteilsprotokoll vom 11. März besagten Jahres hervor, welches der Luzerner Historiker Frederik Furrer bei seinen Forschungen im Staatsarchiv Luzern untersucht hat. Man muss schon fast zwei Mal lesen, um sicher zu gehen, dass man sich nicht verguckt hat oder eine alte Begrifflichkeit eventuell falsch deutet. Aber nein, da steht tatsächlich, dass man die Verschickung auf eine Galeere als Bestrafung in Betracht zieht. So kurios es scheinen mag, so alles andere als unüblich waren während rund 200 Jahren Galeerenstrafen beziehungsweise deren Androhung in der binnenländischen Eidgenossenschaft. Furrer untersuchte für seine Masterarbeit die Praxis in der Zentralschweiz mit Fokus auf Luzern und fand heraus: Zwischen 1584 und 1790 sprach die hiesige Obrigkeit mindestens 415 Galeerenstrafen aus, «sei es als eigentliche (Haupt-)Strafe oder als strafverschärfende Massnahme», wie Furrer nun auch in einem Beitrag im aktuellen Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern schreibt.

Bündnis mit dem spanischen König

Wie kommt man auf solch ein aussergewöhnliches Stück Regionalgeschichte? «Beim Studieren von Prozessakten zum Landesverweis stiess ich auf diese Strafform. Ich fand das höchst ungewöhnlich und wollte der Sache intensiver nachgehen», erklärt Furrer. Er begegnete bei seiner Arbeit allerlei Fällen, bei denen Verurteilte auf spanische, savoyische, französische und venezianische Rudergaleeren geschickt wurden. Verschiedene eidgenössische Kantone hatten Übereinkommen, teils sogar schriftlich fixierte Abkommen. In der ganzen Eidgenossenschaft waren diese Strafen bekannt und wurden auch rege diskutiert, aber «zu eigentlichen Umsetzungsbeschlüssen bezüglich der Galeerenstrafe für ‹Landstreicher› kam es an einer Tagssatzung nie», wie Furrer in seinem Jahrbuchartikel schreibt. Und weiter: Unabhängig von der eidgenössischen Ebene agierten die katholischen Orte in den 1580er-Jahren in dieser Sache. Am 12. Mai 1587 schlossen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Freiburg ein Bündnis mit dem spanischen König Philipp II. Dieses beinhaltete unter anderem Handels- und Zollvorschriften oder eine Defensivallianz, also ein Verteidigungsbündnis. Aber am Ende findet sich eben auch ein Zusatz, welcher die Verschickung von Verurteilten auf spanische Galeeren regelte. Die Abmachung beinhaltete, dass die verschiedenen Orte ihre zu dieser Strafe Verurteilten nach Como brachten, wo sie von Amtspersonen der zur See fahrenden Macht abgeholt wurden.

Die Abwicklung lief in den ganzen 200 Jahren stets nach einem ähnlichen Muster. Ein Sträfling – oder in selteneren Fällen auch mehrere – wurde von Begleitpersonen an den Übergabeort gebracht. Mit dabei das jeweilige Begleitschreiben, in dem der Name des Verurteilten und das Strafmass vermerkt waren. Und so führte man die Sträflinge nach Hüningen, wo die dortige Festung Anlaufstelle für die Sträflinge war, die nach Frankreich verbracht wurden, oder später nach Bergamo, wenn es auf venezianische Schiffe ging.

Moralvorstellungen im Wandel

Doch wer wurde eigentlich zu einer solchen «Zwischenstrafe» verurteilt? Der Begriff wird deshalb gewählt, weil sie sich zwischen der Todesstrafe und einem milderen Urteil wie zum Beispiel dem Landesverweis bewegte. Und welche Vergehen führten zu einer solchen? «Es sollten sogenannte Müssiggänger, für die Gesellschaft als nutzlos Empfundene, mit der Galeerenstrafe ausser Landes gebracht werden», so Furrer. Und im Mittelalter noch weitestgehend toleriert, veränderte sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts zunehmend die Haltung zur umherziehenden Lebensform. Vagabundentum wurde kriminalisiert.

