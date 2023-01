Interview Emil Steinberger feiert heute den 90. Geburtstag – «ich wollte die Welt zu einer besseren machen» Der Kabarettist Emil Steinberger ist ein Volksheld. Doch das Volk erstaunt ihn zunehmend. Ein Gespräch über seine Wut auf die Lobbyisten in Bern, seine Enttäuschungen in der Politik – und über ein bevorstehendes Ereignis, das er selbst nicht glauben kann. Daniele Muscionico 2 Kommentare 06.01.2023, 05.00 Uhr

Emil Steinberger, Kino- und Theatergründer, Grafiker, Schauspieler, Regisseur und vieles mehr, im Interview am 23. Oktober 2022 in Zürich. Bild: Severin Bigler

Man trifft Emil Steinberger in einem Hotel nahe des Theaters, in dem er auftritt. Eine Tournee, die nächstens zu Ende geht. Tritt er dann endgültig von der Bühne ab? Im Gespräch, seine Frau Niccel als Korrektiv und Gewissen, ist der Künstler ein Muster an Entgegenkommen und Freundlichkeit. Unfreundlich kann er allerdings auch sein, und dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. Und es gibt etliches, was ihn zunehmend befremdet und bisweilen sogar wütend macht.

Emil, sind Sie glücklich?

Emil: Ja, sehr glücklich! Am 29. Oktober wurde mein Programm «Emil schnädered» für das Schweizer Fernsehen aufgezeichnet. Es wird am 7. Januar 2023 ausgestrahlt. Da war ich auf ein sehr lebendiges Publikum angewiesen. Die Reaktionen der Zuschauer beeinflussen mein Spiel stark. Im Zürcher Bernhard-Theater war es optimal. Die Menschen haben mich mit ihrem Lachen durch den Abend getragen.

Am Tag nach Ihrem 90. Geburtstag.

Das entspricht ganz dem Trend. Menschen in meinem Alter sind von Interesse, wenn sie runde Geburtstage feiern oder wenn sie sterben. Da haben die Redaktionen sofort freie Sendeplätze. Heute muss man jung sein, um interessant zu sein.

Interessieren Sie sich denn für die Jugend, den Nachwuchs?

Immer schon. Ich führte ein Kleintheater in Luzern und liess dort vielversprechende Künstlerinnen und Künstler auftreten. Leider kommt man als Künstler nicht so oft ins Theater, wie man möchte, weil man selbst spielt. Aber ich bin immer noch neugierig, und es gibt viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die mir gut gefallen. Bänz Friedli, Massimo Rocchi, Starbugs Comedy, Frölein DaCapo, Michael Mittermeier, Urban Priol und auch der Satiriker Jan Böhmermann. Ich kann hier gar nicht alle aufzählen.

Ich fragte Sie vorhin nach Ihrem Glück, weil offenbar das Publikum Ihre Säle wie vor Corona füllt.

Im Moment ist das nicht so der Fall, wie ich es gewohnt war. Meine Vorstellungen waren immer Monate im Voraus ausverkauft. Diesen Sommer hat sich das völlig geändert. Man hört das von vielen Künstlerinnen und Veranstaltern. Auch in meiner Herbsttournee gab es Vorstellungen, die nur zur Hälfte gefüllt waren. Ich weiss nicht, warum die Menschen weniger ins Theater gehen. Es gibt sicher Gründe dafür.

Ausschnitt aus dem Programm «Emil schnädered» Bild: Ursula Hersperger / SRF

Welche scheinen Ihnen realistisch?

Da kommen viele Dinge zusammen. Man spricht ja in den Medien von einer «Schockstarre», in der sich die Menschen befinden. Vielleicht sind sie durch die Coronazeit etwas bequemer geworden, haben sich schöne Wohnzimmermöbel und grosse Fernseher gekauft und ein Netflix-Abo gegönnt. Auch Fussball und Sportevents gibt es ja täglich. Im Sommer gab es extrem viele Festivals im Freien.

Es gibt Leute, die immer noch Respekt davor haben, sich mit Corona anstecken zu können, und für die muss man auch Verständnis haben. Es gibt auch Leute, die immer noch Tickets von verschobenen Vorstellungen besitzen. Auch der Krieg in der Ukraine hat grossen Einfluss, die Inflation und die Angst vor steigenden Energiepreisen.

