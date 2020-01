Grösste Werkschau für Fotografie vom 10.-14. Januar in Zürich-Oerlikon 07.01.2020, 05.00 Uhr

Die Photo Schweiz ist die grösste und wichtigste Werkschau für Fotografie der Schweiz. Über 300 Fotografen zeigen aktuelle Arbeiten: 200 in der regulären Ausstellung, 100 in den 18 Sonderausstellungen. An der Photo Schweiz in Zürich-Oerlikon stellen vom 10. bis 14. Januar 2020 auch zehn Fotografen aus dem Kanton Luzern ihre Werke aus: