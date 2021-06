Hochschule Luzern Jan Kurmann vor seinem Masterkonzert: «Jazz-Ausbildung hat mir Türen geöffnet» Jan Kurmann (28) hat schon als Kind Perkussion-Workshops besucht. Am Donnerstag spielt er sein Masterkonzert an der Hochschule Luzern-Musik. Pirmin Bossart 08.06.2021, 20.14 Uhr

Jan Kurmannin seinem Proberaum in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 06. Juni 2021)

Jan Kurmann ist einer von 70 Musikstudierenden der Hochschule Luzern, die in diesen Wochen ihre Masterausbildung abschliessen. Der Luzerner Schlagzeuger hat seine musikalische Hochschulausbildung im Studienbereich Jazz absolviert. Zum Masterabschluss gehört auch ein Konzert, an dem die Studierenden mit einem eigenen Repertoire vor einer Jury zeigen, was sie musikalisch draufhaben und wie sie es vermitteln können.

Gross nervös sei er vor dem Auftritt nicht, die Freude überwiege, sagt Kurmann. Rückenwind gibt ihm die Erfahrung, die er am diesjährigen Schaffhauser Jazzfestival machen konnte, wo einige Jazzstudierende aus Luzern eine Liveplattform erhielten. Kurmann war mit seinem Trio Cluster Movement dabei, das mit zwei Gitarristen (Max Löbner und Vincent Rigling) schon mal eigenwillig besetzt ist.

«Wir haben in Schaffhausen erstmals live gespielt, und es ist sehr gut gelaufen. Gefreut hat uns das positive Feedback von ein paar jungen Leuten, die bis dahin nichts mit Jazz am Hut hatten.»

Technik und Kontakte

Mit dem Trio kreiert Kurmann eine facettenreiche Musik aus freier Improvisation, Experimental, Noise und Rock. «Wir entwickeln alle unsere Stücke aus freier Improvisation.» Der vife junge Musiker will seine Bandkollegen nicht mit Vorgaben einschränken. «Mir ist wichtig, dass alle ihre Ideen und Inputs einbringen können.» Der gemeinsame Entwicklungsprozess behagt Kurmann, garantiert er doch eine ständige Offenheit dem musikalischen Material und der Improvisation gegenüber. «In der Livesituation auf der Bühne gehen wir dann wieder recht frei mit den Stücken um. Das hält die Musik lebendig und spannend.» Schon als Kind trommelte Jan gerne herum und erhielt die Gelegenheit, mit Workshops bei Simon Bertz in der Teiggi Kriens und später mit Privatstunden bei Schlagzeugern in die Musik hineinzuwachsen. «Als ich mit 15 Jahren meine erste Band hatte, wurde mir richtig klar, wie wichtig mir die Musik ist.» Also entschloss er sich nach der Matura, diesen Ausbildungsweg einzuschlagen. Auch wenn ihn bis zu diesem Zeitpunkt vor allem die Rockmusik interessierte, lag eine Jazzausbildung in Luzern auf der Hand.

«Ich habe mich vor der Anmeldung nochmals intensiv mit dem Jazz auseinandergesetzt und gemerkt, wie vielseitig und grundlegend diese Musik ist.»

Jan Kurmann hat den Weg nicht bereut. Mit dem Studium konnte er sich bei Lehrpersonen wie Marc Halbheer, Dominik Burkhalter und Norbert Pfammatter vertieft auf die Technik seines Instrumentes sowie den Jazz konzentrieren, bei Gerry Hemingway vieles über Sound-Präparationen und erweiterte Spieltechniken kennen lernen und sich grundsätzlich mit der freien Improvisation vertraut machen. «Hilfreich sind auch die vielen Kontakte zu anderen Studierenden, Musikern und Lehrpersonen, die an solch einer Schule möglich werden.»

Jetzt freut sich Kurmann auf den neuen Lebensabschnitt, in dem er das Gelernte anwenden, vertiefen und auch weitergeben kann. Bewusst hat er sich für den Master of Arts in Musikpädagogik, Profil Jazz, entschieden.

«Zu Unterrichten ist für mich eine Leidenschaft, deshalb ist es mein Ziel, ein halbes Pensum an einer Musikschule zu unterrichten und daneben meine eigenen musikalischen Projekte zu entwickeln.»

Auch in zweiRockbands aktiv

Erste Unterrichtserfahrungen hat er mit seinen drei Privatschülern und zwei Privatschülerinnen gemacht, die bei ihm Schlagzeug lernen. «Ich habe gemerkt, dass es mich glücklich macht, andere auf ihrem Weg begleiten zu können. So kann ich das extrem gut verbinden mit meiner Leidenschaft, meine eigene Musik weiterzuverfolgen und dort weiterzukommen.» Dazu gehören, bei allem Experimental-Jazz, unter anderem auch die zwei Rockbands Carson (Stoner/Psychedelic) und Sister Hollow (Math-Rock).

Hinweis: Die Masterkonzerte Jazz finden im Club Knox auf dem Kampus Südpol statt. Jan Kurmann spielt am 10. Juni, 19 Uhr. Am gleichen Abend spielen Patrick Widmer und Hannes Junker (beide Schlagzeug). Die Konzerte werden als Livestream via Youtube übertragen. Weitere Informationen und Gesamtprogramm gibt es unter der Webseite hslu.ch/masterkonzerte.