Und dann kommt dazu, dass es Plattformen wie Viagogo gibt, die mit kriminellen Methoden via Internet Tickets für meine Vorstellungen zu Preisen von 200 oder 300 Franken verkaufen und schreiben, es seien die letzten zwei Tickets, und sogar falsche Zeitangaben machen. Ich habe es bei meinen Fans erlebt und öfters gehört. Erst gerade wieder von Fans, die aus München anreisten, weil sie einmal Emil live erleben wollten. Das ist so ärgerlich, dass niemand etwas gegen diese Gangster von «Viagogo», einer Genfer Firma, unternimmt. Wieso legt man denen von Staates wegen nicht das Handwerk? Da verleidet es mir ernsthaft, weiterhin in diesem Metier tätig zu sein.

E wie einzigartig Emil Steinberger (*1933, Luzern), Postbeamter, Theater- und Kinogründer, Grafiker, Erfolgswerber («Rivella») steht seit 70 Jahren auf der Bühne. Seine Figur verzaubert bis heute Menschen unterschiedlicher Nationen. In Deutschland gilt «Emil» mit seinem humanistischen Humor als typischer Schweizer. In der Schweiz verehrt ihn sein Publikum heute als Bindeglied zwischen den Generationen. Am 6. 1. 2023 feiert Steinberger seinen 90. Geburtstag. (M.D.)

Sie haben sich gerade in Rage geredet. Das passt, Ihr aktuelles Programm hat einen unüblich scharfen Unterton ...

Finden Sie? Nur weil ich ein paar aktuelle Dinge anspreche? Trotzdem bin ich doch der «Emil», spiele auch Klassiker und die Leute haben grosses Vergnügen und sagen, dass sie schon lange nicht mehr so gelacht hätten. Sie kommen aus München, Stuttgart und Berlin, weil sie sehen, dass ich nicht in Deutschland auftrete. Sie wollen «Emil» unbedingt mal live erleben. Sie bringen ihre Kinder mit und zeigen ihnen, über wen sie seit ihrer Kindheit lachen. Am Büchertisch strahlen mich Sechsjährige an. Da merke ich, dass der Funke übergesprungen ist. Das beglückt mich.

Sicher, viele Ihrer Nummern sind gewohnt heiter. Andere sind es weniger. Sie werfen etwa der Kirche vor, dass sie das Lügen toleriere, obwohl es zu den Zehn Geboten gehört – richtig?

Das erschreckt mich. Auch in der Politik, im Abstimmungskampf ist Lügen kein Thema. Bei uns in der Schweiz! Ich sehe die Schweiz immer noch als ein Land mit Vorbildfunktion. Aber man lügt wie gedruckt. Apropos «gedruckt», ich bin ein verrückter Zeitungsnarr und verfolge schon mein Leben lang, was in der Welt passiert. Die News über den Ukraine-Krieg gehören auch dazu. Es war schwer, von allem Schrecklichen abzuschalten, um an meinem Programm «Emil schnädered» zu arbeiten. Die Weltsituation hat mich sehr gebremst. Es brauchte viel mehr Energie, um den leichten, kuriosen Emil für die Bühne hervorzuholen.

«In der Politik ist Lügen kein Thema.» Emil Steinberger ist «privat ein sehr politischer Mensch». Severin Bigler

Sie sprechen das Lügen im Polit­betrieb an, was stört Sie überdies an der Schweizer Politik?

Die Langsamkeit beim Denken über unsere Neutralität. Sicher ist sie kostbar. Aber es stellt sich doch die Frage, wie weit man sich öffnen kann, um vereint mit anderen Ländern für eine humane, tolerante Welt einzustehen. Es frustriert mich auch, dass wir mehr und mehr von Lobbyisten regiert werden. Die Lobbyisten haben in der Schweiz viel zu viel Macht. Ich habe das Gefühl, die Wirtschaft sei das Wichtigste und nicht mehr der Mensch.

Führt Ihre Frustration zur Absicht, sich politisch aktiver zu beteiligen?