Frederik Furrer

«Aus Sicht der Quellen ist es jedoch nicht so eindeutig. Mit Landstreichern werden nämlich kaum die Untertanen des eigenen Herrschaftsgebietes assoziiert. Doch in zwei Drittel der Luzerner Galeerenstrafen traf es eben Menschen aus der Luzerner Landschaft.»

Allgemein waren Lebens- und Moralvorstellungen beim Übergang vom Mittelalter hin zu einer vom Bürgertum geprägten Renaissance und Neuzeit einem Wandel unterzogen. Das brachte eine veränderte Strafpraxis mit sich. Standardisierte Strafen und eine für damalige Verhältnisse Humanisierung führten weg von allzu brutalem, publikumswirksamem Vollzug. «Zudem waren Strafarten eben meist nicht mehr an das konkrete Delikt gekoppelt. Also wurde zum Beispiel für Diebstahl nicht mehr die Hand abgehackt», sagt Furrer.

Die Galeerenstrafe war letztlich eine Verschärfung des Landesverweises. Doch der Verurteilte konnte nach Verbüssung zurückkommen und sein altes Leben weiterführen. Allerdings ist Furrer nur ein solcher Fall aus Nidwalden bekannt. «Das hat auch damit zu tun, dass die Quellenlage schwierig ist. Zurückgekehrte hätten in irgendeiner Weise wieder aktenkundig werden müssen.» Hinzu kommt der Umstand, dass der Dienst auf einer Kriegsgaleere gefährlich und natürlich extrem kräftezehrend war. Wie viele letztlich den Strafdienst überlebten, weiss man nur aus den französischen Akten. «Auf französischen Galeeren lagen die Überlebenschancen bei rund 50 Prozent», so Furrer. Wie viele Luzerner Verurteilte tatsächlich doch aus dem Strafdienst zurückkehrten, bleibt ein Geheimnis der Geschichte.

Beachtlicher monetärer Aufwand der Seemächte

Es wurden nur Männer mit einer ausreichenden Physis auf die Galeeren geschickt. Mit schlechter oder versehrter Konstitution war man auf solch einem Schiff nutzlos. Weshalb auch stets eine Untersuchung durch einen Arzt vorgenommen wurde; entweder bereits am Ort des Urteils oder dann spätestens am Übergabeort. Vom Leben an Bord zeugen die Memoiren des ehemaligen französischen Sträflings Jean Marteilhe. Auf den Booten wurden je nach Grösse 250 bis 450 Personen rekrutiert. Ruderer machten dabei rund drei Viertel der Besatzung aus. Marteilhe berichtete von unmenschlicher Behandlung, pausenlosem Rudern und schlechter Versorgung.

Trotzdem lag das Überleben der Sträflinge im Sinne der Seemächte. Für diese waren die Abkommen mit den eidgenössischen Orten mit einem beachtlichen monetären Aufwand verbunden. Reise, ärztliche Untersuchung, Entlöhnung für die Begleitpersonen: All das hatte seinen Preis. Für Luzern und die anderen abgebenden Kantone lag der Nutzen nicht zuletzt darin, den Missetäter loszuwerden, ohne ihn töten zu müssen. «Für die hiesigen Obrigkeiten war der Ertrag nicht unmittelbar finanzieller Natur. Sie erhielten keine Gelder für die Sträflinge. Zumindest findet sich im Luzerner Quellenmaterial kein Hinweis darauf», so Furrer. Aber man bekam eine «effektive und flexible Strafe, deren Kompensationsleistung auch die Einhaltung der ‹guten Ordnung› beinhaltete». Nur schon die Androhung der Galeerenstrafe entfaltete grosse Wirkung. Das zeigt auch der Fall Uli Kunz. Sein Name taucht bei den tatsächlich verschickten Galeerensträflingen nicht auf.

Frederik Furrer hat in Luzern und Zürich Geschichte und Kulturwissenschaften studiert. Der Luzerner arbeitet als stellvertretender Stadtarchivar in Zug. Sein Beitrag zu den Galeerenstrafen erschien im Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern. Bestellen können Sie dieses über die Website www.historische-gesellschaft.ch