Kilian Chirici lebt mit ADHS: Ist es mit 20 anders?

Interview Bei Kilian wurde als Kind ADHS diagnostiziert – heute sagt er: «Ich erlebe täglich Herausforderungen» Kilian Chirici aus Root, bekannt auch aus SRF-Dokfilmen, hat seit der Kindheit ADHS. Dies prägt sein Leben nun auch als junger Erwachsener. Aber er hält dagegen. Arno Renggli Jetzt kommentieren 21.03.2022, 19.30 Uhr

Kilian Chirici (20), hier in Root, ist fasziniert von Aviatik reist gerne und selbstständig zum Flughafen Zürich. Bild: Pius Amrein

(20. März 2022)

Er ist lebhaft. Sehr. Wenn er erzählt, gestikuliert er, die Worte sprudeln aus ihm heraus. Aber was er sagt, ist klar und kompetent. Etwa wenn es um Aviatik geht, seine Leidenschaft. Öfter fährt er mit dem Zug zum Flughafen Zürich, um den Flugverkehr zu beobachten. Kompetent spricht er auch über ADHS. Seit seiner Kindheit hat er dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Das Schweizer Fernsehen hat seine Geschichte in total drei Dokfilmen erzählt (siehe Box). Doch wie geht es ihm heute, als jungem Erwachsenen, der gerade erst 20 geworden ist?

Kilian, wo stehen Sie heute im Leben?

Kilian Chirici: Ich lebe hier in Root mit meiner Mutter und meinem Bruder. Ich absolviere eine praktische Ausbildung zum Schreiner im Brändi Kriens. Das gefällt mir und läuft gut. Wir klären nun, was der nächste Schritt sein könnte: etwa eine eidgenössische Attestausbildung.

Heute ist gut bekannt, welche Probleme ein Kind mit ADHS hat. Was hat sich mit dem Erwachsenwerden geändert?

Ich kann besser damit umgehen. So schlage ich nicht mehr zu, wenn mich etwas stresst. Ich kann Frustration besser ertragen. Wenn etwas nicht gleich klappt, habe ich mehr Geduld, es weiterhin zu probieren. Ich kann meinen Tagesablauf selber managen, bin gut organisiert und selbstständiger. Zum Beispiel plane und unternehme ich meine Reisen zum Flughafen selber.

Sie befassen sich mit komplexen Dingen wie Aviatik. Inwiefern sind Sie im Alltag und im Beruf eingeschränkt?

Von ADHS wohl am stärksten geblieben ist, dass ich mich nur einige Stunden konzentrieren kann. Dies ist der Hauptgrund, dass ich keine normale Ausbildung machen kann. Und auch arbeiten kann ich später darum nur in einem geschützten Rahmen. Nach wie vor ist für mich auch sehr wichtig, dass möglichst alles in gewohnten Bahnen abläuft. Und dass ich die gleichen Bezugspersonen habe, auch etwa in der Ausbildung.

Planen und Vorhersehbarkeit sind für Sie wichtig. Der beste Weg, um mit ADHS zu leben?

Es ist ein Weg. Aber ich erlebe viele Situationen im Alltag als Herausforderung, quasi wie eine Tiktok-Challenge. Und suche Lösungen. Diese Sichtweise hilft mir, Dinge positiver anzugehen.

Sie und Ihre Familie erhielten früher viele Reklamationen, etwa wenn Sie Mitschüler attackiert hatten. Können Sie das im Rückblick verstehen?

Ja. Ich war ein Schläger.

Manchmal war die Wut so gross, dass sie irgendwann herausbrach.

Heute bin ich kein Schläger mehr. Und lehne Gewalt total ab.

Kilian Chirici (links) mit seiner Mutter Daniela und seinem Bruder Silvan (15). Bild: Pius Amrein (Root, 20. März 2022)

An diesem Punkt schaltet sich Kilians Mutter Daniela ein. Es ist ihr wichtig zu betonen: Kilian war damals nicht immer allein schuld. Andere Kinder, die um seine Probleme wussten, hätten ihn ausgegrenzt oder provoziert. Im Wissen, dass Kilian explodieren würde. Es brauche viel Aufklärung, etwa in der Schule. Während Kilian sich vom Tisch erhebt und allen etwas zu trinken anbietet, ergänzt Bruder Silvan (15): Auch er habe Kilian früher gestichelt. Und seine Reaktion abgekriegt. Heute hätten sie ein super Verhältnis. Kürzlich sei er sogar zum Flughafen mitgereist.

Kilian, Sie gehören zu einer Generation, die neben Corona nun auch mit einem Krieg in Europa konfrontiert ist. Belastet Sie das vielleicht sogar mehr als andere, weil Sie sensibler reagieren?

Ich verfolge das im Internet, lese in der Zeitung darüber. Es beschäftigt mich: Wie können wir zum Beispiel das Klima retten, falls ein grosser Krieg alles zerstört? Ich habe mich auch erkundigt, wo unser Luftschutzraum wäre. Und ob wir Jodtabletten haben. Auch Corona ist ja noch nicht ausgestanden.

Sie standen mit den drei TV-Dokfilmen selber stark in der Öffentlichkeit: Wie haben Sie das erlebt? Wie waren die Reaktionen?

(Lacht)

Nun ja, ich bin nicht zum Weltstar geworden. Und in der Schweiz reagieren Leute ohnehin eher zurückhaltend. Aber in der Schule oder in der Lehre gab es positive Reaktionen. Die Leute verstanden besser, wieso ich mich auf gewisse Arten verhalte. Auch die Drehtage waren spannende Erfahrungen. Danach fand ich es seltsam, mich selber im TV zu sehen. Aber ich kann dazu stehen, wie ich gezeigt wurde.

Drei SRF-Dokfilme und jetzt ein neues Buch ADHS ist eine Stoffwechsel­störung im Gehirn, die meist seit Geburt besteht und weltweit rund 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen betrifft. Zu den Symptomen gehören Hyperaktivität, ­reduzierte Impulskontrolle und Konzentrationsschwächen. 2011, 2017 und 2020 drehte das Schweizer Fernsehen Dokfilme, bei denen Kilian Chirici mitwirkte. Via www.srf.ch/play und dem Suchbegriff ADHS kann man diese Filme schauen. Neu erschienen ist ein Buch von Kilians Mutter Daniela Chirici. Es umfasst neben Texten von Experten vor allem chronologische Berichte, die zwischen 2011 und 2021 in Kooperation mit der ADHS-Organisation Elpos entstanden sind. Sie erzählen die Geschichte von Kilian, zeigen die Probleme, die auch für die ganze Familie zu bewältigen sind, nicht zuletzt im Umgang mit kantonalen Behörden. Aber auch, was Kilian geholfen hat, so im Bereich Schule oder Verhaltenstherapie. Sehr berührend ist ein Satz, den Kilian mit 9 Jahren gesagt hat: «Weisst du, Mami, ich würde so gerne wollen, nicht hauen, in der Schule mitkommen, Freunde haben, wenn ich nur könnte.» (are) Buchhinweis: Daniela Chirici: Eine Kindheit mit ADHS. Hogrefe, 80 Seiten.

