Hektische Tage für Konzertgenuss: Wie die Hochschule Luzern die lokale Kulturszene belebt Die Hochschule Luzern hat in kürzester Zeit Livekonzerte aus dem Boden gestampft – und zeigt ihre Vielseitigkeit. Roman Kühne 30.06.2020, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind mit rund 300 Anlässen pro Jahr der wohl grösste Konzertveranstalter im Raum Luzern. Viele ihrer Auftritte sind an Kreativität und Aktualität kaum zu überbieten. Hier werden Raumprojektionen mit Musik verknüpft, Städte künstlerisch einander gegenübergestellt, Stücke komödiantisch umgesetzt und Uraufführungen am Laufmeter produziert. Eine geballte Kulturkraft, welche die Region bereichert. Jedes Jahr sind wahre Perlen darunter – und nur wenige merken es.

Die Verbindung von Videokunst und neuer Musik hat an den New Music Days Tradition: Ein Konzertbild vom letzten Jahr im Luzerner Neubad. Symbolbild: Emilio Guim

Die Rede ist von der Hochschule Luzern (HSLU) Musik. Und es liegt auf der Hand, warum sie weniger sichtbar ist als zum Beispiel das Luzerner Sinfonieorchester oder das Lucerne Festival. Hier werden nicht etablierte Stars gezeigt, keine teuren Gagen bezahlt und nicht die immer gleichen, das Publikum lockende Werke der klassischen Musikspirale vorgeführt.

Der Abschluss findet im KKL statt

Das Ziel der Musikabteilung ist es, den eigenen Studierenden, dieser Vielfalt aus Klassikern, Jazzern, Komponisten, Computertechnikern und Forschern, Konzert- und Auftrittsmöglichkeiten zu geben. Bereits während des Shutdowns fiel die HSLU mit einem breiten Angebot von Streamingangeboten auf. Zum Glück sind jetzt auch wieder Liveauftritte möglich. Denn in diesem Jahr ist die Spielkadenz der Musikstudierenden vor der Sommerpause besonders hoch.

Dies ist nicht nur dem Covid-19-Loch geschuldet, in welchem die wenigen Konzerte wie Signalfeuer in der schwarzen Steppe lodern. Erstmals finden in diesem Jahr gleich zwei Solistenkonzerte – Abschluss dieses Leuchtturms der hiesigen Künstlerausbildung – im KKL statt. Beim Ersten begleitete vor einer Woche das Luzerner Sinfonieorchester die hoffnungsvollen Jungstars, hier das Konzert in voller Länge:

Das Zweite findet an diesem Freitag ebenfalls im KKL statt. Neu ist auch, dass das Konzert im Livestream übertragen wird.

Über die Verknüpfung von Bild und Ton

Die «New Music Days» im Neubad bringen diese Woche ebenfalls eine Vielzahl an Konzerten. In den letzten Jahren hat sich das Gefäss zu einer eigentlichen Leistungsschau von zeitgenössischer Musik entwickelt. Ein jährlicher Höhepunkt ist dabei die Verknüpfung von Bild und Ton. Bereits zum siebten Mal findet dieses «Open Vid» statt, wo Studenten aus Design und Kunst auf jene der Komposition treffen. Für Erik Borgir, Studienkoordinator für Interpretation in Contemporary Music und Music and Art Performance, ist es immer ein Topanlass: «Diese Zusammenarbeit unserer Kompositionsstudenten mit den Kunstschülern ist sehr kreativ. Die Projektionen werden dabei über Videomapping das ganze Neubad auskleiden. Es wird eine Art Wanderkonzert sein.»

Solistenkonzert und neue Musik mit Videos Zusätzlich zum Solistenkonzert mit dem Luzerner Sinfonieorchester (wir berichteten) führt die Musikhochschule Luzern ein zweites Solistenkonzert mit den Festival Strings Lucerne durch – am kommenden Freitag um 19.30 Uhr im Konzertsaal des KKL Luzern. Solisten sind Absolventen des anspruchsvollen Studiengangs Solo Performance. Sie treten auf in Werken von Carl Philipp Emanuel Bach (Flöte), Beethoven (einmal Violine, einmal Klavier), Mendelssohn und Vieuxtemps (jeweils Violine). Durchgeführt werden auch die New Music Days vom 2. bis zum 5. Juli im Neubad Luzern. Am Donnerstag, 22 Uhr, bringt die Open Vid Videoschaffende der Hochschule Luzern mit dem Ensemble Helix und Kompositionsstudenten zusammen. Die New Music Night widmet sich am 3. Juli den «Souls of Cities» (19 Uhr) und dem Humor (21 Uhr). Am Samstag, 4. Juli um 18 Uhr, spielt das Ensemble Sargo Werke aus den Kompositionsklassen der Musikhochschule (Leitung Victor Coltea und Dieter Ammann). Am Sonntag, 5. Juli, gibt die Pianistin Alice Mei-Yu Hohberger ihr Master-Abschlusskonzert (11 Uhr) und präsentiert Studenten Highlights aus ihren Contemporary Music Studies. (mat)

Die Bühne ist wichtig – für Künstler und Publikum

Die Schutzbestimmungen werden natürlich mit Abstandseinschränkungen und anderen Massnahmen eingehalten. Corona hat aber nicht nur auf die Steuerung der Zuschauer Auswirkungen. «Für uns war es sehr schwierig zu proben», erklärt Erik Borgir. «Wir wissen erst seit vier Wochen, dass Konzerte wieder möglich sind. Proben in grösseren Gruppen sind weiterhin nicht möglich und wir mussten rasch das Programm anpassen. Wir haben hektische Tage hinter uns. Aber es finden momentan so wenige Konzerte statt und für die Studenten – und sicher auch für das Publikum – ist die Bühne wahnsinnig wichtig.» Natürlich nimmt das Programm auch inhaltlich das Coronageschehen auf. Unter dem Titel «Song for less: Music meets Humor» nehmen Studierende Elemente der Fluxus-Bewegung auf – eine Art Aktionskunst, wo in den 60er-Jahren mit etwas Dada und viel Witz versucht wurde, die Kunst direkter an das Leben zu knüpfen. Für Erik Borgir ein «sehenswerter Abend, wo es nicht immer klar wird, ob dies jetzt eine Massnahme zu Corona ist oder bereits Teil des Stückes».

Am gleichen Abend prallen im früheren Konzert «Souls of Cities: Moscow meets New York» zwei vermeintlich gegensätzliche Pole aufeinander. Eine spannende Ausgangslage für Erik Borgir: «Junge Komponisten aus Russland und den USA gehen musikalisch der Frage nach, ob in der zeitgenössischen Musik heute alles globalisiert ist. Gibt es noch lokale Kulturen, oder ist alles platt und gleichgeschaltet?» Diese Stücke wären bereits im April, am Festival «Wege der Wahrnehmung» aufgeführt worden. Jetzt erhalten sie noch eine zweite Chance. Überhaupt ist es der HSLU Musik hoch anzurechnen, dass sie trotz Zeitnot und vielen Unwägbarkeiten diese Vielfalt an Konzerten auf die Beine stellt. Doch den Worten von Erik Borgir – «Ich bin inzwischen richtig Streaming-überdrüssig und freue mich auf diese Live-Anlässe» – ist wohl nichts mehr beizufügen.

Programm der New Music Days auf www.hslu.ch.