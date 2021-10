Kunst Hier dreht sich alles um den «Löwen» Die Ausstellung im Hans-Erni-Museum zum 200-Jahr-Jubiläum des Luzerner Löwendenkmals beleuchtet die Geschichte eines Monuments, das alsbald zur touristischen Attraktion wurde. Susanne Holz 14.10.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausstellung im Hans Erni Museum zum 200-Jahr-Jubiläum des Luzerner Löwendenkmals: «Thorvaldsens Löwe und die Folgen für Tourismus und Kunst». Hier: Leihgabe aus Kopenhagen. Bertel Thorvaldsens Modell von 1819. Alle Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Oktober 2021)

Das Luzerner Löwendenkmal: 2021 feiert es seinen 200. Geburtstag. Ursprünglich als Gedenkort für die Schweizer Söldner gedacht, die 1792 bei der Verteidigung des Tuilerien-Palastes gefallen waren, avancierte es alsbald zum touristischen Anziehungspunkt inmitten von Luzern. Nun, zum 200-Jahr-Jubiläum, geht das Hans Erni Museum in Luzern in einer umfassenden Ausstellung auf die wechselvolle Geschichte des Löwendenkmals ein.

Dabei setzt die Ausstellung «Thorvaldsens Löwe und die Folgen für Tourismus und Kunst» einen Schlusspunkt hinter das Vierjahresprojekt «L21. Löwendenkmal» der Kunsthalle Luzern. Heinz Stahlhut, der Leiter des Hans Erni Museums, betont, dass die Kooperation zwischen Kunsthalle und Hans Erni Museum zugleich einen Bogen zurück schlage zur Entstehung des Denkmals – gerade auch mit den Leihgaben aus dem Thorvaldsen Museum in Kopenhagen, für deren Präsentation das Hans Erni Museum die konservatorisch ausreichenden Bedingungen sicherstellen könne.

Künstlerische Auseinandersetzung mit dem «Löwen». Hier: Robert «Röbi» Wyss (1925–2004), «VINCIT GLORIOSO.noch einmal davongekommen» (1989). Alle Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Oktober 2021)

Ernis frühe Begeisterung für das Monument

Heinz Stahlhut erklärt weiter, das Hans Erni Museum biete sich zudem für die Präsentation dieser Ausstellung an, weil noch der betagte Künstler Hans Erni seine frühe Begeisterung für das Monument geäussert habe: «Auf die Frage, was den jungen Hans Erni beeindruckt habe, nannte er spontan das Löwendenkmal.» Doch was sollte diesen Künstler, «der sich für den sozialistischen Realismus und die marxistische Idee von der notwendigen Veränderung der Welt und von Lebensformen engagierte, mit einem Denkmal verbinden, das die Erinnerung an den Opfertod für eine überholte absolutistische Gesellschaftsordnung in Stein gemeisselt besingt» – das fragt sich Karl Bühlmann, Präsident der Hans-Erni-Stiftung, im Katalog zur Ausstellung.

Eine interessante Frage, die Karl Bühlmann in seinem Grusswort kurz darauf so beantwortet:

«Hans Erni war ein Wanderer zwischen divergenten Welten, gesellschaftlichen Anschauungen und Auftraggebern. Als kosmopolitisch denkender Künstler und Bürger bewahrte er die Unabhängigkeit gegenüber unterschiedlichen Ideologien und Positionen.»

Erni habe als Luzerner Respekt für die gefallenen Söldner empfunden, die sich Eid und Auftrag verpflichtet gefühlt hatten. Als Künstler habe er die bildhauerische Leistung gewürdigt: eine Sandsteinwand zu einem berührenden Reiseziel für Wallfahrer oder Touristen zu verwandeln, so Karl Bühlmann. Der Pazifist und Patriot Erni habe sich gegen die Entwicklung einer Gesellschaft verwahrt, die ihre Vergangenheit «vollständig zu Gunsten einer fortschrittlichen Dynamik des unbedingt Neuen» opfern würde. Erni habe gefordert: «Es darf nicht geschehen, dass die Gegenwart die Vergangenheit auslöscht. Aber es darf auch nicht sein, dass die Vergangenheit die Gegenwart und Zukunft sterilisiert.»

Kleine Kostbarkeit für Touristen: eine Schneekugel. Alle Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Oktober 2021)

Karl Bühlmanns Grusswort im Katalog macht deutlich, welch spannende und wichtige Diskussionen das Luzerner Löwendenkmal auch noch zu seinem 200-Jahr-Jubiläum entfachen kann und soll. Die Ausstellung selbst beeindruckt nicht nur mit einer ausführlichen historischen Einordnung des Denkmals, sondern auch mit ihrer weiteren Fokussierung auf die künstlerische und touristische Rezeption des Monuments. Viele Leihgaben kommen hier zusammen: von der Schneekugel bis zu Bertel Thorvaldsens Modell des Denkmals von 1819.

Die Ausstellung im Hans Erni Museum zum 200-Jahr-Jubiläum des Luzerner Löwendenkmals ordnet historisch ein, zeigt touristische Objekte und vor allem auch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem «Löwen». Hier: Ein Bierhumpen, Ende 19. Jahrhundert. Alle Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Oktober 2021)

«Thorvaldsens Löwe und die Folgen für Tourismus und Kunst», bis 6. März 2022, Hans Erni Museum, Luzern. Buchvernissage «In die Höhle des Löwen. 200 Jahre Löwendenkmal Luzern» am 28. Oktober 2021 um 18 Uhr. www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum; www.loewendenkmal21.ch