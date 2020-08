Kunst aus Zürich an der Baselstrasse: Im Pool zur Sonne, im Spiegel zum Selbst Das Zürcher Künstlerduo Veli @ Amos ist zu Gast in der Kali Gallery. Mit Lichtkunstgemälden und einem Jacuzzi für offene Denker. Susanne Holz 20.08.2020, 21.30 Uhr

«Sponsored by the life». Veli @ Amos schöpfen immer aus dem vollen Leben. Ohne Scheuklappen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. August 2020)

Freies Denken verträgt keine Restriktionen. Es muss in alle Richtungen gehen dürfen, offen sein und tolerant. Und vermutlich räumt eine gewisse Verspieltheit dem freien Denken so manche schwere Steine aus dem Weg. Humor und Verrücktheit gehören auch dazu. Die Welt so verrückt nehmen, wie sie eben ist. Derlei Gedanken kommen einem, befasst man sich mit dem Werk des Zürcher Künstlerduos Veli @ Amos.

In der Kali Gallery sind Amos, geboren 1986 in Zürich, und Velibor, geboren 1983 in Bosnien, erstmals in der Zentralschweiz in einer Einzelausstellung zu sehen. Die den Titel trägt: «This is not a commercial/ Life is one of the best». Veli @ Amos sind jung, schräg und zeitgenössisch. Ihre Kunst scheut keine Richtung und hat keine Scheuklappen auf. Ironie ist stets mit im Spiel. Performance, Installation, Malerei, Videokunst – das Duo ist sehr vielseitig, wenn es unser aller Leben reflektiert und bespielt.

Werbung oder Kunst? Eine Ode ans Leben?

Veli @ Amos arbeiten seit 2008 zusammen, beide haben in Zürich Kunst studiert. Ihre Werke werden von New York bis Berlin, von Helsinki bis Paris ausgestellt. 2013 drehten sie den Film «Style Wars 2», eine Doku zur Kunstgeschichte der Graffitiszene. Das Duo lotet mit Genuss die Grenzen der Strassenkunst aus. In der Kali Gallery zeigen Veli @ Amos Lichtkunstgemälde, ergänzt mit Musikvideoclips, Performance und einem Pool.

Die beiden lieben das Surreale – Wahrheit und Produktion spielen ein doppeltes Spiel. Gemälde machen Geschichte und bekommen so ein Leben: Etwa die leuchtenden Tafeln, die Veli @ Amos an eine Berliner S-Bahn anbrachten und dann auf ihrer Fahrt filmten. Jetzt leuchten sie in der Kali Gallery und leben hier weiter. Und ist das jetzt Werbung oder Kunst? Eine Ode ans Leben gar? Natürlich lassen die Künstler das offen.

Ein Einblick in die Ausstellung. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. August 2020)

Hier in Luzern, bei dieser Ausstellung, spielen Wasser, Licht und Spiegelungen eine Rolle. Die typischen Slogans der beiden Künstler dürfen nicht fehlen. Lyrics sind ebenfalls ihr Ding. Und dann gibt es doch noch ein Statement von Amos, an diesem Nachmittag, zwei Tage vor der Ausstellung: «Kunst geht über Kommerz.» Nebenbei macht der Künstler auch noch auf das laufende Buchprojekt des Duos aufmerksam: «This is not a commercial» wird es auch als Buch geben, im Verlag Patrick Frey Edition. Unter gleich lautender Internetadresse (thisisnotacommercial.com/page) kann man noch wenige Wochen eine Buchseite kaufen und darauf schreiben, was man später im erschienenen Werk lesen möchte – Ende Jahr wird es ein buntes und offenes Buch geben.

Performance zu Wasser

Am Freitag, 21. August, gibt es am Abend als Einstimmung auf die Vernissage am Samstag und auf die gesamte Ausstellung eine Performance des Zürcher Künstlerduos auf dem Vierwaldstättersee. Ab etwa 20 Uhr wird im Luzerner Becken zwischen Ufschötti und Lido ein Segelboot zu sehen sein. Was genau die Zaungäste erwartet, steht noch in den Sternen von Veli @ Amos. Es wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit Licht, Ton und Humor zu tun haben. (sh)

So bunt wie die Zürcher Langstrasse, wo das Duo oft aufscheint. So bunt wie die Luzerner Baselstrasse, an der sich die Kali Gallery befindet. Und so exotisch wie diese Ausstellung, die in einer Installation Pool, Spiegel, Palme und ein Bild mit Delfin verbindet. Am Pool montiert: Ein Bootsmotor, der für Aufruhr sorgen wird. Ein Jacuzzi für Verrückte. Und für Weltoffene.

Veli @ Amos in der Kali Gallery, Lädelistrasse 4, Luzern: «This is not a commercial / Life is one of the best». Vernissage mit Performance am Samstag, 22. August, 18 Uhr. Finissage mit Apéro am 27. September, 18 Uhr. Geöffnet Do/Fr 17–19 Uhr sowie Sa 15–17 Uhr. www.kaligallery.com; www.thisisnotacommercial.com