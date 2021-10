Kammermusik Festival «Zwischentöne»: Herzensdinge bis zur Schmerzgrenze Mit Kammermusik in verschiedenen Besetzungen wurde von Freitag bis Sonntag in Engelberg über die Liebe musiziert und gesungen. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 17.10.2021, 15.30 Uhr

Das Kammermusikfestival Zwischentöne in Engelberg hat das Thema «Affairs Of The Heart» mit zehn Konzerten in drei Tagen in weitreichender Vielfalt beleuchtet. Dass die Themen Herz, Liebe und Musik unerschöpflich sind und den Komponisten aller Epochen als Inspiration dienten, wurde in jedem Konzert zum Leitfaden.

Für Besucher, die mehrere oder alle Konzerte besuchten, gab es nach der Prüfung des Zertifikats ein goldenes Armbändchen, sodass man die Prozedur nur einmal brauchte. Zwischen den Konzerten gab es Verpflegung in der Bar des Hotels Kempinski. Denn im Kursaal dort fanden die allermeisten Konzerte statt. Der Saal bot mit seiner Belle-Epoque-Architektur und für Kammermusik geeigneten Akustik den würdigen Rahmen.

Emotional bis zur hochdramatischen Ekstase

Die künstlerischen Leiter der Zwischentöne, Mary Ellen Woodside (selber an der Violine) und Rafael Rosenfeld (Cello) hatten aus einer Vielfalt von Möglichkeiten Programme zusammengestellt, die das Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchteten. Das Merel Quartett (zu Woodside und Rosenfeld noch Edouard Mätzener, zweite Violine, und Alessandro D’Amico, Viola) setzte bereits im ersten Konzert einen gewichtigen Schwerpunkt. Das Klavierquintett f-Moll von César Franck, das sie mit dem Pianisten Werner Bärtschi musizierten, wurde zu einem Höhepunkt. Von träumerischer Melancholie in zarten Klangfarben wechselten die Stimmungen bis zur hochdramatischen Ekstase von orchestraler Dichte, emotional bis an die Schmerzgrenze.

In Dvořáks Streichquartett G-Dur op. 106 zeigte das Merel Quartett am Abend seine Klangkultur in jeder kleinsten Regung. In drei rumänischen Volksliedern begleiteten Woodside und D’Amico die Sopranistin Irina Ungureanu. Archaisch wie zauberhaft gestalteten sie die kurzen Weisen.

Zum Nachtkonzert am Freitag mit dem Titel «Sonetos de Amor», begaben sich die vielen Zuhörer in den Belle-Epoque-Saal des Hotels Terrace. Dort sang Ungureanu mit wandelbarer Stimme Liebesgedichte von Paul Neruda (europäische Erstaufführung) in der Vertonung von Ezequiel Vinao. Dazwischen improvisierten die Musiker. So entlockte Reto Bieri seiner Klarinette Windgeräusche und mehrstimmige Klänge bis ins absolute Pianissimo, Ruven Ruppik zeigte aberwitzige Fingerakrobatik auf Handtrommeln.

Kunstvolle Uraufführung

Wieso Reto Bieri Brahms besonders liebt, erzählte er im Künstlergespräch mit Rafael Rosenfeld am Samstagmorgen. In der Brahms-Matinee überzeugten Claudio Martinez Mehner und Saskia Giorgini mit den vierhändigen Klavierstücken über ein Thema von Schumann. Beide hatten in fast allen Konzerten wichtige Aufgaben. Sie begleiteten souverän, differenziert und einfühlsam. Mehner machte mit Bieri und dem Bratschisten Eivind Ringstad Schumanns Märchenerzählungen zum traumhaften Klangreigen. Und spielte mit Bieri und Rosenfeld das Trio a-Moll von Brahms in einer Intensität, die unter die Haut ging.

In der Uraufführung «Notturno» von Gérard Zinsstag (*1941), der auch anwesend war, spielten das Merel Quartett, Mehner und Bieri die sehr hohen langgezogenen Töne, die in sich changierten, mit grosser Ruhe und glitzernd bis fahl gedämpft. Wie Saskia Giorgini den Ausnahme-Tenor Ian Bostridge in den «Seven Sonnets Of Michelangelo» von Benjamin Britten begleitete, war hohe Kunst. Manches klang wie grosse Oper, dann wieder waren es sanfte, lichte Klänge, atemberaubend.

Innige Zwiesprache und faszinierende Stimme

Im Abendkonzert am Samstag wurde «Message» von Eric Gaudibert (1936–1912) eine innige Zwiesprache zwischen Rosenfeld auf der Bühne und D’Amico von der Empore. Das Fantasie-Streichquintett von Ralph Vaughan Williams mit dem tiefempfundenen Klang des Merel Quartetts und Ringstads Viola bereitete den Boden für «On Wenlock Edge» des gleichen Komponisten.

Da begleiteten Saskia Giorgini und das Merel Quartett Ian Bostridge auf Augenhöhe, mit Klangmalereien in sämtlich vorstellbaren Schattierungen. Der Sänger spielte seine faszinierende Stimme in Dynamik, Dramatik und Wortgewalt hinreissend aus. Das Festival endete am Sonntag, gut besucht in allen Konzerten, mit Schuberts «Schöner Müllerin» und dem Streichquintett C-Dur von Mozart.