Interview «Gerade jetzt ist in Russland alles Punk»: Popkünstlerin Kate NV gab in Luzern ein exklusives Schweizer Konzert Die Russin Kate NV war zu Besuch im Neubad. Und sprach mit uns über ihre Inspiration und Ängste. Regina Grüter Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.56 Uhr

«Es fühlt sich wie eine Familie an»: Ekaterina Shilonosova alias Kate NV bewegt sich in der Moskauer Indie-Szene. Bild: Sam Aebi (Luzern, 9. Februar 2022)

Das neue Album «Room for the Moon» der russischen Popkünstlerin Kate NV stiess in der Fachpresse auf hohe Resonanz. Das Luzerner Neubad wollte Sie unbedingt hier haben, auch wenn die kleine Europatournee kurzfristig abgesagt wurde. Also kam die 33-Jährige extra für einen Gig nach Luzern, auch weil ein Einladungsschreiben für die Einreise in die Schweiz genügt. Wir haben am Mittwoch vor dem Konzert mit ihr gesprochen und erlebten am Abend die Verwandlung von Ekaterina Shilonosova in Kate NV mit.

Von Moskau, wo Sie leben, wird immer als weltoffener und freier Stadt gesprochen. Wie passt das zum gerade besonders kontroversen Russland-Bild in den Medien?

Als Metropole widerspiegelt die Stadt nicht die allgemeine Stimmung, die in Russland herrscht. Es gibt viele Möglichkeiten und auch sehr viel Geld. Das ganze Geld des Landes konzentriert sich in Moskau, was sehr schlecht ist. Aber es ist halt einfach so.

Wann haben Sie entschieden, Musikerin zu werden? Können Sie von der Musik leben?

Ja, Kunst ist das Einzige, was ich mache. Manchmal mache ich Illustrationen – gerade erst für das Schweizer Musikmagazin «zweikommasieben». Es ist aber nicht so, dass ich damit Geld verdienen würde. In meinen Anfängen in Moskau arbeitete ich als Videoeditorin. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich mir sagte: Lieber verhungern, als in einem gut bezahlten Routinejob gefangen zu sein. Aber der Preis, den man für die Freiheit als freischaffende Künstlerin zahlt, ist sehr hoch. Trotzdem bin ich glücklich mit meiner Entscheidung. Es ist eine coole Art, sein Leben zu leben.

Als Kate NV machen Sie Avant-Pop mit russischen und japanischen Einflüssen. Was inspiriert Sie?

Ich wuchs in den späten Achtzigern und Neunzigern auf. Ich denke, dass alles, was man als Kind sieht und hört, einen stark beeinflusst. Als Kind hasste ich den 80er-Stil, Kleidung und Haare. Heute finde ich es stylish und cool. Russische Kinderfilme aus den 70ern und 80ern und Musikvideos sowie Musicals hatten einen besonders starken Effekt auf mich. Manchmal tauche ich in diesen riesigen Schwall aus Erinnerungen ein.

Sie werden zur Russischen Neuen Welle gezählt, die musikalisch an die Prä-­Putin-Ära anknüpft.

Wenn Sie von der Putin-Ära sprechen wollen… Seit dem Jahr 2000 ist er praktisch ununterbrochen an der Macht. Es ist ziemlich beängstigend, dass es junge Leute gibt, die nie jemand anderen in dieser Rolle gesehen haben. Meine Generation von Musikern in Russland bezieht viel Inspiration aus den 80ern und auch 70ern, der Musik, die unsere Eltern gehört haben, als sie so alt waren wie wir. Das Publikum an meinen Konzerten ist ziemlich durchmischt. Das gilt auch für die Band, in der ich spiele. Die ältere Generation sieht all die Referenzen und Einflüsse, die wir in unsere Musik einbringen.

Sie sind Teil der Post-Punk-Band Glintshake, von der Sie eben gesprochen haben. Kann man das auch ein wenig als Protest verstehen?

Wir machen eigentlich gar nicht so sehr Punk. Es fällt den Leuten schwer, unsere Musik zu beschreiben. Ist es Rock, weil wir Gitarre spielen? Ist mein Soloprojekt elektronische Musik, nur weil ich Synthesizer benutze?

Sie mögen es nicht, wenn Ihre Musik in eine Genre-Box gesteckt wird?

Es ist ein Mix aus verschiedenen Stilen. Vielleicht ist es Punk, weil uns das nicht kümmert. (lacht) Ich denke, gerade jetzt ist alles in Russland irgendwie Punk, auf eine schräge Art. Die politische Lage steuert darauf zu, dass, egal, was du machst, ab einem gewissen Punkt wird es zu Punk oder illegal. Man kann als «ausländischer Agent» eingestuft werden, Leute werden willkürlich auf die Verbrecher-Liste gesetzt. Sogar, wenn man sich in den Sozialen Medien regierungskritisch äussert, riskiert man, verhaftet zu werden.

Haben Sie Angst?

Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Ich bin sehr beunruhigt. Nach zwei Jahren Pandemie merken die Leute, das Schlimmste und Aufreibendste ist die Ungewissheit. Russe oder Russin zu sein, heisst, ständig in Ungewissheit zu leben. Die Verunsicherung ist zeitweise so gross, dass man keine Pläne für die Zukunft machen kann. Man weiss nicht, worauf man warten, wie man auf Schritte der Regierung reagieren soll. Das ist sehr aufwühlend und macht Angst. Ziemlich entspannt waren einzig die frühen 2000er-Jahre.

Haben Sie je daran gedacht, Russland zu verlassen?

Ich denke seit ein paar Jahren darüber nach. Aber so einfach ist das nicht, vor allem nicht als Russin. Wir sind nicht Teil der Europäischen Union, und es ist schwierig, ein Visum zu bekommen. Praktisch überall.

Kate NV: aktuelles Album «Room for the Moon», erschienen am 12. Juni 2020.

