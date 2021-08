Nachgefragt «Hinterbliebene sind einem Chaos an Gefühlen ausgesetzt» Diplom-Psychologin Anette Lippeck aus Stans beantwortet unsere Fragen, was das Leid der Hinterbliebenen nach einem Freitod betrifft. Welche Möglichkeiten des Verarbeitens und Trauerns gibt es? Susanne Holz 14.08.2021, 05.00 Uhr

Bild: PD

Ein Suizid lässt Hinterbliebene geschockt zurück. Was hilft den Betroffenen hier?

Anette Lippeck: Oft ist es nicht allein der Schock, mit dem die Hinterbliebenen zurechtkommen müssen, sondern ein ganzes Chaos an Gefühlen. Man spürt vielleicht nicht nur Schrecken, Verzweiflung und Trauer, sondern auch Wut und Ärger. Oder eine plötzliche, nie gekannte Lebensangst. Oder auch, völlig unerwartet, einen überraschenden Tatendrang. Dieses Wechselbad der Gefühle gehört zur Trauer dazu. Der Freitod eines geliebten Menschen fordert uns existenziell heraus, besonders, wenn er unangekündigt geschieht. Er ist wie eine Absage an unsere Liebe, und es bleibt etwas Abgebrochenes und Ungeklärtes im Raum. Den Hinterbliebenen steht ein langer innerer Weg bevor. Sinnvoll ist es, die alltäglichen Verpflichtungen – so gut es eben geht – erst einmal auf das Wesentliche zu beschränken und Entscheidungen, die nicht dringend sind, auf später zu verschieben.

Angehörigen von Menschen, die freiwillig aus dem Leben gegangen sind, stellen sich meist quälende Fragen ...

Dies ist auch eine religiöse Frage, denn es ist auch die Frage nach einem Danach. Viele Menschen fühlen sich den Verstorbenen über den Tod hinaus verbunden und vertrauen darauf, von diesen in irgendeiner Form Antworten zu erhalten. Manche Menschen erleben sogar eine deutliche Unterstützung, wenn sie an die Verstorbenen denken. Aber auch die Psychologie hat eine Antwort, denn oft geht es um die Frage, ob man in der Beziehung zu dem Menschen, der gegangen ist, etwas versäumt hat oder an ihm schuldig geworden ist. Eine Antwort, die uns hier trösten und auch befreien kann, lautet: «Nein, du hättest die Selbsttötung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht verhindern können. Und das bei aller Liebe nicht.»

Wieso nicht?

Die seelischen Entwicklungslinien, die zu einer Selbsttötung führen können, reichen oft weit in die Vergangenheit zurück und sind viel zu komplex, um einen «Schuldigen» finden zu können oder jemanden, der den Tod hätte verhindern können.

Die Betroffene hier holte sich sofort psychologische Hilfe. Ist das in jedem Fall ratsam?

Wer in einem Umfeld lebt, in dem über Versagen, Tragik und Tod nicht gesprochen werden darf, tut gut daran, sich an Menschen zu wenden, die offen sind für diese Fragen. Unbedingt professionelle Hilfe suchen sollte sich jemand, der nach der Selbsttötung eines geliebten Menschen den übermächtigen Wunsch verspürt, ihm oder ihr in den Tod nachzufolgen. Und noch eine Situation erfordert rasches Handeln: Wenn man merkt, dass andere Bezugspersonen im Umfeld des Verstorbenen gefährdet sind. Eine oft verschwiegene Bereitschaft zum Sterben kann sich in riskantem Verhalten im Strassenverkehr oder beim Sport, im Umgang mit Suchtmitteln oder beim Weglassen wichtiger Medikamente zeigen. Auch hier ist professionelle Hilfe angebracht.

Wie umgehen mit Wut, mit Ohnmacht und Hilflosigkeit?

Gut ist, die Gefühle in Worte zu fassen, zum Beispiel: «Ja, ich dachte, ich sei für dich ein guter Grund zu leben und fühle mich entsetzlich getäuscht. Nein, ich werde wohl nie wieder lieben können ...» Es ist paradox: Wer sich seiner Gefühle, auch der unangenehmen, bewusst ist, gewinnt den Freiraum, wieder auf beglückende Erfahrungen hoffen zu können.

Wie trauert man am besten?

Wer zurück bleibt, muss einen ganz persönlichen Weg finden, um selber seelisch zu überleben. Diese Entwicklung braucht Zeit, und niemand darf einem trauernden Menschen sagen, wann und mit welchem Ergebnis dieser Prozess abgeschlossen zu sein hat. Es gibt dabei einen Leitgedanken: Halte die Widersprüche aus, ja, mehr noch, lebe diese Widersprüche! Es ist gut, sich den Wunsch nach Gemeinschaft zu erfüllen und sich nach Bedarf in die Einsamkeit zurückzuziehen. Offen über den Schmerz zu sprechen oder aber den Schmerz in sich zu verschliessen. Wir dürfen protestieren und klagen und halsstarrig sein und dann wieder Spass haben, Verantwortung übernehmen und Pläne für die Zukunft machen. Sich der Trauer und der Verzweiflung überlassen und trotzdem die Lebenden nicht vergessen. An den schönen Erinnerungen festhalten und den Verstorbenen mit ganz neuen Augen sehen. Alles hat seine Zeit. Das Gespür sagt einem, was jetzt notwendig ist und was einem gut tut.

Gibt es professionelle Trauerbegleitung?

Ja, es gibt diplomierte Trauerbegleiterinnen, die ihre Lebenserfahrung, Geduld, ihren Mut, ihre Hoffnung, ihre Überzeugungen und ihre Liebe den Trauernden anbieten. Oft geschieht dies in einer Gruppe.

Wie bemerken wir Menschen in seelischer Not?

Es braucht den Mut, auf seine Intuition zu achten und ein Gespräch zu beginnen, und das auch mit dem Risiko einer Abfuhr.

Hinweis: Anette Lippeck betreibt eine psychologische Praxis in Stans: www.psychologische-praxis-stans.ch