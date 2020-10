Kammerchor Luzern: Heimat und Fremde klanglich verbunden Der Kammerchor Luzern entführte mit Simone Felbers Volksmusikgruppe Iheimisch in ursprüngliche Musik aus nah und fern. Gerda Neunhoeffer 25.10.2020, 17.00 Uhr

Dirigent Benjamin Rapp, hier bei einem Konzert des Kammerchors Luzern im Februar 2019, dirigierte den Kammerchor am Samstag zum letzten Mal. Bild: Philipp Schmidli

Der Kammerchor Luzern bewies am Samstag im Maihof mit Simone Felbers Gruppe Iheimisch, wie es trotz Corona möglich ist: Chorkonzerte sind ja als besonders «gefährlich» eingestuft, sollen wohl auch wieder verboten werden. Wenn die Chorsänger aber von­einander entfernt stehen, wenn sie weit vom Publikum weg sind, kann man – natürlich immer mit Maske – auch ein Chorkonzert voll geniessen. Die Schutz­massnahmen waren umgesetzt: genügend freie Plätze zwischen den besetzten Stühlen und auch beim Eingang viel Freiraum. Und wenn Jodel so weich und hauptsächlich in Vokalen (Konsonanten stossen viel mehr Tröpfchen aus) gesungen wird wie von Simone Felber, scheint Corona so weit entfernt wie die Länder, aus denen der Kammerchor Gesänge darbot.

Helle, zarte Töne von Adrian Würschs Schwyzerörgeli ver­banden sich langsam mit dem Kontrabass von Pirmin Huber und Simone Felbers Stimme zu volltönender Einstimmung für ein ungewöhnliches Konzert. Zunächst entführte der Chor die vielen Zuhörer nach Schweden; über Island ging die Klangreise nach Albanien, Bulgarien, Spanien und ausführlich in die Schweiz. Die Sängerinnen und Sänger überzeugten in jeder Sprache, alles war sorgfältig ein­studiert, wurde mit viel Gefühl und sichtbarer Freude inter­pretiert. Schwierige Rhythmen aus dem Balkan gelangen genau so gut wie elegisch nordische Klänge in dichtem Legato.

In allen vier

Schweizer Lieder gab es in allen Landessprachen, lustige Begleitfiguren wurden lebhaft gesungen; fein gesponnen klang das in Hansruedi Williseggers Satz «La maggiolata». Ein Höhepunkt war «Oneiroi» (Träume), in dem Simone Felber und ihre Instrumentalisten jazzige Rhythmen zu den leisen, langen Akkorden vom Chor hören liessen. Die Abwechslung von Felbers zauberischem Gesang und Chorstücken gefiel. Man war mit fremden Tönen in der Heimat, mit heimeligen Klängen in der Fremde, wunder­voll paradox: immer wieder erklang begeisterter Applaus.

Es war das letzte Konzert unter Benjamin Rapps Leitung. Er verabschiedete sich nicht nur mit klarer und anspornender Dirigierweise, sondern auch mit zwei Uraufführungen. In seinen Arrangements von «De Chilter» und «D’Silener Buebe» zeigte sich seine ganz eigene Klang­sprache. Und wie dann «Se isch mit de Büebe halt immer scho gsy, si redit vo Liebi und denket an Wy» zu hören war, blitzte der Schalk aus den Gesichtern der Sänger. Und das Vergnügen aus den Augen der Zuhörer.