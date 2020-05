Bildstrecke In der neuen Ausstellung in der Kali Gallery gehört die Nacht den Schnecken Der Westschweizer Künstler Leopold Rabus bringt ein buntes Treiben in die Luzerner Kali Gallery. Die Ausstellung bringt Natur für Auge und Nase. Text: Susanne Holz, Bilder: Manuela Jans-Koch 25.05.2020, 05.00 Uhr

Dieser Künstler entführe den Betrachter in die Ecken seines Gartens und seines Hauses, sagt Kuratorin Markéta Jáchimová. Er erzähle geheime Geschichten, und um dies zu tun, mische er Realität mit Fantasie. Jáchimová fragt sich: «Was spielt sich wohl zwischen den Grasbüscheln in den Blumenbeeten und in den Ecken des Hauses ab?» Und tatsächlich: Man fühlt sich berührt und in etwas Ungefähres hineingezogen, betrachtet man die grossformatigen Ölmalereien auf Leinwand, auf denen sich haufenweise Schnecken in dunkler Nacht um hohe grüne Stängel formieren.

Hier wuchert es auf Bild und in der Installation. Leopold Rabus fantasiert die Natur weiter.

Von einem «Hauch grotesker Fantasie» spricht Markéta Jáchimová. Nicolai Kalinowsky, Art Director der Kali Gallery, geht noch weiter. Er findet: «Schnecken über Schnecken zwischen Erde und wild wuchernden Rosenkohlpflanzen – das bietet viel Raum für Interpretation. Hier wird auch eine Form von Anarchie dargestellt. Der Krieg der Schnecken ums Essen.»

Leopold Rabus erstmals in der Zentralschweiz

Der Leiter der Galerie an der Baselstrasse betont, es sei nicht einfach gewesen, den Künstler Leopold Rabus für diesen Ausstellungsraum zu gewinnen. Zwei Jahre seien ins Land gegangen, von der Idee bis zur Realisation. Doch nun stellt der 43-jährige Rabus erstmals in der Zentralschweiz aus. «Rabus ist einer der angesehensten figurativen Maler der zeitgenössischen Kunstszene», sagt Kuratorin Markéta Jáchimová. «Er gewann 2006 den Swiss Art Award, und seine Bilder sind in renommierten Galerien von NYC bis Berlin zu sehen. Seine Arbeiten sind in Privat- und Museumssammlungen auf der ganzen Welt vertreten.»

Rabus’ Einzelausstellung im Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel sei 2019 ein grosser Erfolg gewesen, so die Kuratorin weiter. Nicolai Kalinowsky erzählt von der Künstlerfamilie Rabus, von deren Haus und Garten in Neuchâtel: «Mutter, Vater, Bruder – sie alle haben ihre Ateliers in diesem Garten, der Leopold Rabus zu seinen Arbeiten inspiriert.»

«La nuit des affamés – die Nacht der Hungrigen», so ist die Ausstellung in der Kali Gallery betitelt. Art Director Kalinowsky weiss, dass der Künstler nachts um drei aufstand, um die Schnecken bei ihrem Treiben zu fotografieren – und tagsüber dann zu malen. «Rabus beherrscht die Ölmalerei brillant», ergänzt Markéta Jáchimová. «Und er ist ein grossartiger Komponist.»

Eine Installation mit Erde und Kompost

Doch zeigt die Kali Gallery nicht nur grossformatige Ölmalereien dieses Künstlers, sondern auch noch eine Installation. Diese kann man sehen und riechen. «Sie lebt», so sähe es Rabus. Erde und Kompost aus dem Garten des Künstlers, eine Mistgabel, ein Eimer mit Wasser. Ein erdiges Rechteck inmitten der Ausstellung, darauf Eierschalen und altes Grün. Das toppt noch die Anarchie der Schnecken.

Ausstellung Leopold Rabus «La nuit des affamés – Die Nacht der Hungrigen» in der Kali Gallery Luzern, Lädelistrasse 4. Bis zum 27. Juni 2020. Geöffnet Do/Fr 17-19 Uhr sowie Sa 15-17 Uhr. Finissage am 27. Juni um 18 Uhr. Eine offizielle Vernissage wird zuvor noch nachgeholt, falls möglich. www.kaligallery.com