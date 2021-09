Lucerne Festival : Uraufführung von Saunders Klavierkonzert

Lucerne Festival Neue Musik mit vollem Körpereinsatz Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra schnupperte mit neuer Musik und neuen Formaten Zukunftsluft: Mit Uraufführung des Klavierkonzerts von Rebecca Saunders und einem szenischen Konzert mit Patricia Kopatchinskaya. Urs Mattenberger 05.09.2021, 20.59 Uhr

Zersprengt theatral und musikalisch das Korsett der Tradition: «Bye-Bye Beethoven» im Luzerner Saal. Priska Ketterer/Lucerne Festival Orchestra

«Wäre ich eine mRNA-Forscherin, die an einem neuen Impfstoff arbeitet», sagt die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, würde sie niemand fragen, wieso sie immer nach dem Neuen suche: «Auch Musiker sind Forscher. Sie müssen stören und Fragen aufwerfen, um die Fantasie zu erweitern.» Kopatchinskaja tat es am Samstag im Luzerner Saal, indem sie Beethovens Violinkonzert zu einem neuen Werk umfunktionierte. Bringen neue Formate heute breitenwirksam den Reiz des Neuen in den in Traditionen erstarrten Klassikbetrieb? Oder kann neue Musik diese Rolle wieder wahrnehmen, weil Komponisten vermehrt Musik schreiben, die nicht nur Kenner anspricht?

Auch optisches Spektakel: Saunders Klavierkonzert

Die Probe aufs Exempel machte an diesem Wochenende das Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) in verschiedenen Formationen vom Ensemble bis zum Orchester. Sie spielten beide Möglichkeiten durch und unterstrichen damit die zentrale Rolle, die das LFCO am Festival spielt. So stand am Samstag im KKL-Konzertsaal, in Grossbesetzung unter der Leitung von Enno Poppe, die gewichtigste Uraufführung des Festivals auf dem Programm: das Klavierkonzert «To An Utterance» der «Composer in residence» Rebecca Saunders.

Schon die Eröffnung mit Saunders «Void» für Schlagzeug-Duo und Orchester zeigte, wie unmittelbar die Musik der englischen Komponistin Zu­gänge bietet. Ein zauberischer Klangstrom erinnert an Ambient-Sounds, die Trompeten brennen ihm einen Sehnsuchtston ein, die beiden Schlagzeuger steigern ihn auch mal zu aggressiver Dichte. Dass Christian Dierstein und Dirk Rothbrust in ihrem reichhaltigen Schlagwerkarsenal handfest auf die Trommel hauen dürfen, bietet bereits ein optisches Spektakel wie später das Klavierkonzert.

Auch ein optisches Spektakel: Nicolas Hodges als Solist im Klavierkonzert der «composer in residence» Rebecca Saunders. Manuela Jans/Lucerne Festival

Denn Saunders behandelt das Klavier als Perkussionsins­trument und erweitert dieses mit Glissandi in alle Richtungen. Davon ist noch nichts zu ahnen, wenn Nicolas Hodges in tiefer Lage wie in einem Erweckungsritual auf die Tastatur trommelt. Aber dann folgen vom Orchester ausgeweitete Steigerungswellen, die dem Werk eine wirkungsvolle Form geben. Und da reizt der Solist die Glissandostürme nach allen Seiten aus, bevor sie im meditativen Schluss schwerelos niederrieseln.

Fürsorge für das einstige Skandalwerk

Zuvor werden die Energien, die das Klavier und in seinem Gefolge das Orchester entfachen, zwar immer wieder pul­verisiert. Das aber ermöglicht einen effektvollen Abschluss. Vor dem meditativen Ausklang stürzt sich der Pianist mit vollem Körpereinsatz in die jetzt rasend vorantreibenden Tempi. Die auf die Tastatur klatschenden und wischenden Händen, Fäuste und Ellbogen erinnern eher an die Eskapaden des Free Jazzers Cecil Taylor und rissen das Publikum zu langem Applaus hin.

Etwas didaktisch war das übrige Programm, das als Kontrastfolie zu Saunders die karge Reihentechnik in Werken von Webern und Strawinsky vorstellte. Spannend war das als Nachtrag zum Ensemble-Konzert vom Freitag im Südpol, wo Pierre Boulez’ seriell komponierte «Polyphonie X» solche Reihentechniken auf die Spitze trieb.

Es hatte etwas Fürsorgliches, wie Wolfgang Rihm Verständnisprobleme gegenüber dem Skandalwerk von 1951 ernst nahm. Er riet, darin nicht «expressive Gesten» zu suchen. Man solle die Klänge einfach als das nehmen, was sie sind. Und etwa darauf hören, wie hier «Linien durch Punkte markiert werden», die übers Kreuz – zwischen weit entlegenen Instrumenten – zu einander in Beziehung treten.

Paradoxerweise waren die mit Klangbeispielen veranschaulichten «Hörperspektiven» so hilfreich, dass man diesem Panoptikum von Einzelereignissen ebenso fasziniert folgen konnte wie den Uraufführungen. Diese wiederum weckten handfeste Assoziationen: Schnaubend und krabbelnd der Auftakt zu Victor Colteas «Orbitor» und Samir Amarouchs «Minitel Vanitées» mit Glissandogeweben, die auf Saunders Klavierkonzert verwiesen.

Zwischen Strassenschlacht und Popkonzert

Dazwischen also, ebenfalls mit dem LFCO, Patricia Kopatchinskajas «Bye-bye Beethoven» im Luzerner Saal: ein neues Konzertformat, das wegen Corona mehrmals verschoben werden musste und das den «Revoluzzer» Beethoven der Erstarrung zum Monument entreissen will. Für diese Tradition steht auf der Bühne eine Takelage, in der die Musiker wie in einem Korsett verfangen sind. Aufgesprengt wird es auch hier mit vollem Körpereinsatz und durch neue Musik, in die Beethoven – von Sphärenklängen bis zu perkussivem Lauttheater – nahtlos integriert wird.

Wo das Violinkonzert zum Schluss – akustisch untermalt von gewalttätigen Strassenschlachten – auseinanderbricht, ist die Wendung ins Apokalyptische zwar weniger motiviert als einst in Kopatchinskajas «Dies Irae» zum Klimawandel. Aber die Stärke von «Bye-bye Beethoven» liegt darin, wie gegensätzlich das einst Neue an seiner Musik auch in dieser selbst he­rausgestellt wird.

Das Orchester liess vergröbernd Revolutionssignale aufblitzen, die Ausnahmegeigerin verfeinerte umgekehrt den Individualismus des Soloparts bis an ein Wimmern an der Hörgrenze. Zum Schluss schwenkten die im Publikumsraum umherirrenden Musiker ihre Natels wie Feuerzeuge an einem Popkonzert. Und wenn die Klänge aus den Geräten uns mit einer Klangwolke von Pauline Oliveros(in einer App-Version) umhüllen, schnuppert man endgültig an der Zukunft des Klassikkonzerts.