Interview «Ich lasse die Musik selber sprechen»: Im Luzerner KKL treffen zerstrittene Komponisten aufeinander Riccardo Chailly kehrt am Frühlingsfestival mit dem Lucerne Festival Orchestra vorsichtig zur Normalität zurück. Er sagt, was vom neu gefundenen Pioniergeist während Corona bleibt und wie er am «Mendelssohn-Fest» Wagners Antisemitismus überwindet. Urs Mattenberger 29.03.2022, 19.00 Uhr

Das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Riccardo Chailly. Archivbild: Peter Fischli/Lucerne Festival

Riccardo Chailly ist als Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra wie des Teatro alla Scala in Mailand doppelt betroffen von den Absagen an Putin-nahe Künstler. Im Sommer ersetzt das Lucerne Festival Orchestra Valery Gergievs Mariinsky-Orchester, an der Scala musste sich Anna Netrebko vor der Premiere von «Adriana Lecouvreur» zurückziehen. Chailly verurteilt zwar, wie Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger, Putins Krieg gegen die Ukraine aufs Schärfste, will sich aber dazu, wie generell zu politischen Fragen, nicht weiter äussern. Wie er die Musik selber sprechen lassen will, zeigt er am Beispiel des «Mendelssohn-Fests», des ersten Frühlingskurzfestivals des Lucerne Festival Orchestra.

Sie kehren, was Corona anbelangt, unter Normalbedingungen ans Pult des Lucerne Festival Orchestra zurück. Wie erlebten Sie im Rückblick die Pandemie, deren Schrecken auch durch den Krieg in der Ukraine relativiert wird?

Riccardo Chailly: Es war eine sehr schwierige Zeit, selbst als der Alltag wieder einkehrte. Aber obwohl wir uns privat zu Hause isoliert haben, um jedes Risiko möglichst zu vermeiden, ist mir klar, dass ich mich in einer privilegierten Situation befand, weil diese gefährliche Situation viel freie Zeit mit sich brachte.

Wofür haben Sie persönlich diese freie Zeit genutzt?

Privat habe ich viel Zeit mit meiner Familie und mit den Enkeln verbracht, die inzwischen selber Musik machen. Ich habe Bücher gelesen, die lange auf meiner Warteliste standen, etwa Gedichte von Baudelaire oder Bertrand Russells «Wege zur Freiheit». Und ich habe neue Partituren studiert, darunter von Nielsen und Skrjabin sowie eine Kopie des Autografs der zweiten Sinfonie von Mahler.

Baudelaire war ein Zeitgenosse von Mendelssohn und Berlioz, die Sie am «Mendelssohn-Fest» zusammenbringen. Wieso dieser Fokus auf ein Repertoire, das nicht die ganz grosse Besetzung verlangt, die ein Markenzeichen des Orchesters ist?

Das hat zwei Gründe. In den beiden Coronajahren konnte das Orchester ja nur in reduzierten Besetzungen in Werken von Beethoven, Mozart oder Schubert auftreten. Mit Mendelssohn bauen wir das vorsichtig wieder aus, um im Sommer zu Mahler und Rachmaninow zurückzukehren. Zudem ermöglicht dieses Festival dem Orchester als Ersatz für ausgefallene internationale Tourneen eine zusätzliche Residenz in Luzern. Für ein konzentriertes Kurzfestival bot sich der Fokus auf einen Komponisten wie Mendelssohn an.

Inwiefern?

Zum einen sind die Partituren mit ihrer enormen Virtuosität und Transparenz eine dankbare Herausforderung für jedes Orchester. Zum anderen spielen wir seine Sinfonien in Fassungen, die kaum jemand kennt. Die Reformationssinfonie spielen wir etwa in der rekonstruierten Urfassung, gegen die die Musiker in der ersten Probe in Paris protestierten, weil sie zu wenig Melodien, zu viele Fugati habe! Ein Festival ist für eine solche Gesamtschau mit seltenen Versionen, die wir nächstes Jahr weiterführen, der richtige Ort. Zudem verbinden wir Mendelssohn mit Zeitgenossen wie Berlioz, Rossini oder Wagner, die für ihn wichtig waren oder die er beeinflusst hat.

In Kleinbesetzung fand das Lucerne Festival Orchestra während Corona zu seinen Wurzeln zurück: zum Ideal eines kammermusikalischen Musizierens einmal sogar ohne Dirigent. Was nehmen Sie davon in die Zukunft mit?

