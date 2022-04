Kunst als Abenteuer: So wirkt die Installation von Germann/Gehrig

Installation Kunstabenteuer der Extraklasse: Mit Germann/Gehrig auf Katharsis-Trip ins Surreale In der begehbaren Installation «HÛS – I’ll Be Your Mirror» kann sich das Publikum auf ein wunderbar groteskes Abenteuer einlassen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 16.04.2022, 17.16 Uhr

Was in einer Küche nach einer Party harmlos anfängt, wird immer mehr zum Labyrinth. Bild: Gehrig/Germann

Ein kleines Abenteuer wartet seit vergangenem Wochenende nur darauf, von Zentralschweizer Kunstfans entdeckt und erlebt zu werden. Im alten Hallenbad Utenberg in Luzern findet man «HÛS – I’ll Be Your Mirror» - eine begehbare, interaktive Installation des Künstlerpaares Saskya Germann und Patric Gehrig. Das Eintauchen in diese konstruierte Umgebung wird angekündigt als eine Reise vom Bewussten und Realen hin zum Unbewussten und Surrealen. Durch das Betreten dieses Parcours lässt der Besucher oder die Besucherin also die Welt, wie wir sie kennen, für eine Weile hinter sich.

Normalerweise besteht eine Kunstkritik auch immer aus einer detaillierteren Schilderung des Erleb- und Sichtbaren. An dieser Stelle muss dieses Charaktermerkmal eines klassischen Artikels allerdings ein Stück weit vernachlässigt werden - zu viel würde vorweggenommen werden, was der späteren Rezeption des Publikums einiges vom Reiz dieses Kunstprojekts nehmen würde. Deshalb öffnen die folgenden Zeilen die Tür zu «HÛS – I’ll Be Your Mirror» auch nur einen so grossen Spalt, um gerade die Grundzüge und einige wenige veranschaulichende Beispiele der Rauminstallation zu erhellen.

Das Künstlerpaar Patric Gehrig und Saskya Germann. Bild: Ingo Höhn

Der Entfremdungseffekt beginnt schon bei der Anmeldung (es können immer nur maximal zwei Personen auf einmal in jeweiligen Besuchslots im Viertelstundentakt eintreten). Man klopft gegen ein kleines Fenster, wortlos und ohne Sichtkontakt mit der Person dahinter wird eine Visitenkarte mit Anweisungen entgegengestreckt, was als Nächstes zu tun sei. Kurz darauf sitzt man schon im Wartesaal und zieht eine Nummer. Der kahle Raum wirkt bedrückend, die ausgelegten Hefte sind komplett blank und weiss. Nichts zu lesen darin. Aus Lautsprechern erklingen Textversatzstücke in verschiedenen Sprachen. Bald leuchtet die Zahl auf, die einen zum Eintreten auffordert.

Wie bei Kafka

Nur schon dieser Beginn hat etwas stark Kafkaeskes. Wir sind einem Konstrukt ausgeliefert, über das wir nichts wissen, dessen Funktionsmechanismen wir Schritt für Schritt erfassen müssen und doch nie ganz verstehen können. Was mit einer ganz normalen Wohnung einer Durchschnittsfamilie beginnt und mit einer WG-Küche weitergeht, entpuppt sich bald als Labyrinth mit geheimnisvollen Pfaden, die man auch mal kriechend erkunden muss.

Blick zurück in die Tage des Aufbaus - die Installation ist mit enorm viel Liebe zum Detail und sehr aufwendig erstellt worden. Bild: Germann/Gehrig

Das alles wirkt zuweilen wie ein Fiebertraum oder Drogentrip. Gewisse Dinge wiederholen sich scheinbar und sind doch nicht dasselbe. Türen führen nirgendwo hin, Gänge sind scheinbar endlos lang und beengend schmal. Von irgendwoher hören wir einen eskalierenden Streit. Ist er real? Und bald taucht da schon die erste Person auf, die sich einem aber sogleich wortlos wieder entzieht...

Konfusion und Desorientierung freien Lauf lassen

«HÛS – I’ll Be Your Mirror» ist eine Mischung aus Installation, Ausstellung und Performance, die mit unglaublich viel Liebe zum Detail erschaffen wurde und die uns kein bisschen zu viel verspricht. Der Besuch löst Wahrnehmungsmuster auf, nur damit man sie selber in einer Art Katharsis neu zusammensetzt.

Wie ausgiebig und intensiv man diesen alternativen, zuweilen grotesken Kosmos erfährt, hängt aber letztlich ganz von der eigenen Neugier ab. Und der Abenteuerlust. Man wirft sich hier ins Bodenlose, muss Konfusion und Desorientierung freien Auslauf gönnen. Das ist vielleicht nicht jedermanns und -fraus Sache. Wer sich aber traut, wird äusserst reichlich belohnt. Denn diese Installation ist schlicht umwerfend und hat internationale Klasse.

Bis Sonntag, 26. Juni, jeweils Do bis Sa 17.00 bis 22.00, So 14.00 bis 19.00), Altes Hallenbad Utenberg, Luzern. Tickets müssen im Vorverkauf über den Südpol (www.sudpol.ch) bezogen werden.

