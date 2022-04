«Innereien» Theater und Musikperformance in der Luzerner Altstadt: Auf «KlangGang» mit dem Scharfrichter Baltz Mengis In «Baltz Mengis» folgt das Publikum auf einem Spaziergang durch Luzern den Spuren eines Scharfrichters aus dem 17. Jahrhundert. Dabei wird der Protagonist ins Hier und Jetzt geholt und mit den Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen unserer Zeit konfrontiert. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 23.04.2022, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Baumgartner (rechts) als Baltz Mengis zu Beginn des Outdoor-Theaterspaziergangs bei der Spreuerbrücke – musikalisch begleitet von Thomas K.J. ­Mejer. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022)

In Handschellen tritt er vor die Geschworenenjury und das Publikum, mustert dabei mit finsterer Miene den Raum im Historischen Museum: Baltz Mengis soll sich seiner Taten verantworten. Der geborene Schwyzer leistete in Luzern Dienst als Scharfrichter, und das fast sechs Jahrzehnte lang (von 1641 bis 1700).

Wie das Leben und Wirken dieses Mannes aus einer fernen Epoche aussah, vermittelt uns ein breit aufgestelltes, interdisziplinäres Künstlerinnen- und Künstler-Team aus Luzern mit einer Inszenierung, welche auch den Namen des Scharfrichters trägt. Mengis ist eine reale historische Figur und wird in dieser «Innereien»-Produktion (Projekt der AKS - Albert Koechlin Stiftung) in unsere Zeit geholt. Dort klagt ihn die Staatsanwältin unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Es ist der Auftakt in einen theatralen «KlangGang», der uns sogleich aus dem Museum hinaus auf die Spuren des Scharfrichters führt. Das vielseitige Stück, das in der Peterskapelle in eine Video- und Klangperformance mündet, feierte am Freitagabend Premiere.

Eine kleine Geschichtsstunde

Der Prolog im Innern gibt dem Publikum den historischen Bodensatz, um mit diesem Wissen die Stätten des Luzernischen Justizwesens in der frühen Neuzeit zu besuchen. Es ist eine kleine Geschichtsstunde, in der wir da sitzen, ergänzt mit der Empörung der Staatsanwältin, die der Meinung ist, dass sich Mengis als Handlanger des Systems mitschuldig gemacht hat. Dieser wiederum beruft sich darauf, lediglich seine Arbeit getan zu haben. Unweigerlich kommen Gedanken an die Debatte der Schuldfrage einzelner Handelnden nach dem Zweiten Weltkrieg auf.

Bei Baltz Mengis müssen wir den Aspekt, wie sehr er als ein Kind seiner Epoche zu verstehen ist, zentral in unsere Beurteilung miteinbeziehen. Damals spielten Religion, eine streng aufgeteilte Ständegesellschaft, soziale Determination, aus unserer Sicht Unwissenheit und Aberglaube eine ungemein stärkere Rolle als im 20. Jahrhundert oder gar heutzutage. Deshalb waren auch Handhabung und Vorstellungen von Gerechtigkeit und Moral ganz anders gelagert. Sehen wir in Mengis nur den brutalen Scharfrichter, der auch folterte – im Duktus seiner Zeit «peinlich befragte», um den Angeklagten Geständnisse abzuringen? Oder ist da mehr dahinter?

Der «KlangGang» führt das Publikum durch bekannte und weniger bekannte Ecken in Luzerns Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022)

Mengis wurde als Sohn eines Scharfrichters geboren. Als solcher war er der Sprössling eines Mannes, der einen «unehrlichen» Beruf ausführte. Er konnte somit kaum etwas anderes tun, als in die Fussstapfen des Erzeugers zu treten. Im «KlangGang» durch Luzern erleben wir einen Baltz Mengis (wunderbar markig gespielt von Reto Baumgartner), der auf der Spreuerbrücke daran erinnert, dass der Tod einen jeden und jede holt. «Das gilt auf für Sie, Frau Staatsanwältin», betont er, nun nicht mehr in Handschellen gelegt, mit einem süffisanten Lächeln.

