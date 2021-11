Konzertkritik: Loredana tritt im KKL Luzern mit Orchester auf

Hauptprobe im KKL «Das macht gute Laune»: Loredana findet das Orchester «krass» Die Deutschrapperin aus Luzern geht neue Wege im Zusammenspiel mit einem klassischen Symphonieorchester. Was man vom Heimspiel im KKL halten soll. Regina Grueter Jetzt kommentieren 25.11.2021, 12.20 Uhr

«Die Sonnenbrille schützt meine Identität / Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi / Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy.» «Sonnenbrille» war ihr erster Hit. Auf der Bühne im KKL-Konzertsaal trägt Loredana keine Sonnenbrille. Die Aufmachung der Deutschrapperin mit albanischen Wurzeln aus Emmenbrücke ist ziemlich unspektakulär: schwarze Hose, weisse Bluse, schwarzes Gilet.

Sie gibt sich klassisch: Rapperin Loredana bei der Hauptprobe von Red Bull Symphonic im KKL in Luzern. Bild: Pius Amrein (24. November 2021)

Sie wird ihr Outfit zweimal wechseln, bleibt aber bei einem eher klassischen Businesslook. Ihr ist zu heiss.

Klassisch, das passt natürlich. Red Bull Symphonic ist eine Zusammenarbeit zwischen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, einem klassischen Dirigenten und einem grossen Sinfonieorchester. Will Loredana ihr Negativimage abstreifen, sich einen seriösen Anstrich geben?

Das Konzert vom Mittwoch musste der Hauptprobe weichen. «Aus produktionstechnischen Gründen», wie es von Seite der Veranstalter heisst. Steckt etwas anderes dahinter? Die Sache wird nicht so heiss gegessen, wie gekocht. Sie waren schlicht und einfach noch nicht parat. Der Schlagzeuger der Band, den wir vor der Show vor dem Künstlereingang treffen, ist jedenfalls guter Dinge: «Das wird ein tolles Zusammentreffen von klassischem Symphonieorchester und urbanem Hip-Hop.» Die Band hat in Berlin geprobt, dann mit dem Orchester in Zürich.

Das Happening, also das Konzert, sei nämlich nur die Leuchtrakete, so der Medienverantwortliche. Drei Kameras sind aufgestellt. Die Hauptprobe wird zum Konzertfilm und zur Dokumentation. Schon von vorneherein war klar: «Slots für Interviews mit Loredana gibt es leider keine.» Der Liveauftritt dient Red Bull also vor allem der Weitervermarktung.

Will Loredana ihre Zielgruppe erweitern?

Drei Millionen Follower auf Instagram, gut eineinhalb Millionen Youtube-Abonnenten, weit über zwei Millionen monatliche Spotify-Hörerinnen – keine Frage, die Selfmade-Rapperin von der Strasse ist ein Phänomen. Wegen eines Betrugsfalls geriet sie 2019 in die Schlagzeilen, in der Schweiz wurde der Name Loredana Zefi damals gegoogelt wie verrückt. Der Fall endete in einer aussergerichtlichen Einigung.

In ihren Texten ist Geld, Cash, Money das Hauptthema. Das meiste dreht sich um fette Karren und Luxusaccessoires. Oder die Trennung von Ehemann Mozzik, mit dem sie eine Tochter hat. Tiefgründig ist das nicht. «Mit welcher Nonchalance da sogar Playback-Einsätze verhauen werden, ist befremdlich», berichtete diese Zeitung über Loredanas Auftritt bei den Swiss Music Awards 2020. Will sie jetzt neben ihrer Basis, im Durchschnitt unter zwanzig Jahre alt, den durchschnittlichen Erwachsenen erreichen? Ehrgeizig und selbstbewusst ist sie.

Loredana in einem ihrer drei Outfits bei der Hauptprobe von Red Bull Symphonic. Bild: Pius Amrein (24. November 2021)

Mundartrap mit EAZ und Xen

Ganz in der Spur scheint sie am Mittwochabend nicht. Loredana ist aber «nicht aufgeregt, weil ich sie habe, wenn ich rausfliege», sagt sie mit Verweis auf die drei Backgroundsängerinnen- und -sänger. Immer wieder macht sie die zwei, drei Schritte zum Notenständer und blättert. Sie kommentiert:

«Nach vier Jahren immer noch nicht seinen eigenen Text zu kennen, das ist sehr unmusikalisch.»

Nach einem langen, sehr rhythmischen Intro mit Orgel – die wunderbare KKL-Orgel – geht das Orchester über zu einer klassischen Hollywoodmelodie und leitet «Immer wenn es regnet» ein. In den Arrangements von Lillo Scrimali steigern sich Loredanas klickoptimierte Zweiminutentracks mal zu heissen Latinorhythmen, zu sehnsüchtigen Streicherparts oder zu Big-Band-Sound, sind aber auch mal schnulzig überfrachtet. Der 48-jährige Deutsche arbeitete als Keyboarder, Arrangeur oder Produzent mit den Fantastischen Vier, Max Herre oder Cro zusammen. Bläser fräsen sich in einen Song. Ab und zu schenkt die Rhythmussektion ein und es entsteht ein richtiger Hip-Hop-Beat. «Bonnie & Clyde» bekommt einen lateinamerikanischen Einschlag verpasst. Heisse Rhythmen gibt es sowieso einige. Für «Checka» kommt Delara mit auf die Bühne – im Trainer. Mit EAZ und Xen rappt Loredana zu «Hit Em Up» in Mundart mit. Ein Novum.

Ein ironischer Kontrapunkt hätte zuweilen gut getan

«Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich», singt Loredana in «Genick». Das Stück steigert sich enthusiastisch, «Ich brech’ dir dein Genick». Musik und Text passen da einfach nicht zusammen. Ein ironischer Kontrapunkt hätte zuweilen gut getan. Aber das ist alles sehr ernst gemeint, und alle sind mit viel Commitment dabei, auch Loredana.

Bild: Pius Amrein (24. November 2021)

Insgesamt, muss man sagen, wird einem das mit der Zeit zu viel. Das Format nützt sich ein bisschen ab. Und man muss sich schon fragen, ob klassisches Orchester und der Gangsterrap von Loredana sich tatsächlich vereinen lassen. Ronan Keating oder Herbert Grönemeyer sind da schon etwas anderes.

«Ich bin eigentlich ganz zufrieden so, mit Orchester. Das macht gute Laune», meint Loredana.

«Ich würde einfach so auf Tour gehen, so ganz ohne Publikum.»

Vielleicht gab ihr der beinahe ausverkaufte Konzertsaal am Donnerstagabend dann doch noch den Kick.

