Vier monumentale Wandteppiche und zehn Neuerwerbungen: Im Hans-Erni-Museum gibt es viel Neues zu entdecken Museumsleiter Heinz Stahlhut freut sich über vier monumentale Wandteppiche sowie über rund zehn Neuerwerbungen für die Sammlung. Susanne Holz 12.06.2020, 18.00 Uhr

Neuer Glanz fürs Hans Erni Museum: Von Mitte März bis Pfingsten wurde renoviert, so bekamen die Decken im ersten und zweiten Stock einen weissen Anstrich, und es wurden neue LED-Lampen installiert.

Heinz Stahlhut Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Dezember 2018)

Zudem freut sich Museumsleiter Heinz Stahlhut nicht nur über rund zehn Neuerwerbungen für die Hans-Erni-Sammlung, sondern auch über eine ganz neue Präsentation derselben im ersten Stock. Gehängt wurde nach einzelnen Kapiteln: Dem Besucher eröffnet sich so einmal das Frühwerk Ernis aus den Zwanziger-, Dreissiger- und Vierzigerjahren, das Kubistisches wie Surrealistisches wie Konstruktivistisches beinhaltet.

Ein anderes Kapitel geht auf die Luzerner Herkunft Hans Ernis (1909 bis 2015) ein. Ein weiteres auf seine Vorbilder wie Picasso oder da Vinci. Eindrücklich sind auch die Werke Ernis, die dieser für den öffentlichen Raum schuf: das grosse Wandbild für die vierte Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich oder das Fresko für das Bahnhofsbuffet in Luzern, das beim Brand 1971 nicht beschädigt wurde. Bemerkenswert sind auch die Plakate, die die soziale Gesinnung Ernis widerspiegeln – etwa das Plakat von 1945 für ein freundschaftliches Verhältnis von Schweiz und Sowjetunion, das dem Künstler Ärger mit der Regierung einbrachte. Oder jenes gegen die atomare Aufrüstung.

Grün, Rot, Gelb, Blau. Der Blaue von Ernis Wandteppichen für die PTT symbolisiert «Die Satelliten». Der grüne Wandteppich symbolisiert «Die Monteure».

Der rote Wandteppich symbolisiert den «Brief».

Und der gelbe Wandteppich steht für «Die Luftpost».

Neuerwerbungen für die Sammlung im Hans Erni Museum: Hier eine Dauerleihgabe der Stadt Luzern: Stravinski-Carneval, 1933, Öl auf Leinwand.

Neuerwerbungen von links nach rechts: Komposition 1934, Komposition 1933, Composition 1933 - alle Öl auf Leinwand.

Neuerwerbung: Steine und Stacheldraht, 1941, Öl auf Malkarton.

Neuerwerbung: Pyramus und Thysbe, 1946, Tempera auf Pavatex. Hans Erni-Stiftung, Schenkung aus dem Nachlass.

Architektonisches, 1937, Öl auf Leinwand. Dauerleihgabe der Stadt Luzern.

Abstrakte Komposition, 1986, Gouache auf Papier. Hans Erni-Stiftung.

Neuerwerbung: Stillleben mit Musikinstrumenten, um 1930, Tempera auf Leinwand. Hans Erni-Stiftung.

Panta Rhei II. Geteilter Strom (Komposition 35), 1935, Öl auf Leinwand. Dauerleihgabe der Stadt Luzern.

Besucher inmitten der neu gehängten Sammlung im ersten Stock des Hans Erni Museums. Im Zentrum das Werk: Stillleben mit Musikinstrumenten, um 1930, Tempera auf Leinwand.

Hans Erni Museum in Luzern. Ausstellung «Michael Günzburger. Das Ende der Spur». Bis 8.11. im 2. Stock.

Und dann wären da auch noch die Werke des Luzerner Künstlers, die dessen Reisen dokumentieren – nach Paris, Nordafrika, Indien, China. Oder sein Interesse für Sport und Wissen.

Monumentale Wandteppiche mit Siebzigerjahre-Flair

Im Erdgeschoss wiederum werden bis 2022 die vier monumentalen Wandteppiche gezeigt, die Erni 1969/70 im Auftrag der PTT (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe) für die Eingangshalle der Berner Generaldirektion entwarf und die die Post 2019 der Hans-Erni-Stiftung schenkte. Nach gründlicher Reinigung leuchten sie wieder. Es sind dies die Themen Satelliten,

der Brief,

die Monteure,

sowie die Luftpost.

Hinweis: Neue Sammlungspräsentation im Hans Erni Museum: bis auf weiteres, im 1. Stock. Im Erdgeschoss: Sonderausstellung «Kommunikationswege. Hans Ernis Wandteppiche für die PTT». Bis 8. Mai 2022. www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum