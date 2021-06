Festival Strings Lucerne: Geigerin Midori tritt im KKL auf

Festival Strings Lucerne «Ich war sofort von dem Sound begeistert»: Geigerin Midori tritt im KKL auf Coup der Festival Strings: Geigerin Midori spielte mit dem Ensemble Beethovens Violinkonzert ein. Am Donnerstag tritt sie im KKL auf. Roman Kühne 29.06.2021, 08.03 Uhr

Als Kind hat sie mit dem New York Philharmonic Orchestra debütiert, jetzt spielt sie im KKL: die japanische Geigerin Midori. Bild: Timothy Greenfield-Sanders / PD

Die aus Japan stammende Geigerin Midori gab ihr Début als Elfjährige mit dem New York Philharmonic Orchestra. Sie spielt mit Orchestern wie den Berliner oder Wiener Philharmonikern, arbeitete mit Dirigenten wie Leonard Bernstein oder Claudio Abbado zusammen und zählt zu ihren Kammermusikkollegen Yo-Yo Ma. Jetzt tritt der Star mit den Festival Strings Lucerne im KKL auf.

Im Frühling 2020 haben Sie sich für die Festival Strings Lucerne entschieden, um ein so zentrales Repertoirestück wie Beethovens Violinkonzert aufzunehmen. Wie fiel ihre Wahl auf das Luzerner Kammerorchester?

Midori: Eigentlich war zur Feier des Beethoven-Jahres –ebenfalls mit den Festival Strings – eine grosse Asientour geplant. Ab Februar 2020 wurden immer mehr Konzerte abgesagt oder verschoben. Am Ende mussten wir alle Auftritte streichen. Ich wollte aber den 250. Geburtstag des Komponisten ehren und schlug deshalb eine CD-Aufnahme vor.

Und da haben Sie die Festival Strings angefragt?

Vor unserer ersten Zusammenkunft war dies noch nicht geplant, da ich wenig Kontakt mit den Strings hatte. Als wir jedoch Ende Februar mit den Proben begangen, war ich augenblicklich vom Sound dieses Ensembles begeistert. Das Orchester hat ein unglaubliches Gespür für Linien und Timing. Ich habe jede Sekunde genossen, die ich mit ihm spielen durfte.

Sie kannten das Ensemble vorher gar nicht?

Die Geschichte der Festival Strings Lucerne und einige seiner Aufnahmen waren mir bekannt. Doch das «Gefühl», dieser Augenblick, wo alles zusammenkommt, kann man nicht im Voraus planen. Mit ihnen harmonierte es sofort. Die Proben waren wunderbar inspirierend.

Die Aufnahme wurde – wie bei den Auftritten der Festival Strings üblich und trotz über 40 Musiker – ohne Dirigent gemacht. War dies nicht besonders schwierig?

Mit Daniel Dodds am ersten Pult ergab sich das auf natürliche Art. Er und die Musiker sind so aufmerksam und sensibel. Da war keine Schranke zwischen mir und dem Orchester, die ein Dirigent überbrücken müsste. Wir konnten uns auf die Musik und ihren Fluss konzentrieren.

Das Konzert wurde seit März 2019 mehrmals und auch jetzt nochmals kurzfristig verschoben. Normalerweise ist es für Solistinnen wie Sie unmöglich, terminlich so flexibel zu sein. Ging das wegen Corona? Natürlich ist der Terminkalender manchmal voll. Ich bin aber sehr diszipliniert und recht flexibel. Für mich ist es wichtig – auch ohne Corona – klare Pläne zu haben. Andererseits möchte ich die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Im Moment zu leben, ist genauso wichtig, wie für die Zukunft bereit zu sein.

Corona war auch für Sie ein einschneidendes Erlebnis?

In den letzten 15 Monaten lernte ich viele unerwartete Dinge. Ich habe viel Energie und Kraft aufgewendet, um alle meine Organisationen und Initiativen unterstützen zu können. Darum verbrachte ich Stunden vor dem Computer. Ein Unterricht mit den Studenten war ja nur virtuell möglich. Sie haben mich auch in den frustrierendsten Momenten von technischen Ausfällen und Internet-Rätseln inspiriert.

Sie wurden von der Musikerin zur Technik-Expertin?

Ich lernte, mit meinem Laptop und meinen Unfähigkeiten zu leben. Ich konnte mich in diesem Bereich aber auch massiv verbessern und dringend nötiges Selbstvertrauen gewinnen. In manchen Wochen, in denen drei oder vier verschiedene Projekte gleichzeitig liefen, hatte ich oft das Gefühl, dass es vor der Pandemie so viel einfacher war, einfach ein paar Mal pro Woche auf Langstreckenflüge zu gehen. Online braucht alles viel mehr Zeit. Und die persönlichen Künstlerkontakte fehlen.

Hat die Musik stark gelitten?

Ich versuchte, mit viel Kraft Gegensteuer zu geben. Eines der letzten Projekte, das ich durchführte, war ein Jugendorchesterprogramm. Es war ein Versuch, die Mitglieder von Jugendorchestern zu ermutigen, weiterzuspielen. Viele von ihnen hatten seit mehr als einem Jahr keine Gelegenheit mehr, zu proben oder sich zu treffen. Ich gab ein Stück in Auftrag, das die besonderen Probleme des Online-Spiels berücksichtigt. Anschliessend probte ich es mit sieben Jugendorchestern und habe es aufgeführt. Ausserdem gab es viele Workshops, Meisterklassen und Präsentationen.

Konnten Sie selber überhaupt noch auftreten?

Es gab immer wieder mal wenige Möglichkeiten. Während der Pandemie habe ich in Schottland, Italien, Spanien, aber auch in den USA musiziert. Schwierig war, dass die Covid-Regeln ständig änderten und in jedem Land unterschiedlich waren. Manchmal gab es Komplikationen, weil die neuesten Informationen bei der Ankunft in einer Region schon wieder veraltet waren.

Sind auch mit den Strings weitere Projekte geplant?

Es ist natürlich noch vieles etwas in der Schwebe. Aber es sind weitere Tourneen nach Asien geplant, so nach Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong. Dann gibt es eine Deutschland-Tournee. Beides ist für den März 2022 vorgesehen. Auch wäre es schön, eventuell noch die eine oder andere Aufnahme miteinander zu machen. Wir stehen in einem ständigen Austausch.

Hinweis: Midori & Festival Strings Lucerne spielen Beethovens Violinkonzert. Donnerstag, 1. Juli, KKL, Luzern. Die CD dazu ist bei Warner Classics erschienen.