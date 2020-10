Im KKL mit Livemusik: Indiana Jones sorgt auch im Konzert für grossartige Action Der Klassiker «Jäger des verlorenen Schatzes» wurde mit Livemusik aufgeführt. Das City Light Symphony Orchestra überzeugte. Roman Kühne 19.10.2020, 05.00 Uhr

Das City Light Orchestra spielt «Jäger des verlorenen Schatzes» im KKL. Dominik Wunderli (17. Oktober 2020)

Es ist die erste grosse Filmkiste, die seit dem Lockdown im KKL gespielt wird. Zwar wurde «Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes» schon vor einigen Jahren mit Livemusik in Luzern aufgeführt.

Doch dieses erste Abenteuer, wie auch der Rest der 80er-Jahre-Trilogie, sind Klassiker: Sowohl die Filme als auch ihre Musik gehören zu den prägenden Seh- und Hörerlebnissen der Kinogeschichte. Und die Story um den peitschenschwingenden, oft auch selbstironischen Filzhutträger – die Kopfbedeckung erzielte 2018 bei einer Filmversteigerung den Preis von 443'000 Euro – hat bis heute nichts von ihrem Charme und Witz eingebüsst.

Die lange Warteschlange, die sich am Samstagabend vor dem KKL bildet, ist indes nur teilweise dem Film geschuldet. Zwar ist der Saal mit 700 bis 800 Gästen anständig belegt. Für die Wartezeiten aber ist das Coronaregime verantwortlich. Erst wenige Konzertbesucher haben offenbar die Mindful-App installiert, die den Zugang über den Expresseingang erlaubt. Für die anderen heisst es: warten und Kontaktdaten angeben.

Sprünge, Stürze, Schläge exakt auch in den Tönen

Doch allmählich spielen die Mechanismen. Begann vor zwei Wochen das Konzert mit dem Bayerischen Staatsorchester noch mit einer halben Stunde Verspätung, so sind es diesmal nur 15 Minuten. Das Gezeigte lohnt die Mussezeit allemal. Von Anfang an ist die Stimmung da, ziehen die Musik des oscargekrönten John Williams und deren Aufführung durch das City Light Symphony Orchestra das Publikum in den Bann.

Das vibrierende Englischhorn, die leicht drohende Trommel, die nach unten gleitenden Basstöne – ohne Aufwärmphase geht es direkt hinein in den peruanischen Dschungel und das mystische Abenteuer. Praktisch zehn Minuten werden nur von Musik und Bildern geleitet. Gesprochen wird fast nichts. Unter der Leitung von Anthony Ga­briele, der das Orchester schon mehrmals dirigierte, spielen die Musikerinnen und Musiker genau zu den Actionelementen. Sprünge, (fast) Abstürze oder Schläge werden in den Tönen exakt nachgezeichnet. Die unheimliche Grundstimmung bei der Entdeckung der goldenen Statue, und vor allem später die Suche nach der heiligen Bundeslade, entwirft das Orchester sensibel und mit weitem Bogen. Der schlanke Klang des Ensembles, der in der bekannten Liebesmelodie auch die nötige Üppigkeit entfaltet, gibt den typischen ironischen Elementen Raum und Charakter. Die Verfolgungsjagd mag noch so spektakulär sein, immer schwingen bei Hauptdarsteller Harrison Ford in der Verwegenheit auch der Schalk und eine sympathischverschrobene Art mit. Launig jagt die Musik durch Kairo oder untermalt die dramatisch spektakulären Lastwagenstunts.

Die famose Hauptmelodie – wohl nur «Star Wars» (ebenfalls von John Williams) oder James Bond bewegen sich in einer ähnlichen Liga – flattert mit Leichtigkeit durch die Register. Eine Meisterleistung des Komponisten. Nie ist das Thema ganz zu hören. Häppchenweise wird es in Klarinette, Waldhorn, Trompete oder Bass angespielt, um dann erstmals im Abspann in seiner ganzen, stilbildenden Grösse aufzutrumpfen.

Neben dem ausgezeichneten Spiel der Musiker trägt auch die Abmischung zur kompletten Konzertatmosphäre bei. Der Ton wird – vor allem in den Verfolgungsszenen – stark zurückgenommen. Die wilden Bilder werden praktisch nur noch von der treibenden Musik begleitet und formen im Gleichschritt ein stimulierendes Konzerterlebnis.

Auswärtige Gäste kommen derzeit etwas seltener

Auch wenn man den Film kennt, sitzt man auf der Stuhlkante und fiebert mit der Handlung mit. Am Schluss ist das Publikum begeistert. Leider gibt es nicht als Zugabe – wie bei anderen Filmkonzerten – noch die Musikervorstellung mit einem weiteren Stück dieser mitreissenden Töne. Organisator Pirmin Zängerle zeigt sich denn auch zufrieden mit dem Abend. «Natürlich hätte ich mir noch etwas mehr Besucher gewünscht», führt er aus. «An unseren Konzerten hat es sonst immer auch zahlreiche Gäste aus Zürich, Aarau und Basel. Wir haben das Gefühl, dass dieses Publikum momentan etwas seltener ins KKL kommt. Doch es ist wichtig, auch für den Zusammenhalt und das Niveau im Orchester, dass wir wieder regelmässig auftreten.»

Dank grosszügiger Räume im KKL und der Pflicht des Maskentragens fühlt man sich im Konzertsaal ziemlich sicher. Weitere grössere Filmkonzerte mit den Klassikern «Singing In The Rain» und «High Noon» finden in zwei Wochen statt – mit hoffentlich ähnlich zahlreichem und begeistertem Publikum.

«Filmklassiker»-Wochenende mit Liveprojektionen: Khatia Buniatishvili (Piano) spielt Tschaikowsky, City Light Orchestra, Fr 6. November, 19.30 Uhr. «Singing In The Rain», Sinfonieorchester Basel, Sa 7. November, 19.30 Uhr. «High Noon», City Light Orchestra, So 8. November, 17.00 Uhr.