Buch Der neue Roman von Blanca Imboden bietet Herzangelegenheiten vom Stanserhorn bis nach Paris Die Innerschweizer Autorin erzählt zumindest in einem Punkt auch Autobiografisches. Arno Renggli 05.04.2021, 12.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blanca Imboden (58) arbeitete 2018 und 2019 selber in der Standseilbahn und der Cabrioseilbahn, die aufs Stanserhorn führen. Bild: PD

Der Buchtitel «Paris» sei eigentlich eine Mogelpackung, gibt Blanca Imboden im Vorwort zu. Tatsächlich ist die Stadt über weite Strecken nicht Handlungs-, sondern Sehnsuchtsort. Der Untertitel bringt mit «Stanserhorn-Roman» das Zentrum der Story auf den Punkt. Noch genauer sind es die beiden Bahnen, die auf den Berg führen.

Zu diesen hegt die Schwyzer Autorin, die heute in Malters lebt, einen starken persönlichen Bezug: Hat sie doch selber 2018 und 2019 als Bähnlerin dort gearbeitet. Enthusiastisch, garniert mit Anekdoten, die wohl teils auf eigenen Erfahrungen beruhen, und vielen auch technischen Details erzählt Blanca Imboden von den Bahnen. Und so ist die Hauptfigur Judith, die ihrerseits jobmässig die Bahnen bedient, mindestens in dieser Hinsicht autobiografisch.

Der Ehemann ist auch fürs Aufpeppen, nur leider anders

Judith führt nicht nur Zehntausende Touristen aufs Stanserhorn und wieder runter. Sie hat auch ein Liebesleben. Oder besser gesagt: einen Ehemann. Was in ihrem Fall dem Liebesleben inzwischen eher abträglich ist. Eine verspätete Hochzeitsreise nach Paris könnte die Beziehung nach 30 Jahren aufpeppen.

Ehemann Guido ist sehr fürs Aufpeppen, aber leider ohne sie: Der charmante Tierarzt will mit seiner Praxisassistentin nach Afrika auswandern. Judiths Welt bricht zusammen. Dabei hat sie gerade dank einem Los viel Geld gewonnen. Und ein Auftritt bei Röbi Kollers «Happy Day» steht auch noch bevor, wo das frisch getrennte Paar ausgerechnet glückliche Familie spielen soll.

Revanchefouls – und dann halt alleine nach Paris

Aber typisch für eine Protagonistin von Imboden: Judith hält den Kopf über Wasser, lässt dem betrügerischen Teil der Männerschaft einige Revanchefouls zukommen, nimmt die Zügel des Lebens in beide Hände und reist dann eben alleine nach Paris. Wo sie uns ausführlich an ihren touristischen Genüssen teilhaben lässt. Natürlich wird Resilienz gegen Herzschmerz auch mit einer neuen Liebe belohnt. Aber erst wieder daheim.

Wie gewohnt zeigt Blanca Imboden nicht nur eine starke Frau, sondern vermittelt auch ihre Betrachtungen über das Leben und aktuelle Themen. Nur um Corona macht sie einen weiten Bogen, ganz bewusst, wie sie sagt. Wer will es ihr verübeln, da doch die Pandemie nicht nur das reale Leben, sondern auch die Fiktion stark einschränkt.

Blanca Imboden: Paris. Wörterseh, 250 S., Fr. 24.90. Ab Montag, 6. April, im Handel.