Musik «Mir kamen sogar die Tränen»: Hotelgäste kamen auf der Rigi in den Genuss von Livemusik Beethoven «Klaviersonaten» live gespielt lockte stream-müde Musikliebhaber am Wochenende ins Klanghotel Bergsonne auf der Rigi. Urs Mattenberger 28.02.2021, 17.29 Uhr

Hinter Plexiglaswänden sind Hotelgäste sogar beim Einspielen (hier die Pianistin Giulia Greco) mit dabei. Bild: PD (Samstag, 27. Februar 2021)

Nein, am Terrassenstreit hat sich die «Bergsonne» nicht beteiligt. «Unsere Terrasse blieb ausser für unsere Hotelgäste immer geschlossen, obwohl manche schwärmen, es sei die schönste Aussichtsterrasse auf der Rigi», sagt der Kulturmanager Urban Frye, der das Hotel seit einem Jahr als Klanghotel betreibt.

Im Hotel aber führt er nicht nur den Betrieb an den Wochenenden weiter, sondern – exklusiv für Hotelgäste – auch das musikalische Begleitprogramm. Das Konzept, wonach Musikstudenten im Hotel mitarbeiten und abends auftreten, wird gegenwärtig zu einer Art Kleinfestival verdichtet: Am Wochenende startete die Aufführung aller 32 «Klaviersonaten» von Beethoven, die in insgesamt 15 Kurzkonzerten am nächsten Wochenende zum Abschluss kommt.

Trotz Trennwänden wie im Hauskonzert

Die Liveauftritte sind möglich, «weil Berset die Hotels nicht geschlossen hat», erklärt Frye. Aber ein Besuch am Samstag macht klar: Er tut alles, um den Auftritten den Charakter eines normalen Konzerts zu nehmen.

Die Tische, die Platz für die höchstens 50 Hotelgäste bieten, sind verteilt in den beiden Restaurantsälen. An einem Tisch sitzen jeweils nur Gäste, die sich auch ein Zimmer teilen, und sie werden, anders als in Konzertsettings, durch grossformatige Plexiglaswände voneinander abgeschirmt. Essen und Getränke müssen vorab bestellt werden: Während die Musiker spielen, ist Bewegung in den Räumen – auch mit Maske – untersagt.

Der Vorzug eines Hauskonzerts, bei dem man die Musiker hautnah erleben kann, bleibt dennoch gewahrt. Zum einen, weil sich die Pianisten – im Beethoven-Zyklus alles Schülerinnen und Schüler des Meisterpianisten Konstantin Lifschitz – vor ihren Auftritten am Flügel ungezwungen einspielen. Zum andern stellt Lifschitz, der an der Musikhochschule Luzern unterrichtet, seine Studenten und das jeweilige Programm kurz vor. Demnach stand nach dem dramatischen Auftakt am Samstagmorgen (unter anderem mit der «Pathétique») am Nachmittag eher leichter Beethoven auf dem Programm.

Nicht nur wegen Beethoven praktisch ausgebucht

Das waren kleinformatigere Werke, die auch akustisch in den Raum hineinpassen. Die trockene Akustik betont das spritzig-kecke Staccato von Giulia Greco in der G-Dur-Sonate op.49.2. Sie lässt aber auch romantische Klanglichkeiten zu, die Greco in der Sonatine op. 79 für abgründige Entrückungen nutzt und mit der Jun He die Sonate op. 49.1 zu chopinesker Emotionalität steigert. Die Grenzen der Restaurantakustik streift Alexei Kostenko mit der C-Dur-Sonate op. 2. 3., wo Beethoven demonstrativ Virtuosität zur Schau stellt. Trotzdem ist dies das Meisterstück dieses Konzerts, weil der Pianist filigrane Figurationen und einen singenden Ton kontrastreich mit einer sich unforciert verströmenden, orchestralen Klanglichkeit verbindet.

Die Nachfrage nach solchen Liveauftritten ist gross. «Nicht nur die beiden Beethoven-Wochenende, sondern auch jene davor waren und sind praktisch ausgebucht», sagt Frye. Dass viele Musikliebhaber sich nach all den Streams nach Live-Erlebnissen sehnen, wo man die «Vibrationen und Wellen» der Musik spürt, bestätigen zwei Gäste aus Winterthur. «Mir kamen sogar die Tränen», gesteht eine der beiden Hotelgäste, und fügt lachend hinzu:

«Das ist mir bei einem Stream vor dem iPad jedenfalls noch nie passiert.»

Nicht jeder Livestream ist für die Ewigkeit bestimmt

Die Verdichtung mit Beethoven bleibt eine Ausnahme. «Wir hatten die Aufführung aller Beethoven-Sonaten als Beitrag zum Jubiläumsjahr geplant», erzählt Konstantin Lifschitz: «Am Sonntag haben wir alle Sonaten in der Musikhochschule aufgeführt und gestreamt.» Dass die Pianisten parallel dazu die Werke auf der «Bergsonne» auch live spielen können, sei «natürlich eine wertvolle Erfahrung».

Das ist auch für Frye eine Idee hinter seinem Engagement: «Musikstudenten sind in einer ähnlichen Situation wie Lehrlinge vor den Abschlussprüfungen, die nicht arbeiten dürfen. Sie brauchen dringend Möglichkeiten, aufzutreten und sich etwas an den Lebensunterhalt hinzuzuverdienen.» Ob die Livestreams (auf www.hslu.ch) weiter verfügbar sein werden, ist eine andere Frage: Jeder Pianist, so Lifschitz, «kann selber entscheiden, ob er sich damit verewigen will oder nicht».

HinweisZweites Beethovenwochende (5. bis 7. März) und das weitere Programm: www.bergsonne.ch