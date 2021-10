KLASSIK Saison-Start des Luzerner Sinfonieorchesters: Grosse Sinfonik ganz ohne «light» Das Luzerner Sinfonieorchester eröffnete mit Bruckners siebter Sinfonie eine neue Ära. Und zeigte überraschend deutlich bereits die neue Handschrift des Chefdirigentin Michael Sanderling. Zu Unrecht rückte dadurch die exzellente Geigerin Julia Fischer fast in den Hintergrund. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 21.10.2021, 13.00 Uhr

Überliess das Spektakel der Geigerin Julia Fischer: Michael Sanderling leitet unaufgeregt das Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Nadja Schärli

Es war ein historischer Tag, auf den wir über 20 Jahre lang gewartet hatten. Er begann am Mittwoch-Abend mit einem Flimmern der Geigen, das die Pianissimowunder bis an die Hörgrenze nutzte. Genau so wie es Claudio Abbado einst mit dem Lucerne Festival Orchestra zu einem Markenzeichen der Akustik des KKL-Konzertsaals gemacht hat.

Und er steigerte sich über einen von den Wagner-Tuben abgründig verdunkelten Trauermarsch hinweg zu majestätischer Klangpracht: überstrahlt von der Phalanx der exzellenten Blechbläser, die zum Schluss den Konzertsaal zum Bersten dehnte und füllte, genau so, wie man es von grossen Sinfonieorchestern in diesem Saal kennt.

Bereits zeigt sich die Handschrift des Chefdirigenten

Nur war es eben das Luzerner Sinfonieorchester, das seine erste Saison unter dem neuen Chefdirigenten Michael Sanderling mit einem Paradestück romantischer Grosssinfonik eröffnete, nämlich Anton Bruckners siebter Sinfonie. Und zeigte, wie sehr es diesem Anspruch inzwischen gewachsen ist.

Damit markierte das Konzert in der Tat eine neue Ära, die Intendant Numa Bischof in seiner Begrüssung nach fast zwei Jahren Coronapause ankündigte. Zwar hat das Orchester seit der Eröffnung des KKL in Gemeinschaftskonzerten schon unter Jonathan Nott in grösseren Besetzungen gespielt. Aber im romantischen Repertoire galt bislang die Devise, das von der Besetzung her beschränkte Klangvolumen durch ein Plus an kammermusikalischen Qualitäten zu kompensieren. So hatte es schon Chefdirigent Christian Arming in Bezug auf einen Brahms-Zyklus formuliert, der 2002 für das Orchester so neu war, wie es heute Bruckner ist.

Die – privat finanzierte – Orchestervergrösserung von 50 auf 70 Stellen hatte die Voraussetzungen zwar bald geändert und die Aufbauarbeit unter James Gaffigan ermöglicht. Aber dass Michael Sanderling jetzt einen Schritt weitergeht, zeigte demonstrativ die Premiere von Bruckners siebter Sinfonie. Dass ein grosssinfonischer Klang Transparenz nicht ausschliesst, hatte Sanderling bereits bei früheren Auftritten mit dem Orchester bewiesen. Das galt zwar auch für diese Bruckner-Interpretation. Aber dass diese nicht auf eine «Bruckner light»-Version zielte, machte schon der deutlich veränderte Orchesterklang klar, der früh die neue Handschrift des Chefdirigenten verrät und jenes «unendliche Singen» ermöglichte, das Sanderling versprochen hatte.

Bühne frei für Geigerin Julia Fischer

Die Verstärkung in den tiefen Streichern (sechs Kontrabässe, acht Celli) gab dem Klang mehr Wärme, die beidseitige Platzierung der Geigen (14 erste, 12 zweite) trug zur Fülle und Transparenz bei, die Raum für vorzügliche Soli der Holzbläser bot. Wie gut die Zuzüger integriert sind, zeigte die Flötistin Hélène Boulègue in Dialogen mit der Oboe von Andrea Bischoff und der Klarinette von Stojahn Krkuleski. All das ermöglichte eine Wiedergabe, die mit gemessenen Tempi und ohne Scheu vor breitem Pathos die Feierlichkeit des Werks auskostete und nur am Rand mit geschärften Details störte.

Zu Unrecht rückt dadurch der erste Teil des Konzerts etwas in den Hintergrund. Da hatte Sanderling in einer Fantasie von Josef Suk den so schlagkräftigen wie reaktionsschnellen Grossapparat dann doch stark auf eine kammermusikalische Begleitung zurückgenommen. Und damit die Bühne frei gemacht für die Geigerin Julia Fischer, die erfrischend spontan und mit leichtem, sich in Gesang verströmendem Ton durch die Wechselbäder der Partitur traumwandelte und tänzelte. Ein erstaunlich voller Saal feierte gleichermassen den neuen Chefdirigenten, die Solistin und das Orchester.