Überzeugender Gesang

Später geht es in den Innenhof an der Rössligasse 12 (Schulsitz Fachklasse Grafik). Ein erstes Mal begegnen wir allen mitwirkenden Musikern: Thomas K. J. Mejer am Saxophon (der kurz schon zu Beginn des Spaziergangs performte), John Wolf Brennan an Harmonium und Piano sowie Anna Murphy an der Drehleier. Gerade Letztere mag uns mit ihrem Gesang zu fesseln, wie überhaupt die ganze klangliche Begleitung in stimmiger Symbiose zur theatralen Inszenierung funktioniert.

Rollentausch: Aus Staatsanwältin und Scharfrichter werden Angeklagte und Richter. Rechts Anna Murphy an der Drehleier und Saxophonist Thomas K.J. Mejer. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022)

Sodann erzählt Mengis davon, wie er auch als Kadaverentsorger arbeitete und – man staune – ebenso die selbst zugefügten Wunden der Gefolterten verarztete. Später wechseln die Rollen. Baumgartner alias Mengis wird zum Richter, die gestrenge Staatsanwältin (Franziska Senn) zu Anna Weibel, die als Hexe denunziert, verurteilt und verbrannt wurde. Das exakte Wissen basiert auf den Arbeiten der Luzerner Historikerin Dunja Bulinsky, die somit eine grosse Hilfe für das Erarbeiten des Skripts von Autor Ueli Blum lieferte. Dieses Profitum macht sich auch im weiteren Verlauf der Inszenierung bemerkbar, wenn wir zum Beispiel auf dem Weinmarkt erfahren, welche Form des Ab- und Vorführens eines Verurteilten sogleich die Art seines Verbrechens offenbarte.

Während des Stadtrundgangs kippt dabei zunehmend die klare Einteilung in Gut und Böse. Die Schuldfrage löst sich ein Stück weit im Zeithorizont ferner Denk- und Handlungsmuster einer Epoche auf, in die wir uns letztlich mehr schlecht als recht hineindenken können. Gerne drücken wir heute den Protagonistinnen und Protagonisten in Büchern, Filmen und Serien, die in der Vergangenheit spielen, unsere Verhaltens- und Mentalitätskategorien auf. Ein kapitaler Fehler, der den Menschen und dem Leben in früheren Jahrhunderten selten gerecht wird. Genau das schafft diese Inszenierung ein Stück weit zu hinterfragen.

Im Gedenken an die Gefolterten

Am Ende führen uns die Schauspielenden in die Peterskapelle. Dort erwartet das Publikum ein von John Wolf Brennan komponiertes Requiem im Gedenken an all die brutal Gefolterten und Hingerichteten. Dazu wird auf die Kirchenwand beim Altar eine Videoinstallation von Susanne Hofer projiziert: Nahaufnahmen von Früchten, die seziert werden. Eine Anspielung an die unsäglichen Foltermethoden. Eine Choreografie (Mariana Coviello), performt durch die beiden Schauspielenden Senn und Baumgartner, vervollständigt den interdisziplinären Reigen der Produktion.

Zum Schluss wartet in der Peterskapelle unter anderem eine Videoinstallation von Susanne Hofer. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022)

Dieser zweite Teil in der Kapelle bildet einen eigenwilligen Abschluss von «Baltz Mengis», der hier ein wenig konstruiert den Bezug zum «Innereien»-Grundthema des AKS-Kulturprojekts herstellt. Auch erzeugt dieses fast schon psychodelische Element einen gar harten Kontrast zum eher nüchternen Spaziergang-Spiel davor. Doch ob gewollt oder nicht: Die Wirkung verfehlt dieses Ende nicht. Wir bleiben nachdenklich und auch ein bisschen verzaubert zurück.

«Baltz Mengis»: Ausgangs- und Treffpunkt ist das Historische Museum Luzern. Weitere Termine bis 8. Mai; Vorverkauf: www.nina-theater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen