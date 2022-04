Luzerner Künstler Romuald Etter über das Leben in Afrika

Kunst Luzerner Künstler Romuald Etter: «In Afrika kann ich Musse und harte Arbeit sehr gut verbinden» Der Luzerner Künstler Romuald Etter war zum vierten Mal im Senegal, für vier Monate. Nun blickt er zurück. Susanne Holz Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Eindrücke vom Strassenrand: In Dakar spielt sich das Leben draussen ab. Bild: Romuald Etter

Inshallah. So Gott will. So sagt man im Senegal. Sehen wir uns heute noch? Inshallah. Nichts ist gewiss, immer kann etwas dazwischen kommen – und jeden Tag gibt es mindestens ein grosses Problem zu lösen. Dass die Welt eine Baustelle ist, weiss man im Senegal nicht erst seit der Pandemie. Und so wie wir unsere Demokratie haben, so hat man im Senegal, an der Westküste Afrikas, ein Wir-Gefühl. On est ensemble, man ist zusammen, man versucht, eine Einheit zu finden, zu sein.

On est ensemble – von diesem Credo der senegalesischen Gesellschaft erzählt der Luzerner Künstler Romuald Etter an einem grauen Märztag in seinem Atelier in Hochdorf. Der 62-Jährige ist seit dem 8. März zurück in der Schweiz – begonnen hatte sein viermonatiger Aufenthalt in Dakar am 12. November vergangenen Jahres.

Ein Werk des Künstlers Romuald Etter: «La où fait mal». (175 x 140 Zentimeter). Bild: Romuald Etter

Für den Künstler war es der vierte längere Aufenthalt im Senegal, nach 2016, 2018 und dem Winter 2019/2020. Was Romuald Etter auf keinen Fall in diesem Artikel über seine Zeit in Afrika lesen möchte, sind Plattitüden. «Denn von diesen ist es zum neokolonialistischen Gedankengut oder zum strukturellen Rassismus nicht mehr weit.» Für ihn ist klar: «Mir geht es im Senegal einfach gut.» In Dakar könne er – jeweils für eine gewisse Zeit – gut leben und arbeiten. Genauer gesagt: «In Afrika kann ich Musse und harte Arbeit sehr gut verbinden.»

Bilder zulassen, wie sie kommen

Von Berufs wegen ein visueller Mensch, sind die leuchtenden Farben Afrikas eine grosse Inspiration für den Luzerner. In seiner Malerei, die sehr farbintensiv ist, spiegelt sich das wider. Etter erzählt vom «wunderbaren Licht im Senegal». Und formuliert es so: «Für mich fällt da das Licht auf die Erde.» Unser Sommerlicht sei im Gegensatz dazu fast dunkel.

«In Dakar frisst die Sonne am Nachmittag beinahe die Farben.»

Romuald Etter in seinem Atelier in Hochdorf. Bild: Roger Gruetter

Von Licht und Sonnenschein abgesehen, ist es auch die grosse Offenheit der Menschen, die Romuald Etter im Senegal inspiriert. Diese Offenheit wirke sich auf die künstlerische Tätigkeit aus: «Es gelingt mir besser, die Bilder zuzulassen, wie sie kommen.» Als bereichernd schildert der Künstler und mehrfache Vater auch die Auseinandersetzung mit dem Denken der Menschen vor Ort. «Diese Auseinandersetzung führt dazu, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, nicht mehr alles im Kontext der Schweiz zu sehen und eingespielte Denkmuster abzulegen.»

Spannend und befreiend sei das – «und auch der kulturelle Pakt der Heimat hängt plötzlich nicht mehr wie eine dunkle Wolke über einem». Das Ergebnis von vier Monaten Dakar von November 2021 bis März 2022 sind nicht zuletzt viele, viele Zeichnungen und Malereien. Bald werden einige davon in Zug ausgestellt, in der Galerie Carla Renggli (siehe Hinweis). Etliche Bilder hat der Künstler in Dakar zurückgelassen – mit diesen gestaltet er eine Ausstellung im Rahmen der Afrika Biennale Mitte Mai. Dann heisst es bereits: Zurück in den Senegal. Im August 2022 wird Etter im Rahmen der Kunsthoch in der Luzerner Löwengalerie zu sehen sein, unter dem Motto: Africa meets Cuba.

Und wie sah ein gewöhnlicher Arbeitstag für Romuald Etter in den vergangenen Monaten in seiner temporären Wahlheimat am Atlantik aus? Wie kanalisierte er seine Kreativität? Es hört sich gut an, was der Künstler einem von seinem Arbeitsalltag in Westafrika erzählt.

«Zunächst mal entspannt mich der andere, spontanere Umgang mit dem Leben ungemein. Und: Soziale Verpflichtungen fallen weg. Ich kann mich vollumfänglich der Malerei widmen.»

Und das sah folgendermassen aus: Aufstehen. Frühstück mit Früchten und Müsli. Zeitung lesen, Podcast hören. Dann von elf bis 19 Uhr arbeiten. Gegen 17 Uhr eine Dreiviertelstunde lesen, an der Sonne, auf dem Dach des gemieteten Hauses. Nachtessen um 19 Uhr, und dann bis nach Mitternacht noch mal arbeiten und lesen.

Eindrücke vom Strassenrand: In Dakar spielt sich das Leben draussen ab. Bild: Romuald Etter

Draussen war der Luzerner jeweils für Einkäufe oder um Freunde und Konzerte zu besuchen. «Und einen Tag in der Woche ging es raus in die Natur», erzählt Romuald Etter. «Ans Meer zum Schwimmen, Freunde besuchen auf einer Insel vor der Küste.» Nach vier Aufenthalten sei das westafrikanische Land für ihn inzwischen weniger exotisch, er bewege sich mit einer grösseren Selbstverständlichkeit. «Abgebrüht bin ich aber noch nicht. Meine Aufmerksamkeit ist immer noch sehr hoch.»

Ein unmittelbarer Umgang miteinander – face à face

In Dakar findet das Leben draussen statt. Auf den Märkten, auf den Strassen. Das sei auch für Einheimische mitunter anstrengend. Um die vielen Eindrücke draussen zu verarbeiten, sei in Afrika ein ruhiger Rückzugsort wichtig, sagt der Künstler. Der Umgang miteinander sei geprägt von einer Unmittelbarkeit – «95 Prozent aller Dinge werden face à face abgehandelt». Etter fügt an: «Diese Notwendigkeit bringt eine unglaublich positive Kraft mit sich. Die Begegnungen mit den Menschen sind energiegeladen.» Eine positive Energie, die man in Romuald Etters Malerei deutlich zu sehen meint.

Ausstellung mit Romuald Etter: «Neue Malerei». 9. April bis 21. Mai 2022, Galerie Carla Renggli, Ober-Altstadt 8, Zug. Vernissage am Samstag, 9. April 2022, um 17 Uhr. Mit einer Einführung von Guy Markowitsch um 17.30 Uhr. Begegnung mit dem Künstler: Sonntag, 24. April 2022, 14 bis 17 Uhr. Öffnungszeiten der Galerie: Mi-Fr 14-18 Uhr; Samstag 10-16 Uhr. www.galerie-carlarenggli.ch

