Eyes On Festival Der Luzerner Südpol startet mit «Inspiration für Kopf und Herz» in die neue Saison Vom 9. bis 26. September findet im Südpol, Kriens, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Festival Eyes On statt. Es gibt für jede und jeden etwas zu entdecken. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vielseitig und interdisziplinär zu sein, liegt in der Natur eines jeden Mehrspartenhauses. Wie breit gefächert sich das in einem Programm niederschlagen kann, möchte der Südpol Luzern zu Beginn der neuen Saison mit der zweiten Ausgabe seines Eyes On Festival unter Beweis stellen. Vom 9. bis 26. September bespielen lokale, nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler sämtliche Bühnen des Hauses. Sie repräsentieren die Bereiche Theater, Performance, Tanz, Musik, Klubkultur sowie bildende Kunst. Mehr als ein Dutzend Acts bilden somit den Auftakt zur Spielzeit 2021/22, die unter dem Motto Beziehungen steht.

Darunter sind nicht nur die zwischenmenschlichen zu verstehen, sondern auch diejenige zu sich selbst und zur Natur. Und wohl eben auch jene zwischen den verschiedenen Kunstgenres. Vanessa Gerotto, Leiterin der Tanz- und Performance-Sektion des Südpols, sagt:

«Dem Festival steht unter anderem der Wunsch zugrunde, die unterschiedlichen Sparten einander näher- sowie lokale und nationale Gruppen zusammenzubringen.»

So soll der Austausch unter den Kunstschaffenden gefördert werden, nicht zuletzt auch anhand eines Workshops für mehr Nachhaltigkeit in der Kulturbranche («Vert le Futur» am Samstag, 11. September – freie Plätze gibt es noch).

Gleichzeitig will man gemäss Gerotto aber auch den Bogen zum Publikum spannen, wenn dieses sich während Vernissagen oder bei Nachbesprechungen direkt an die Performerinnen und Performer wenden kann. So laden die Verantwortlichen unter anderem am 11. September zum Talk über Laura Stoffels Kunstinstallation «In Resonanz» ein. Die Arbeit Stoffels ist ab Festivaleröffnung heute Donnerstagabend genauso zu sehen wie die Ausstellung «Apocalypso Now» der Britin Leila Peacock. Sie hat eigens für den Südpol eine ortsspezifische Arbeit erstellt, welche sich «mit apokalyptischen Utopien in Sci-Fi-Ästhetik auseinandersetzt», wie im Festivalprogramm erläutert wird. Den musikalischen Startschuss setzt am selben Abend die Zürcher Singer-Songwriterin Lea Lu, die ihr neues Album «I Call You» im Gepäck führt.

Eröffnet das «Eyes On Festival» musikalisch: die Zürcherin Lea Lu. Bild: Severin Bigler (Zürich, 16. Juli 2020)

Von Metal bis Folk – für jeden Geschmack etwas

Im Bereich Theater präsentiert die Luzernerin Nina Langensand (zusammen mit Fabienne Ehrler) das intime Stück «Alkohol», der Neuenburger Dimitri de Perrot mit «Niemandsland» eine Klangperformance, die als «Disco des Alltags» ein Ort für Reflexion und Inspiration sein soll. Mit der Gruppe YES steht auch ein junges, hauseigenes Ensemble auf der Bühne, welches sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt.

Weitere Konzerte geben unter anderem die Metalband Cellar Darling (17. September) sowie der Lokalmatador und Folkmusiker Long Tall Jefferson (23. September). Auch hier manifestiert sich die grosse Spannbreite, die das Festival abdeckt. So gibt sich Mitorganisatorin Gerotto zufrieden mit dem Programm und wünscht, dass das Festival so «Inspiration für Kopf und Herz für alle Besucherinnen und Besucher bietet». Zumindest für alle, die über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen. Denn auch der Südpol bestand bereits vor der bundesrätlichen Anordnung von gestern auf das Vorweisen des entsprechenden Dokuments.

Eyes On Festival. Donnerstag, 9., bis Sonntag, 26. September. Südpol Luzern/Kriens; weitere Infos: www.sudpol.ch.