«Ich bin unendlich traurig»: Die Popwelt weint um Roxette-Sängerin Marie Fredriksson Mit Hits wie «The Look» oder «It must have been love» stürmte Marie Fredriksson an der Seite von Per Gessle die Charts. Nun ist die Sängerin der schwedischen Band Roxette im Alter von 61 Jahren gestorben. 10.12.2019, 13.08 Uhr

Marie Fredriksson und Per Gessle bei einem Auftritt in Zürich im Herbst 2011. Bild: Keystone

(dwa) Die Popwelt trauert um Marie Fredriksson. Die schwedische Sängerin starb im Alter von 61 Jahren. Fredriksson litt seit Jahren an einem Hirntumor.

Der Stern des schwedischen Popduos Roxette ging 1989 mit dem Song «The Look» auf. Es folgten Hits wie «Listen to your heart», «It must have been love», «Joyride» oder Almost unreal».

Der Hirntumor bei Marie Fredriksson war im Jahr 2002 diagnostiziert worden. Im Frühling 2016 wandte sich die Sängerin der Popband auf der offiziellen Facebook-Seite von Roxette an die Fans, nachdem eine Tournee hatte abgesagt werden müssen. Sie schrieb unter anderem:

«Irgendwann müssen alle guten Dinge enden. Und auch wenn ich es liebe, auf der Bühne zu stehen und unsere Fans zu treffen, so habe ich keine Kraft mehr für das Leben auf Tournee. So ist es einfach.»

Das letzte Roxette-Album erschien ebenfalls 2016 – es trug den Titel «Good Karma».

Auf der offiziellen Facebook-Seite wurde der Tod von Marie Fredriksson ebenfalls bestätigt. Auf schwarzem Grund prangen seit Dienstagmittag die Lebensdaten der Sängerin:

Unter dem Posting sammelten sich sofort Hunderte von Beileids-Postings trauernder Fans: «Ich habe immer noch meine alten Roxette-Alben und höre sie. Eine wundervolle Person mit einer grossartigen Stimme», schreibt ein Fan. «Ich kann es nicht fassen. Roxette werden für immer in meinem Herzen sein. Danke, Marie, ruhe in Frieden», hält ein anderer fest, während ein weiterer postet: «Ich bin unendlich traurig.»

