Luzern Inszenierter Lichtstrahl aus den Katakomben der Hofkirche Abseits der Querelen startete der neue Hoforganist Stéphane Mottoul mit Ludwig Wickis Chören die «Musik am Hof». Urs Mattenberger 01.04.2022, 16.56 Uhr

Kein spektakulärer, aber vielversprechender Start: Stéphane Mottoul.

Die Spannungen beim Wechsel im Hoforganistenamt von Wolfgang Sieber zu Stéphane Mottoul (Ausgabe von gestern) rückten die Frage in den Hintergrund, wie der junge Belgier seine Rolle musikalisch ausfüllen wird. Und welches Profil er der grössten Orgel im Kanton Luzern geben wird, an der Sieber unter anderem mit Crossover-Projekten hervortrat.

In seinem Antrittskonzert hatte Mottoul zwar viele Register gezogen. Aber das war vor allem eine Visitenkarte für seinen international ausgewiesenen Rang als Organist und für die vielfältigen Möglichkeiten des Instruments, das Sieber mit dem Einbau wieder vervollständigt und erweitert hatte. Mottoul selber schwärmt des geschichtsträchtigen Instruments.

Das programmatische Profil nimmt Kontur an

Welches programmatische Profil er damit der «Musik am Hof» geben will, nimmt jetzt Konturen an. Am Donnerstag lancierte Mottoul mit einem Eröffnungskonzert nämlich die gleichnamige Reihe, die seine Aktivitäten als Hoforganist zusammenfasst und deren Programme auf www.musikamhof.ch seit kurzem publiziert sind. Das geht bis hin zum «Orgelfestival» im Sommer, das weiterhin mit Orgelgewittern und Volksmusik zum Nationalfeiertag aufwartet.

Umso auffälliger war im Eröffnungskonzert der Fokus ausschliesslich auf Johann Sebastian Bach, dessen Orgelwerke Mottoul integral aufführen wird. Das wirkt etwas puristisch, überrascht im Konzert aber mit einer ganz persönlichen Note. Zu ihr trägt die enge Zusammenarbeit mit den Chören der Hofkirche unter Ludwig Wicki bei, die in sechs der 14 Konzerte «Bach im Hof» mitwirken werden.

Orgel und Chöre eng verzahnt

So verbarg sich hinter dem unscheinbaren Konzerttitel «Orgelmusik und Choräle von Bach» ein spannendes Konzept, das Orgel und Chöre eng ineinander verzahnt. Den prächtigen Auftakt bestritt Mottoul dennoch im Alleingang. Da zeigte er in Präludium und Fuge E-Dur BWV 566, wie die Hoforgelregister – von grobkörnigen Bässen bis zum metallig-satt polierten Glanz – auch Bach kräftig Farbe und Kontur geben können.

In den Choralvorspielen und Chorälen wurden dann Orgel und Chöre immer wieder neu und raffiniert kombiniert. Einmal deckte die Orgel – im Choralvorspiel «Ein feste Burg ist unser Gott» – das Thema übermütig zu und zeichnete, wo der Chor dieses hervortreten liess, dessen Stimmen nur diskret nach. Andere Male – wie in «O Mensch, bewein dein Sünde gross» – grundierten die Sänger das Orgelspiel mit katakombenhaft raunenden Klängen, durch die die Soprane wie ein Lichtstrahl brachen, wo den «Toten das Leben» gegeben wird.

In «Sei gegrüsset, Jesu gütig» verbanden sich Instrument und Stimmen zu weiträumig inszeniertem Wechselspiel. Eine Pointe war, dass die Mitwirkung beider Hofchöre (Stiftschor und Cappella) es möglich machte, auch den Chorklang einmal schlank, einmal füllig – und etwas diffus – zu registrieren. Wie zudem das gemeinsame Konzept weiter entwickelt werden kann, zeigt das Karfreitagskonzert, das Bach mit dem Schütz-Zyklus der Cappella zusammenführt.