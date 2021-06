Erstklassik-Festival am Sarnersee: Familienbande und grosse Liebe

Festival Erstklassik-Festival am Sarnersee: Grosse Liebe in Musik und Worten Das Motto «Familienbande» beim «Erstklassik am Sarnersee» bezieht sich nicht nur auf private Verbandelungen unter den Musikern. Der Hornist Florian Abächerli versammelte auch Komponistenfreunde um das Paar Clara und Robert Schumann. Romano Cuonz 19.06.2021, 05.00 Uhr

Fióna Kraege, Benjamin Engeli und Florian Abächerli spielen in der Aula Cher das Horn-Trio von Johannes Brahms. Bild: Romano Cuonz

«Als Gott am sechsten Schöpfungstag alles ansah, was er gemacht hatte, war zwar alles gut, aber dafür war auch die Familie noch nicht da», wird in Sarnen zu Konzertbeginn Kurt Tucholsky zitiert. Wie immer man den bissigen Spruch deuten mag: Das Erstklassik-Festival, das die Reihe der Klassik-Kammermusikfestivals, die im Juli stattfinden (siehe unten stehende Übersicht) eröffnet, steht ganz im Zeichen familiärer Verknüpfungen.

Das Festival nimmt, wie der Titel des Konzerts vom Donnerstag andeutet, Bezug zu «Familienbanden», dank denen grosse Musik entstanden ist. Und noch immer entsteht: Ist doch der bekannte einheimische Hornist Florian Abächerli – er gestaltet das abendliche Programm – mit der Musikerfamilie Müller-Crepon verbandelt. Im exquisiten Sprach- und Musikprogramm treten auch sein Schwager Joachim Müller-Crepon als Cellist und Schwiegervater Andreas Müller-Crepon als gewiefter Sprecher auf.

Ein Requiem für die Freunde

In ausgewählten Werken aber geht es darum, die wunderbare Liebe zwischen Robert und Clara Schumann mit ihrer Musik und mit ihren eigenen Worten aufleben zu lassen. Schliesslich binden die vier Musiker – mit dabei auch Pianist Benjamin Engeli und Violinistin Fióna Kraege – an diesem Abend noch Freunde und Bewunderer der Familie Schumann ins Programm ein.

Nach dem Auftakt des Pianisten mit einem Ausschnitt aus Schumanns «Kreisleriana» geht es nach Frankreich: In der Cellosonate Nr. 1 in c-Moll von Camille Saint-Saëns klingen, namentlich im «Finale Allegro moderato», düstere Molltöne auf. Joachim Müller-Crepon (Cello) und Benjamin Engeli interpretieren die «Danse macabre» mit aufblitzenden Triolen des Klaviers und bedrohlichem Tremolo des Cellos eindrücklich.

Hier ertönt, wie der Sprecher erläutert, ein Requiem für die im Deutsch-Französischen Krieg gefallenen Freunde des Komponisten. Trotz Feindschaft zwischen den beiden Nationen aber bleibt Saint-Saëns mit den Schumanns in der grossen musikalischen Familie der Romantiker eng verbunden.

Mann und Frau als ebenbürtige Virtuosen

Im Mittelpunkt des Konzerts steht die berührende Liebesgeschichte von Robert Schumann und seiner neun Jahre jüngeren, angebeteten Clara Wieck. Zitate aus Briefen belegen, wie das Paar familiäre Widerstände zu bewältigen hatte, bevor es glücklich zusammenfand. Zu Hören bekommt man vorerst Robert Schumanns Adagio und Allegro in As-Dur für Horn und Klavier. Engeli und Abächerli geben es – trotz der namentlich für einen Bläser bestimmt nicht idealen, hohen Temperatur in der Aula Cher – mit viel Temperament und der vom Komponisten verlangten raschen und feurigen Leidenschaftlichkeit wieder.

Die Hommage an Clara Schumann erfolgt an diesem Abend vorerst mit ihrem bekanntesten Kammermusikwerk, dem Klaviertrio g-Moll. Benjamin Engeli, Fióna Kraege und Joachim Müller-Crepon spielen daraus den dritten Satz, das «Andante – piu animato». Man hat seine Freude an der Vielfalt und Farbigkeit der Komposition und versteht mit einem Mal auch eine berühmt gewordene Aussage von Felix Mendelssohn dazu. Dieser soll beim Anhören so grossen Spass gehabt haben, dass er sagte: «Ich wollte nicht glauben, eine Frau könne so etwas componieren, so ernst und tüchtig.»

Brahms Trio mit dem Horn: Ein Hochgenuss

Nun folgt ein Zwiegespräch zwischen dem Pianisten und dem Erzähler. Derweil Engeli «Davidsbündlertänze» von Robert Schumann spielt, liest Andreas Müller-Crepon sehr gekonnt, sehr lautmalerisch eine Geschichte des bekannten dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Clara Schumann soll ihn auf ihren Konzertreisen kennen gelernt und bewundert haben. Im Märchen geht es um eine glückliche Schneckenfamilie samt Kinderlein, die es sich im Klettenwald wohl ergehen lässt. Obschon man als Zuhörer solch dramaturgisch gekonnte Einlagen geniesst, kommt gegen Ende des Konzerts das Gefühl auf, dass da ein klein bisschen weniger mehr gewesen wäre.

Gespannt hat man auf das Trio in Es-Dur für Violine, Horn und Klavier gewartet, das Brahms 1865 für Naturhorn schrieb. Mit dem Werk, das zwischen der hell strahlenden Tonart Es-Dur und dem matt-traurigen es-Moll hin und her pendelt, gedenkt Brahms seiner kurz zuvor verstorbenen Mutter. Die süss-wehmütige Sehnsucht könnte man wohl kaum besser zum Ausdruck bringen, als es an diesem Abend der virtuos und differenziert musizierende Hornist Florian Abächerli tut: in perfektem Zusammenspiel mit der Violinistin Fióna Kraege und Benjamin Engeli am Klavier.

Weitere Erstklassik-Konzerte bis 26. Juni: www.erstklassik.ch.