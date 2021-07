Hochdorf: Eine alte Druckkunst wird wiederbelebt

Kultur Eine alte Druckkunst wird in Hochdorf wiederbelebt Im Seetal steht bald eine der drei letzten Steindruckmaschinen, die es hierzulande noch gibt. Pirmin Bossart 26.07.2021, 19.00 Uhr

Noch ruht das sieben Tonnen schwere Ungetüm, auf 20 Paletten zerlegt, in einem Lager im aargauischen Auw. In den nächsten Wochen soll die «Johannisberg 1911», eine der letzten originalen Steindruckmaschinen, ins KMU-Center «Alti Cherzi» in Hochdorf gezügelt werden. Dort betreibt der Verein Weiss- und Schwarzkunst auf zwei Etagen und einer Fläche von 300 Quadratmetern eine bemerkenswerte Produktionsstätte für verschiedene Handdrucktechniken. Angegliedert sind eine Papierwerkstatt, eine Lithowerkstatt, eine Handbuchbinderei und eine Buchdruckerei (Bleisatz). Auch die Hochschule Luzern Kunst & Design benutzt für ihre Lithografie-Abteilung die Räumlichkeiten des Vereins.

Die «Johannisberg 1911»

Die «Johannisberg 1911» ist eine mit einem Motor betriebene Lithoschnellpresse und wurde vor 110 Jahren in der Nähe von Dresden erbaut. Sie kann vergleichsweise schnell drucken. Das machte sie in der Hochblüte Mitte des 20. Jahrhunderts auch kommerziell interessant. Die Lithografie (Steindruck) wurde 1798 von Alois Senefelder entdeckt. Sie war im 19. Jahrhundert das einzige Druckverfahren, das grössere Auflagen farbiger Drucksachen ermöglichte. Ab den 1930er-Jahren wurde der Steindruck sukzessive vom Offsetdruck abgelöst.

Steindruck im Weltformat

«Das Einmalige an der Johannisberg 1911 ist ihr aussergewöhnlich grosses Druckformat», sagt Roger Tschopp, Präsident Verein Weiss- und Schwarzkunst. Die Maschine druckt im Weltformat, wodurch sie insbesondere auch für die Plakatkunst attraktiv wurde. Jahrzehntelang gehörte die Steindruckmaschine dem Matthieu Verlag in Zürich, wo viele Neujahrsblätter, Panoramen, topografische Karten, Buchillustrationen, technische Drucke, Prospekte, Ansichtskarten und Plakate entstanden. Auf der Johannisberg 1911 wurden die berühmten Plakate für Schweizer Feriendestinationen oder Werbeplakate für Swissair, Knie und grosse Lebensmittelfirmen hergestellt.

Ebenso entstanden zahlreiche Kunstdrucke von Künstlern wie Alberto Giacometti, Varlan, Oskar Kokoschka, Alois Carigiet oder Hans Erni. Auch Marc Chagall nutzte die Maschine. Als er 1965 für einige Tage in der Schweiz weilte, wurde er gebeten, für ungarische Flüchtlinge eine Lithografie anzufertigen. Chagall produzierte das Werk auf Stein bei Emil Matthieu (1919-1980), der zu dieser Zeit den Verlag führte.

1971 verkaufte Matthieu seine Steindruckerei mitsamt der Johannisberg 1911 an die Lichtdruck AG in Dielsdorf. 2010 erwarb sie der Drucker Christoff Heller und liess die Maschine nach Cham bringen. Sie wurde dort wiederaufgebaut und im Rahmen eines Kunst-Cafès betrieben. Als im Herbst 2020 die Druckmaschine von ihrem Standort weichen musste, wurde nach einer neuen Lösung gesucht. Eine solche brachte Reto Schorta ins Spiel. Der Drucker und Mitinhaber einer Werbeagentur in Cham knüpfte die Verbindung zu Roger Tschopp.

Offen für Kunstschaffende und andere Interessenten

Noch ist viel Arbeit erforderlich, bis die Johannisberg gezügelt, aufgebaut und mit einem stimmigen Konzept betrieben werden kann. Zurzeit ist der Verein daran, die nötige Anschubfinanzierung in der Höhe von 24000 Franken aufzugleisen. Bis am 31. August läuft auf lokalhelden.ch eine Crowdfunding-Kampagne. Tschopp: «Wir brauchen das Geld für den Transport und den Aufbau der Maschine. Zudem sind bauliche Massnahmen im Atelier erforderlich, um das richtige Klima herzustellen und die nötigen Strom- und Wasseranschlüsse einzurichten.»

Ist die Maschine einmal startklar, soll sie breit genutzt werden können. Drei Leute sind nötig, um die Johannisberg 1911 zu betreiben. Auch dafür ist man gerüstet. Der Verein hat drei Fachpersonen gewonnen, die damals beim Verlag Matthieu ihre Berufskarriere genau an dieser Maschine begannen. «Das ist natürlich ein Glücksfall», so Tschopp.

«So können wir das Wissen und die Erfahrung mit der Lithoschnellpresse bestmöglich weitergeben.»

Der Verein will die Steindruckmaschine Kunstschaffenden und anderen Interessierten für ihre Werke und Projekte zur Verfügung stellen. Ausstellungen und diverse Events sind geplant. Es können Schulungen und Kurse besucht werden. Alle sind willkommen, die das Metier kennen lernen oder einfach mal vorbeischauen möchten. Das gilt auch für alle anderen Werkstätten, die der Verein betreibt. Sie stehen nach einem Einführungskurs für alle Interessierten offen.

Hinweis: Infos unter www.weissundschwarzkunst.ch