Porträt-Serie «Schattenwurf» Eine Schauspielerin über die Begegnung mit dem eigenen Abgrund: «Im Zweifel für den Zweifel» Nina Langensand (38) erzählt vom Spannungsfeld des Bühnenauftritts zwischen Angst und Freude, zwischen Zweifel und Spiellust. Und wie sich die Pandemie aufs Berufsleben auswirkt. Aufgezeichnet von Stefan Welzel 24.08.2021, 18.00 Uhr

Schauspielerin Nina Langensand: «Wenn ich den Stress auf der Bühne nicht verberge, ist es wunderschön intensiv und verbindend.»

«Zum Performen kam ich schon in sehr jungen Jahren. Mit Vier begleitete ich eine Freundin in die Ballettstunde – und früh setzte die Begeisterung für das Bühnenleben ein. Ich machte fortan klassisches Ballett mitsamt Aufführungen im Luzerner Stadttheater. Und schon als Kleinkind erlebte ich diese extrem gemischten Gefühle, wenn es darum ging, auf der Bühne zu stehen: Einerseits war da die Angst, die Verlegenheit. Gleichzeitig erlebte ich Anerkennung und fühlte den Stolz, eine wichtige Rolle zu spielen.

Ich kann mich gut erinnern, wie im Kindergarten einst die Aufgaben für ein Theaterstück verteilt wurden. Für die Hauptrolle meldeten sich nur Jungs. Wieder traten zwiespältige Empfindungen hervor:

Ich wollte diese Rolle spielen und hatte Schiss, das zu sagen.

Letztlich spielte ich die Hauptfigur. Der Widerspruch zwischen dem Wunsch danach, einen tragenden Charakter zu mimen und der Angst, im Rampenlicht zu stehen, ist im Kern bis heute geblieben, hat sich aber auch verändert.

Dieses Spannungsfeld begleitet mich durch mein Leben. Ebenso die kritische Haltung zu meinem Beruf. Nach der Matura habe ich mich zuerst an der philosophischen Fakultät der Uni eingetragen. Ich entschied mich zunächst für den akademischen Weg. Während des Studiums absolvierte ich die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule in Zürich. Heimlich ging ich weiter an die Vorlesungen. Die Schauspielschule war sehr intensiv, da brauchte ich diesen Ausgleich. Während der vier Jahre Ausbildung hatte ich viele Zweifel, ob dies das Richtige ist. Auch hier war die Skepsis gegenüber dem Wunsch, auf einer Bühne zu stehen, sehr gross. Einige Kommilitoninnen und Kommilitonen kannten dieses Gefühl, auch für sie bedeuteten die Bühnenbretter nicht die Welt.

Ich hatte oft Angst, dass ich auf der Bühne erröte und auch im Leben. Das hat sich inzwischen gelegt. Das war stets Ausdruck des Gedankens: Was mach ich hier eigentlich?! Irgendwann habe ich angefangen es schön zu finden, dass Angst und Unsicherheiten da sind und entschieden, das auf der Bühne und im Leben mit Zuschauenden und Mitmenschen zu teilen. Wir sind alle verletzlich. Und ich habe erkannt: Es tut mir gut auf der Bühne zu stehen, besser als wenn ich es nicht tue.

Die Begegnung mit dem eigenen Abgrund hat etwas enorm Bereicherndes – es gibt fast nichts Besseres, als sich durch einen schwierigen Moment zu beissen. Mit dem Unwohlsein zurechtzukommen, gibt Mut. Ich denke dabei immer an eine Textzeile der Band Tocotronic:

«Im Zweifel für den Zweifel. Im Zweifel für das Zusammenklappen vor gesamtem Saal.»

Auf der Bühne zu stehen ist Stress pur. Wenn ich das nicht verberge, ist es wunderschön intensiv und verbindend. Das lässt sich auf andere Daseinsbereiche übertragen.

Während des Lockdowns hatte ich als freischaffende Schauspielerin, die im Zwischenverdienst arbeitet, genügend finanzielle Absicherung. Auch in Form von Kurzarbeit- und Ausfallentschädigungen. Existenzängste musste ich daher zum Glück keine haben. Zudem war ich mit eigenen Projekten, alleine oder im Team mit der Performancegruppe Ultra sehr produktiv. Die Aufführungen dazu fanden diesen Frühling und Sommer statt oder stehen mit dem Stück «Alkohol» im Luzerner Südpol bald an.

Die Pandemie hat mir den Wert meiner Arbeit klar vor Augen geführt: Es tat weh, nicht aufführen zu können.

Ich habe den Austausch mit anderen und die Lebendigkeit des Theaters vermisst. Generell wurde uns allen die Fragilität des sozialen Daseins verstärkt ins Bewusstsein gerufen. Nicht mehr selbstverständlich mit Menschen zusammenkommen zu können, im Privaten wie auch bei der Arbeit, war und ist verstörend. Und auch hier gilt es, einen Umgang mit den Ängsten und Zweifeln zu finden. Und als Schauspielerin und Mensch zu wachsen.»

