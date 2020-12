Das andere Interview «Ich gehe nicht auf Greta los, sondern auf ihre Eltern»: Walter Meier veröffentlicht sein neues Buch Walter Meier hat sein 6. Buch veröffentlicht: 74 kurz- und langweilige Geschichen. Text: Turi Bucher

Der in Hergiswil wohnhafte Walter Meier ist als Querdenker mittlerweile so etwas wie ein Innerschweizer Original. Der 68-jährige Fan der Deutschen Fussballnationalmannschaft äusserst sich in seinem neuen Buch pointiert, schalkhaft und manchmal auch bitterböse zu den vier Themen Schule, Sport, Politik und Beziehungen. Wieso 74 Geschichten? Nun, wahrscheinlich, weil Deutschland damals unter der Regie von Franz Beckenbauer Weltmeister wurde. In seinem Buch grätscht Meier übrigens auch in den «Kaiser».

Sie hatten eben erst Ihre Vernissage für Ihr 6. Buch.

Walter Meier: Eben nicht. Ich hatte nämlich die Waltissage. Weil ich ja Walti und nicht Werni heisse.

Was hat sie motiviert, das aktuelle Buch zu schreiben?

Mein letztes Buch erschien 2018. Als dann die deutsche Fussballnationalmannschaft an der WM schon in der Gruppenphase miserabel ausschied, war auch bei mir die Luft draussen. Eines Tages kramte ich in alten Leserbriefen für Zeitungen, und so kamen diese alten und neuen Geschichten, wahre und erfundene, zu Stande.

Bevor wir über den Inhalt Ihres neuen Buches reden ... verkaufen sich Ihre Werke eigentlich gut?

Ich bin zufrieden. Ich habe keinen Verlag, kann dafür aber schreiben, was ich will. Ich schreibe meine Bücher auch nicht am Computer, sondern zuerst alles von Hand, mit dem Kugelschreiber. Die Auflage des aktuellen Buches beträgt 1000 Exemplare. Schade, dass ich es nicht in der Schweiz drucken lassen konnte. In der Schweiz würde es mich 10 000 Franken kosten, in Deutschland kostet es mich nur 4000.

Dann müssen sie ja gar nicht so viele Bücher verkaufen, damit die Rechnung aufgeht.

Jedes verkaufte Buch ist für mich ein kleiner Applaus. Ich habe auch diverse Gönner, die mich mit unterschiedlichen Beträgen unterstützen, ohne dass sie vorher wissen, was im Buch steht. Wenn die Rechnung einigermassen aufgeht, schicke ich in der Regel die Hälfte des jeweiligen Gönnerbetrages wieder zurück. Ex-FCL-Präsident Walter Stierli hat mir die zurückerstattete Hälfte wieder retourniert, mit den Worten: «Bist Du eigentlich nicht ganz normal? Geh’ mit Deiner Frau Pizza essen.»

Ihre Ansichten ecken an. Diesmal beispielsweise über Kinder, die im Schulunterricht ein Kopftuch tragen.

Als ehemaliger Oberstufenlehrer wurde ich zum Glück nie selber damit konfrontiert. Als Lehrer wollte ich die Köpfe und die Gesichter meiner Schüler sehen. Auch für die Jungs hiess es bei mir: Kapuzenpullover runter, bitte. Ja, ich ecke mit meiner Meinung ab und zu an. Man wird doch wohl noch seine Meinung sagen dürfen, ohne dass man gleich als Coronaidiot, Klimamörder oder Rechtsradikaler abgestempelt wird.

In Ihrem «Fussball»-Kapitel möchten Sie den Videobeweis und sogar die Abseitsregel abgeschafft haben, bezeichnen Sie Ottmar Hitzfeld als Schönredner. Und das alles aus der Berti-Vogts-Arena heraus. Wo finden wir dieses Stadion?

Die Berti-Vogts-Arena ist meine gute Stube. Wenn die deutsche Fussball-Nationalmannschaft spielt, wird bei mir daheim der Rasenteppich ausgerollt. Stadionfassungsvermögen: Zirka 30 Zuschauer.

Wenn wir schon bei Hitzfeld und Vogts sind. Franz Beckenbauer kommt im Buch auch nicht gut weg.

Nach dem gewonnenen WM-Final 1990 hat Beckenbauer an der Pressekonferenz gesagt: «Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt ... ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt.» Wie kann man sich nur derart arrogant äussern?!

Apropos Bundeself. 0:6 gegen Spanien – das geht gar nicht.

Der Rücktritt von Trainer Jogi Löw wäre wirklich längst überfällig. Beim 0:6 in Sevilla sah er an der Seitenlinie aus, als nähme er an irgend einer Abdankung teil.

Wer sollte denn in Deutschland Löw-Nachfolger werden? Sie?

Es ist egal, einfach ein anderer. Ein ‹Verrückter› wie Lothar Matthäus vielleicht. Aber erlöst mich einfach von dieser «Schlaftablette».

Themawechsel. In Ihrem Buch schreiben Sie ein Gedicht an die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Auch bei ihr sind Sie ziemlich kritisch.

Ich gehe nicht auf Greta los, sondern auf Ihre Eltern. Greta wird ganz einfach instrumentalisiert. In der Schweiz würde die Kesb einschreiten und die Eltern verhaften lassen. Greta hat in Zusammenhang mit dem Klimawandel einmal gesagt: «Ihr habt mir meine Kindheit gestohlen.» Aber weder das Klima noch die Politik hat ihr die Jugend gestohlen, sondern ihre Eltern.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Ich lese praktisch keine Bücher. Ausser meine eigenen (lacht). Zuletzt habe ich die Schachnovelle von Stefan Zweig und Michael Kohlhaas von Heinrich Kleist gelesen.

Greta Thunberg, Jogi Löw, Franz Beckenbauer oder Walter Stierli – wen würden Sie zum Weihnachtsessen einladen, wenn Sie könnten?

Walter Stierli. In der Westschweiz würde man ihn als «Monsieur» bezeichnen. Bei ihm ist ein Handschlag noch ein Handschlag.