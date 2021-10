Genreübergreifende Blasmusik mit bandella vista mare

Sounds Bandella vista mare – die genreübergreifende Blasmusik mit heiteren Tönen aus dem nördlichen Süden Die bandella vista mare mit den beiden Luzernern Peter Zemp und Albin Brun erinnert uns an die fröhliche Tradition der kleinen Blasmusikformationen aus dem Tessin. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 06.10.2021, 19.00 Uhr

Die Formation bandella vista mare mit Initiator Peter Zemp (Mitte, mit grünem Pullover) und Albin Brun (3. von links, stehend).

Es orgelt nicht daher, aber es groovt wie Volksmusik, und auch die Melodien singen lieblich. Sie erinnern an alte Volkslieder aus den Bergen und Tälern alpiner Umgebungen, aber nicht nur: Da ist auch das Gefühl der Weite, es riecht nach Mittelmeer, nach dem Süden, nach der Heiterkeit des Lebens zwischen Wehmut und Ausgelassenheit. Nicht so rigoros emotional wie im südöstlichen Europa, eher heiter und verspielt, dörflich und festlich, mit einem Schuss jazziger Spiel- und Improvisationslust.

Die CD der Formation bandella vista mare ruft eine populäre Volksmusiktradition wach, wie sie heute noch vereinzelt im Tessin gepflegt wird. Die Bandella ist ein verkleinertes Blasmusikorchester mit Blechbläsern und Holzblasinstrumenten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es sowohl nördlich wie südlich der Alpen kleinformatige Blasensembles. Die Bandella war vor allem in Norditalien (Piemont) und auch im Tessin verbreitet, wo sie an Festen, Chilbis und anderen gesellschaftlichen Zusammenkünften spielte.

Der Hochdorfer Zemp lebt seit 30 Jahren im Tessin

Die Hochschule Luzern-Musik befasste sich 2019 erstmals eingehender mit der Geschichte der Bandella. Das Projekt leitete der ehemalige Alpentöne-Leiter Johannes Rühl. An der diesjährigen Ausgabe von Alpentöne hatte auch die bandelle vista mare einen Auftritt. Initiiert wurde die Formation vom gebürtigen Hochdorfer Musiker Peter Zemp, der seit 30 Jahren im Tessin lebt. Er war einer der Komponisten, die für das Hochschulprojekt Stücke geschrieben hatten.

Zemp verbrachte 2019/2020 eine längere Zeit in Ligurien, wo er Handorgel spielte und neue Stücke schrieb. «Ich hatte vor, sie mit meinen Ideen für eine Bandella zu arrangieren.» Er stellte eine eigene Bandella zusammen, mit fünf jungen Musikern der Tessiner bandella chilometro zero sowie drei Musikern der Formation Pierino ei lupi. Dazu kamen als Gäste der Luzerner Albin Brun (Sopransaxofon) und der Tessiner Schlagzeuger Matteo «Peo» Mazza. Zemp selber spielt Akkordeon.

Tänzerische Sequenzen mit Groove und Stegreif

Das zehnköpfige Ensemble lässt eine kleinorchestrale Tanz- und Alpensalon-Musik hören, die sich gut in die Ohren schleicht. Die Emotionen wechseln von alpiner Melancholie zu Heiterkeit und allem dazwischen. Elemente aus allerhand Volksmusik, Marschmusik und altem Jazz tauchen in den Stücken auf und vermischen sich, oft in tänzerischen Sequenzen mit Groove und Stegreif. Es fällt auch auf, wie ideenreich und passend sich der Profimusiker Albin Brun zurechtfindet und in Szene setzt. Auch Bassklarinettist Simone Mauri sorgt für starke Akzente.

Zemp hat Freude, dass es ihm gelungen ist, all diese Musiker unter einen Hut zu bringen. Er habe mit diesem Projekt versucht, die Vielfalt der Bandella wieder bewusst zu machen. Das bunte Repertoire habe auch mit Emigration zu tun. «Tessiner, die auswanderten, nahmen vielleicht ihr Instrument mit und kehrten später mit neuen Melodien zurück, die wieder in die Bandella zu Hause einflossen.» Die aktuelle Bandella-Inkarnation von bandella vista mare ist eine frohe Fuhr, irgendwo zwischen heiterer Tanzmusik, festlicher Blasmusik und volksmusikalischem Jazz.

bandella vista mare, Narrenschiff, CD, 2021

Konzert: Die Bandella spielt am Samstag, 13. November, im Brauiturm Hochdorf. www.bandellavistamare.ch