Diese Luzerner Sound-Künstlerin holt sich ihre Inspiration auf der Themse in London Die Luzerner Sound-Künstlerin Anina Hug pendelt zwischen der Zentralschweiz und London. In der britischen Weltstadt erarbeitet sie einen Grossteil ihrer Musik – und renoviert nebenbei ein kleines Hausboot. Stefan Welzel 08.07.2020, 05.00 Uhr

Die Ortschaft Cheshunt rund 20 Kilometer nordöstlich des Londoner Zentrums ist alles andere als ein Hingucker. Schaut man sich Bilder dieser Siedlung im Ballungsgebiet der Millionenmetropole an, assoziiert man damit kaum schöne Kanalfahrten durch britische Grafschaften oder Spaziergänge in malerischen englischen Gärten. Nahe dieser gesichtslosen Kleinstadt macht sich eine Luzerner Künstlerin gerade daran, zumindest kurzzeitig ihre Zelte aufzuschlagen – und zwar genau auf einem dieser typischen Kanäle, wie sie sich zu hunderten durch das Vereinigte Königreich ziehen. Anina Hug weilt und arbeitet mehrere Monate im Jahr in und um London. Und das meist auf einem Hausboot.

Die Luzernerin baut zur Zeit ein Hausboot auf einem Nebenarm der Themse um. Bild: PD

Das klingt aussergewöhnlich und sehr romantisch. Ist es auch – aber ebenso stressig. Hug muss mit dem kleinen Kahn alle zwei Wochen weiterziehen, denn sie lebt nur temporär in England. Und genauso ist handwerkliches Geschick gefragt. «Gerade gestalte ich ein Hausboot so um, dass ich darin auch ein bisschen arbeiten kann», erzählt Hug. Für den Telefontermin an diesem milden englischen Sommertag macht sie eine kurze Pause vor einem Baumarkt. «Danach geht es weiter mit den Renovationsarbeiten.»

Altes Rotary-Telefon an den Computer gekoppelt

Hug pendelt seit einigen Jahren zwischen der Zentralschweiz und London. Die 37-Jährige hat in Luzern Grafic Design studiert, sattelte danach aber bald um und widmet sich seither verschiedenen Musikprojekten. Dazu zählten beispielsweise die Band «Black Milk» an der Seite der in Luzern lebenden Engländerin Zoë Dowlen und Eva Tresch (u.a. «Pretty Little Hate Machine») sowie Ad-hoc-Combos, mit denen sie in London den einen oder anderen Gig gespielt hat.

Anina Hug während einer Performance in London. Bild: Jonathan Hogg

Seit rund zwei Jahren konzentriert sich Hug verstärkt auf Soloprojekte. Und hier kommen ihre handwerklichen Talente, wie sie auch beim Renovieren eines Hausboots vonnöten sind, im kreativen Prozess zur Geltung. Hug hackt, manipuliert und baut elektronische Geräte und Instrumente. Zuletzt konnte man ihr im Frühjahr in der Luzerner Industriestrasse dabei zuhören und zuschauen, wie sie deren Klangerzeugnisse digital aufarbeitet und bespielt.

«Gerade habe ich ein altes Rotary-Telefon an meinen Computer gekoppelt. So kann ich den Klingelton digital einspeisen und für meine Soundarrangements verwenden», erklärt die gebürtige Steinhauserin. Es sind experimentelle Geräuschkulissen und entrückte Klangwelten, die Hug erschafft. Damit möchte sie ihr Publikum mitnehmen auf eine musikalische Reise, «auf der ich laufend improvisiere».

Exakt das ist für die Künstlerin das Spannendste an ihrer Vorgehensweise: «Ich kann nicht alles kontrollieren, denn alles bleibt in Bewegung.» In und um London nimmt Hug sich vor allem Zeit für den kreativen Schaffensprozess. Das Grossstadtleben stellt den «absoluten Kontrast zu demjenigen in der Zentralschweiz dar, wo ich immer noch die meiste Zeit des Jahres verbringe und mit Stellvertretungen an der Hochschule oder mit Ausstellungsbau mein Geld verdiene».

Anina Hug in der Chollerhalle in Zug.

Bild: Werner Schelbert (Zug, 5. Juli 2013)

Der Anfang im Kulturschiff

Warum gerade London? Die Wahl der Destination war eher zufällig und geschah «aus einer Lust heraus». Hug wollte nach so vielen Jahren in Luzern einfach mal raus und etwas Neues kennen lernen. Sie nahm eine dreimonatige Auszeit und reiste durch Europa. In London entdeckte sie das deutsche, auf der Themse vor Anker liegende Kulturschiff Stubnitz. Hug nahm sich ein Herz, klopfte einfach an und fragte, ob sie für eine Weile auf dem Boot mitarbeiten und wohnen dürfe. «Das war mein Anfang in London. Und so bin ich in die hiesige Kulturszene reingerutscht.»

Das Leben auf dem Schiff hat ihr so gut gefallen, dass es zum Prinzip wurde. Weilt sie in London, schläft sie auf einem Hausboot. Ab und an nutzte sie einen Atelierplatz in der City. Nun möchte sie das neue Hausboot so umfunktionieren, dass dank Stromproduktion auch hier ein kleiner Arbeitsraum entstehen kann. In Luzern nutzt sie zuweilen die Ateliers befreundeter Künstlerinnen und Künstler im Gelben Haus. «Ich nehme die Vorzüge beider Kunstwelten in meine Prozesse auf. In London wagt man mehr das Experimentelle und geht mit neuem Material sehr schnell raus vor Publikum, auch wenn vieles noch ungeschliffen ist. Man tüftelt stark nach dem Lust-Prinzip, während in der Schweiz die Mentalität überwiegt, die Dinge sorgfältig und genau auszuarbeiten», erklärt Hug. Dass ihr der «London-Style» als improvisierende Sounddesigner eher entspricht, liegt auf der Hand. «Doch ohne die Ruhe in der Schweiz sowie die finanzielle Sicherheit im Hintergrund, die mir meine Heimat als meine Basis bietet, wäre das Überleben in dieser verrückten Grossstadt nicht möglich.»

Diesen Sommer hätte Hug beim Luzerner Kunstfestival Kraut performen sollen. Covid-19 machte diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Coronakrise ruht in London der Kulturbetrieb gänzlich. «Lediglich die Restaurants und Pubs sind seit Samstag wieder offen», erklärt Hug. Doch wirklich etwas ausmachen tut das der Innerschweizerin nicht. So hat sie mehr Zeit, ihre autodidaktisch erworbenen Handwerksfähigkeiten beim Installieren einer Solaranlage zu erweitern. Und bald kommt ihr Freund aus der Schweiz zu Besuch. «Der kann mir dann beim Umbauen etwas zur Hand gehen», sagt Hug. Bleibt für die beiden zu hoffen, dass im rauen Londoner Nordosten der Hochsommer nicht allzu britisch wird.

Mehr zu Anina Hugs Kunst unter www.aninahug.ch