Der Auftritt ohne Dirigent war im Sommer 2021 wegen eines Notfalls nötig, weil Yannick Nézet-Séguin kurzfristig absagen musste. Das Orchester hat zwar bravourös bewiesen, dass es als Kollektiv in der Lage ist, eine Sinfonie von Beethoven ohne Maestro aufzuführen. Aber das Prinzip kann das nicht sein. Ich denke, ein Orchester braucht eine globale Vision der Interpretation eines Werkes. Hingegen ist die Kammermusik aus diesem Grund ein wichtiger Teil unseres Orchesterprojekts, weil sich da Individualität und die Qualitäten der einzelnen Musiker in besonderer Weise zeigen. Das gilt dieses Jahr speziell für die Aufführung von Mendelssohns Streichoktett als quasi orchestraler Kammermusik.

Sie kombinieren zu Beginn Mendelssohn mit Wagner, der Mendelssohn in seinen antisemitischen Schriften diffamierte. Wäre ein Festival nicht der Ort, um ein derart provokatives Statement in Gesprächsform weiterzuführen?

Darüber ist schon so viel gesagt worden, dass ich lieber die Musik selber sprechen lasse. Das machen wir mit der Wahl der Werke, indem wir Wagners «Parsifal»-Vorspiel der Reformationssinfonie von Mendelssohn gegenüberstellen und nach der Pause dem Vorspiel zum dritten Aufzug aus «Lohengrin» die «Schottische Sinfonie».

Und was sagt uns die Musik?

Dass Wagner Mendelssohn als Komponisten durchaus respektierte! «Parsifal» ist vielleicht die extremste Oper von Wagner, insofern in ihr seine gereifte Spiritualität ihren höchsten Ausdruck fand. Dafür griff er auf das Dresdener Amen zurück, das Mendelssohn in seiner Reformationssinfonie verwendet hat. Wagner zitiert also über ein halbes Jahrhundert hinweg einen bedeutsamen musikalischen Moment aus einem Werk von Mendelssohn.

War das eine Wiedergutmachung von Seiten Wagners?

So weit würde ich das nicht interpretieren. Aber für uns heutige Hörer kann die tiefe Spiritualität des «Parsifal» Wagners Ausfälle gegen Mendelssohn zwar nicht auslöschen, aber überwinden und steht für eine Art Trost.

Im zweiten Konzert kombinieren Sie Mendelssohn mit so gegensätzlichen Komponisten wie Berlioz und Rossini. Wo gibt es Verbindungen?

Wir verdanken es Mendelssohn, dass Berlioz seinen Liederzyklus «Les Nuits d’été» als Orchesterlieder instrumentiert hat. 1843 hörte Mendelssohn im Gewandhaus das vierte Lied, das einzige, das Berlioz instrumentiert hatte. Und er war so begeistert, dass er Berlioz ermunterte, den ganzen Zyklus für Orchester zu setzen. Dieser hat sich noch 13 Jahre später daran erinnert und die Lieder instrumentiert. Ihre Faszination des Irrealen verdanken sie einer Verbindung von Melancholie, von Nachtstimmungen und Liebe als ewigem Glück, wovon sich vieles auch in Mendelssohns Musik findet.

Auch die Melancholie?

Ja, etwa im Adagio der «Reformationssinfonie», die Mahler zur Idee der «endlosen Melodie» inspirierte, etwa im dritten Satz der sechsten Sinfonie, wo die Violinen zu einer Melodie ansetzen, die Seite für Seite weitergeht ohne Ende.

Rossinis Ouvertüre zum «Barbiere» verweist im Gegensatz dazu auf die virtuose Leichtigkeit von Mendelssohns Musik?

Offenbar war Mendelssohn fasziniert von Rossinis «Crescendo Rossiniano», diesem Meisterwerk im Miniaturformat. In meiner Zeit beim Gewandhaus-Orchester habe ich mir die Programme angeschaut, die Mendelssohn da gemacht hat. In allen Programmen, die er von 1835 bis 1847 selber dirigiert hat, war Rossini praktisch immer präsent. Das führt nahtlos zu Mendelssohns «Italienischer Sinfonie» mit ihrem rasenden «Tarantella-Finale».