Ich habe mich immer wieder politisch engagiert, obwohl ich nie einer Partei angehörte. Man hat mich ab und zu gebeten, mich auf Wählerlisten setzen zu lassen. Das habe ich nie gemacht. Das Ränkespiel politischer Lügen liegt mir nicht. Privat bin ich ein sehr politischer Mensch und interessiere mich für alles, was gerade läuft.

Wenn ich mich aber öffentlich politisch äussere, bekomme ich extrem stark böse Beschimpfungen Andersdenkender zu spüren. Spricht man es mir als Komiker ab, politisch eine Meinung zu vertreten? Ist das Demokratie? Das macht mich traurig. Auch der Ton, in dem Menschen miteinander umgehen, wenn sie nicht gleicher Meinung sind, ist um ein Vielfaches aggressiver geworden.

Man spricht Ihnen das Recht ab, sich politisch zu äussern?

Es gibt Menschen, die mich nur als Komiker wahrnehmen. Ich war aber nie nur Kabarettist. Ich war Postbeamter, Grafiker, Theaterleiter, Kinoleiter, Werbemacher, ich war Schauspieler, Zirkusartist und noch vieles mehr. Ich habe mich in Luzern oft regionalpolitisch engagiert. Ich war nie nur ein «Blödler», wie manche abfällig sagen. Ich wollte auf meine Art dazu beitragen, die Welt zu einer besseren zu machen. Wenn ich jetzt erlebe, wie viel Freude meine Fans am aktuellen Programm haben, und dass auch ihre Kinder und Enkelkinder meine Nummern lieben, hat sich mein Einsatz gelohnt.

Denken Sie, dass eine Karriere wie die Ihre, vom Postbeamten zum Nationalheiligtum, heute noch möglich ist?

Wir hatten damals nur drei Fernsehsender, keine Computer, kein Internet. War man einmal positiv aufgefallen, verbreitete sich das wie ein Lauffeuer. Aber es ist mir auch nicht einfach alles so in den Schoss gefallen. Ich habe sehr viel Zeit in meine Programme investiert. Auch bei «Emil schnädered», das ich am 2. und am 3. November im Kur­theater Baden zum letzten Mal spiele, verbessere ich noch täglich Passagen, streiche andere, ändere die Reihenfolge. Und das, obwohl das Programm super ankommt. Ich bin einfach so, ich kann nicht anders, ich kann es mir nicht leicht machen.

Sie beenden im November Ihre aktuelle Tournee. Muss man fürchten, das sei Ihr letztes Programm und womöglich sogar Ihr endgültiger Abschied von der Bühne?

Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass ich dieses Programm nach den beiden Vorstellungen, der letzten am 3. November 2022, nicht mehr spiele. Ich möchte in Baden mit vielen Fans Abschied davon nehmen. Ich bin aber kein sentimentaler Typ und werde auf der Bühne keine Tränen verdrücken. Wie es nächstes Jahr weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ich werde sicher meine Autobiografie fertig schreiben. Vielleicht führt mich dieses Buch dann wieder auf die Bühne. Ausserdem möchte ich in Zukunft meiner Frau, die grossartige Bilder malt, den Rücken stärken. Sie ist bald 30 Jahre immer für mich und meine Kunst da.

Ihnen blieben als öffentliche Person viele heute heisse Eisen erspart. Zum Beispiel das Thema der kulturellen Aneignung oder das Gendern. Was halten Sie von diesen Entwicklungen?

Auch ich muss immer wieder aufpassen, was ich sage. Über das Gendern müsste man stundenlang diskutieren. Ich habe natürlich nichts gegen sprachlichen Wandel. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Kürzlich bedankte ich mich zum Beispiel im Netz bei den «BernerInnen» für die schöne Vorstellung in Bern und wurde sofort gerügt, dass ich die Sprache verstümmle.

Was darf man denn noch sagen, was nicht? Ist es schon kulturelle Aneignung, wenn ich auf der Bühne eine Frau im Ausverkauf spiele? Kürzlich las ich, dass man auch das Alphabet neu buchstabieren sollte, weil viel zu viele männliche Vornamen darin vorkämen: C wie Cäsar, O wie Otto, E wie Emil ... In Zukunft sagen wir vielleicht: A wie Afghanistan, B wie Bangladesch und C wie China ...

