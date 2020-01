Premiere am Luzerner Theater:

Heiter, plätschernd, inspirierend «Solitude» ist eine Performance über das Alleinsein. Das hochaktuelle Stück von Giacomo Veronesi in der «Box» des Luzerner Theaters beruht auf einer wahren Geschichte. Edith Arnold 24.01.2020, 17.04 Uhr

Szenenbild mit André Willmund aus dem Stück «Solitude» in der «Box» des Luzerner Theaters. Bild: LT/Ingo Höhn

Mittendrin ist das Zimmer, angedeutet durch ein leicht asymmetrisches Stahlgerüst, das auf 19 leicht verschobenen Holzlatten steht. Von allen vier Seiten sollen die Zuschauer und Zuschauerinnen also Einblick auf die Privatsphäre haben. Die dunkle Box oder Höhle füllt sich weiter. Hat «Solitude» bereits angefangen? Spärliches Licht fällt aufs Bühnenzimmer, wo sich eine Frau und zwei Männer schon die ganze Zeit umarmen. «La solitude ça n’existe pas» erklingt aus den Lautsprechern.

Die Performer verabschieden sich nun definitiv in drei Richtungen. Auf einmal sieht sich der Betrachter/die Betrachterin der einsamen Bühne gegenüber. Smartphone, Computer, Tablet? Keine Ablenkung ist in Sicht! Nur eine Schachtel analoger Zigaretten liegt neben der Matratze auf dem Boden.

Keiner bemerkte die Täuschung

Die Leere im Scheinwerferlicht beginnt sich mit Fantasie zu füllen. Seit der Einführung von Dramaturgin Irina Müller wissen wir: «Solitude» beruht auf einer wahren Geschichte. Der italienische Regisseur Giacomo Veronesi hörte von Freunden, dass ein Mann bei Mailand vorgab, nach Brasilien auszuwandern. Es war 2008, Zeit der Weltfinanzkrise und Hoffnungslosigkeit für viele junge Italiener. Zehn Jahre hielt der Besagte über Facebook sein Abenteuer am Laufen. Keiner der Social-Media-Freunde bemerkte die Täuschung.

Auf der Bühne schiebt sich eine Holzlatte zur Seite: Camilla Parini taucht aus dem Untergrund auf (die Höhen und Tiefen erdachte Sammy van den Heuvel, der später als Batman auftritt). Derweil verlautet Schauspieler André Willmund in einer Ecke des Raumes: «Du bist die Summe deiner Freunde! Die Liebe deiner Freunde ist die Liebe zu dir selbst. Du brauchst die sozialen Medien, damit auch die Freunde, die weit weg wohnen, immer ganz nahe sind.» Dann beginnt er, die Geschichte von A und seinen Freunden B, G und F aus der Gymnasiumszeit 2008 zu erzählen: B wollte Schauspieler werden, G eher Anwalt, F setzte die familiäre Metzgertradition fort. Und A? A sei immer der Coole, der Ehrgeizige, der Verrückte gewesen. So habe sich keiner gewundert, dass ausgerechnet er nach Südamerika aufbrechen wollte. Von dort habe er erstaunliche Bilder gepostet: während des Karnevals in Rio beispielsweise als Sambatänzer verkleidet.

Ein anderes Selbst

Die Bilder waren gefaked. In der Parallelwelt ist fast alles möglich – ob fern oder nah, digital oder real. Der Regisseur wollte die echte Geschichte allerdings nicht sezieren, sondern auf der Bühne einfach laufen lassen und einen Resonanzraum eröffnen. Die englische Sprache unterscheide zwischen Einsamkeit als einer positiven, aktiven Entscheidung, sich Raum und Zeit zu nehmen zur Introspektion (solitude) und Einsamkeit als einem negativen, passiv erlebten Gefühl der Abwesenheit und Vereinsamung (loneliness), sagt er im Programmheft. Darin regt Philosoph Thomas Macho zu «Solitude-Techniken» an: «Ein gemeinsames Merkmal dieser Techniken ist, dass sie eine Selbstverdoppelung implizieren, bei der man keine exakte Kopie von sich selbst erstellt, sondern ein anderes Selbst, mit dem man sich unterhalten kann.»

Einladung zum Voyeurismus

Was passiert in Momenten mit sich selbst? Oder dann, wenn jemand alleine auf Social Media ist? Die Einladung zum Voyeurismus wird bei «Solitude» teilweise erfüllt: Im Bühnenzimmer kommen undefinierbare Bewegungen zum Ausdruck, die keiner Ästhetik folgen müssen. Lieber beschäftigt sich die Tänzerin mit einem riesigen Glas Honig, das fast leer ist. Und der Dritte im Bunde, Sammy van den Heuvel, hängt sich als Batman an die Holzlatte, die er über die Stahlkonstruktion gelegt hat: ein Superheld als Faultier!

Das Stück hat etwas Kontemplatives. Bis gegen Ende «So Lonely» von The Police laut aufgedreht wird. Dazu erscheint André Willmund in silbernen Unterhosen und gelbem Sakko über nacktem Bauch auf der Bühnenmitte. Tänzerin Parini holt im Taucheranzug Dosenbier aus den Tiefen. Klack, klack, klack? Nach dem begeisterten Premierenapplaus wird angeregt diskutiert. Schade ist nicht einfach die unglaubliche Geschichte erzählt worden. Ein Theaterbesucher scherzt, er schreibe jetzt seine eigene Geschichte zu Einsamkeit in Social-Media-Zeiten. Fortsetzung folgt. Das Thema ist und bleibt hochaktuell.

«Solitude», Luzerner Theater, Box: nächste Aufführung heute Samstag, 25. Januar 2020, 20.00 Uhr.