Höfische Perfektion und kontrollierte Leidenschaft – so präsentierte sich das Kleinensemble des Lucerne Festival Orchestra Schon im Lucerne Festival Orchestra spielen Topmusiker. Vom daraus geformten Kammerensemble erwartete man viel. Roman Kühne 17.08.2020, 18.55 Uhr

Die Auftritte des Lucerne Festival Orchestra sind praktisch immer ein Erlebnis. Formt man aus dieser europäischen Ansammlung von Solisten, Professoren, Konzertmeistern und Stimmführern gar ein Klein­ensemble, dann ist der Hochgenuss garantiert.

Solisten des Lucerne Festival Orchestras spielten am Sonntagabend im KKL als Kleinensemble gross auf. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival (Luzern, 16. August)

Vor ein paar Jahren waren die Kammermusikkonzerte mit Solisten des Festival Orchestra noch so etwas wie ein Geheimtipp. Inzwischen sind diese Veranstaltungen ebenso fast total ausverkauft.

Neckischer Flirt mit dem Publikum

Auch am Sonntagabend ist der Konzertsaal des KKL praktisch komplett gefüllt (unter den Coronaschutzbedingungen wird im KKL die Hälfte der maximalen Kapazität ausgeschöpft). Neben den Namen der Künstler mag es auch die Stückwahl sein, die das Publikum in Scharen anlockt. Leichte, meist fröhliche, ja tanzbare Musik ist angesagt. Da ist das «Divertimento D-Dur» für Streicher und Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart. Gregory Ahss – Konzertmeister beim Festival Orchestra und seit letztem Jahr auch beim Luzerner Sinfonieorchester – leitet die stehenden Musiker souverän vom ersten Pult aus. Das «Andantino» ist ein charmantes und sinnliches Spiel mit der Lebenslust. Im Zwischenteil, wo die vier Streicher ohne Bläser das Publikum verführen, ist der neckische Flirt mit den Händen zu greifen.

Der Oboist Lucas Macías Navarro – seines Zeichens Professor in Freiburg im Breisgau – zeichnet seinen dankbaren Solopart mit viel Gesang und einem herrlichen Piano. Das breite Klangspektrum der Waldhörner, der leichte Kontrabass von Rick Stotijn sorgen für eine fast schon impressionistische Farbpalette. Höfisches Spiel, auf höchstem Niveau aufgeführt. Doch vielleicht hätte man sich etwas mehr Dramatik, mehr kantige Individualität gewünscht.

Der extrovertierte Konzertmeister

Solcherlei Persönlichkeit eben, die sich im zweiten Stück des Abends genug findet. Dies mag einerseits am Werk liegen. So hebelt Beethoven in seinem «Septett Es-Dur op. 20» die gute Laune seiner Divertimenti immer wieder aus, gibt etwa dem Waldhorn eine nachdenkliche Moll-Stimme oder eröffnet das Stück mit einer langsamen, fast sinfonischen Einleitung.

Auf der anderen Seite steht aber am ersten Pult jetzt der Geiger Raphael Christ. Der Konzertmeister des Lucerne Festival Orchestra und der Bochumer Symphoniker hat schon mehrmals gezeigt, welch lebendiger, ja extrovertierter Musiker er ist. Denkwürdig bleibt zum Beispiel sein Quartettauftritt in Andermatt im letzten Herbst, wo der Applaus kein Ende nahm. Auch im KKL drückt er der Beethoven’schen Komposition von Anfang an seinen Stempel auf. Beweglich werden die Soli von der Violine auf die Klarinette (Vicente Alberola) übertragen. Es ist ein musikalisches Wechselspiel aus Eile und Saumseligkeit. Die Eckwerte in Lautstärke, Artikulation und Tempo werden einfach etwas mehr ausgelotet als im ersten Teil des Abends und schaffen sofort ein intensiveres Hörerlebnis.

Mit ausladender Dramaturgie spielen die Musiker das «Adagio cantabile». Romantisch webt Raphael mit seinem Vater Wolfram Christ an der Viola das erste Thema. Sehnsüchtig nebelt die Klarinette. Die Achtelbewegung des Waldhorns – eine schemenhafte Erinnerung. Hin und her wiegen die Emotionen, Musik aus einem Guss, ein Spiel aus Licht und Schatten, das im verklingenden Gis der Violine ihren sehnenden Abschied findet. Auch wenn Beethoven selber sein Stück als mit «viel natürlicher Empfindung, aber wenig Kunst» charakterisierte. An diesem Abend wurde es mit viel Gefühl und hoher Fertigkeit gespielt. Hätte das Publikum nicht durchgehend Schutzmasken getragen, man hätte wohl in viele staunende Gesichter mit offenen Mündern gesehen.