Das könnte eine nächste Nummer werden!

Es gäbe viel Stoff für neue Nummern. Aber auch Nummern, die ich seit meinen Anfängen spiele, sind noch aktuell. Die Nummer «Das Steuerformular» aus meinem jetzigen Programm ist aus den 70er-Jahren. «Der Putzer» stammt sogar von 1955! Ich war damals 22 Jahre alt. Eine der ersten Nummern, die ich selbst geschrieben habe.

Ich spreche mit meinen Nummern Allgemeinmenschliches an. Deshalb werden sie über Generationen und Grenzen hinweg verstanden. Als mich ein marokkanischer Taxifahrer in seinem Auto entdeckte, rief er «Sind Sie Emil?!! Meine ganze Familie schaut während des Ramadan immer ‹Emil›!»

Wenn Sie heute dem jungen Selbst über die Schulter sehen, was hat er richtig gemacht?

Ich klopfe dem jungen Emil auf die Schulter, dafür dass er nicht den vorgegebenen Weg eines Postbeamten gegangen ist. Obwohl das damals schwer war und mein Elternhaus über meine Berufswahl nicht erfreut war. «Aus Dir wird sowieso nichts!», diesen Satz habe ich zu Hause immer gehört. Aber ich spürte, dass ich diesen Weg gehen muss. Und das Feedback des Publikums gab mir recht.

Gibt es einen schöneren Beruf, als die Menschen zum Lachen zu bringen? Oft höre ich, dass die Leute es schätzen, mal unbekümmert 100 Minuten lachen zu dürfen. Sie brauchen es mehr denn je. Deshalb frage ich mich auch, warum das Radio nur auf Musik und Telefonanrufe setzt? Dabei sind die Archive voll von lustigen Nummern, nicht nur von Emil. «Eine komische Nummer pro Tag, das muss doch möglich sein», habe ich kürzlich zu einem Radiomenschen gesagt. Die Antwort: «Das können wir uns finanziell nicht leisten.» Boing!

Am 6. Januar werden Sie 90 Jahre alt. Was werden Sie sich zum Geburtstag schenken?

Ich bin kein Mensch, der Geburtstage feiert. Aber mit Niccel gönne ich mir eine kurze Auszeit von zehn Tagen, in der wir für niemanden erreichbar sind.

Niccel und Emil Steinberger Edition E

Das ist tatsächlich kurz. 90 Tage zum 90. wäre angemessen. Wie stehen Sie zu dieser Zahl, 90?

Als ich an meinem 80. Geburtstag morgens erwachte, dachte ich, das könne nicht wahr sein, jetzt bin ich 80! Das war immer eine Zahl, die einem das Gefühl von «uralt» vermittelte. Und genauso unglaublich ist es, dass ich jetzt 90 werde. Es gibt Dinge, die stehen nur auf dem Papier. Für mich ist mein Alter kein Thema. Es gibt viel Wichtigeres in meinem Kopf, was ich noch machen möchte.

Verraten Sie uns zum Schluss, was Sie «Wichtigeres» in Ihrem Kopf wälzen?

Ich habe noch eine Zukunft! Ich arbeite an meiner Autobiografie. 90 aktive Lebensjahre zwischen zwei Buchdeckeln. Manchmal frage ich mich, ob man so ein dickes Buch über mich lesen möchte. Aber Niccel sagt, das Buch müsse 2023 fertig werden, sonst werde sie eine Verlegerin spielen, die Druck macht. Vielleicht kann ich nur so grossartig von Zukunft reden, weil ich eine wunderbare Frau an meiner Seite habe. Glauben Sie mir: Es kommt noch einiges!

Hinweis: SRF zeigt am kommenden Samstag das aktuelle Programm «Emil schnädered» um 20.10 Uhr auf SRF 1. Auch die älteren Produktionen «Feuerabend», «Emil auf der Post» und «Die Schweizermacher» laufen am Samstag im Programm. Das Interview erschien erstmals am 30. Oktober 2022.

